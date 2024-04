Roberto Cattaneo è il nuovo Chief Communications and Institutional Relations Officer di Prometeon Tyre Group

Novità in casa Prometeon Tyre Group. A partire da oggi, 18 aprile 2024, si apre un nuovo capitolo per Roberto Cattaneo, che assume un ruolo di rilevanza nell'azienda come Chief Communications and Institutional Relations Officer. In questo nuovo incarico, Cattaneo avrà la responsabilità di guidare e coordinare le attività di comunicazione a livello globale, gestire le relazioni con i media e le istituzioni, e contribuire attivamente alla definizione e all'implementazione delle strategie imprenditoriali in linea con gli obiettivi di Prometeon Tyre Group.

Roberto Cattaneo sarà direttamente subordinato a Roberto Righi, CEO dell'azienda, e avrà il compito di garantire un'efficace trasmissione dei valori, dei messaggi e delle iniziative dell'azienda sia internamente che verso il mondo esterno. Con la sua vasta esperienza e competenza nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali, Cattaneo porta con sé una visione strategica e una capacità consolidata nel gestire le dinamiche complesse del mercato globale dei pneumatici. Milanese, classe 1974, Cattaneo è stato giornalista pubblicista.

Il nuovo Chief Communications and Institutional Relations Officer ha un’esperienza rilevante nella gestione delle attività di comunicazione avendo collaborato con aziende note al panorama internazionale, tra cui IBM Italia, Bracco e Brembo. Cattaneo si è laureato in economia e commercio presso l’Università Bocconi di Milano. Roberto Righi, CEO di Prometeon Tyre Group, ha commentato il nuovo ingresso: “Accogliamo con entusiasmo Roberto che porterà al Team Prometeon un ampio patrimonio di conoscenze ed esperienze. Il suo contributo sarà fondamentale per supportare l’azienda in questa importante fase di espansione globale”.

Prometeon Tyre Group

Prometeon Tyre Group occupa una posizione di spicco nel panorama industriale, impegnandosi nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di pneumatici, con un particolare focus su settori chiave come quello industriale, agricolo e degli pneumatici fuoristrada (OTR). Prometeon offre prodotti multi marca. Tra i brand principali spiccano Pirelli, Forumula, Pharos e Anteo. Il Gruppo ha 4 siti produttivi (2 in Brasile, 1 in Egitto, 1 in Turchia), 4 centri di Ricerca & Sviluppo (Italia, Brasile, Turchia ed Egitto). Complessivamente sono circa 8 mila i dipendenti di oltre 40 nazionalità che lavorano all’interno del Gruppo, il quale è presente in tutti i 5 continenti. La realtà è nata ufficialmente nel 2017 come spin-off della divisione industriale di PIRELLI Tyre. Il percorso di Prometeon è iniziato con la produzione e la vendita di pneumatici a marchio Pirelli.

Oggi l'azienda sta sviluppando progressivamente un approccio plurimarca e pluriprodotto, ampliando la propria competenza tecnologica.