Nissan Qashqai e-Power vs Kia Sportage HEV: suv ibridi a confronto, caratteristiche, prezzi e consumi

“SUV ibrido” sembra oggi un imperativo che l’automobilista tipo deve seguire alla lettera, per conformarsi ai trend di mercato e poter disporre di un’ampia offerta da parte delle case costruttrici. Abbiamo quindi deciso di fornirvi una prova comparativa tra due dei suv ibridi migliori che abbiamo avuto modo di provare negli ultimi mesi. Stiamo parlando di Nissan Qashqai e-Power e Kia Sportage HEV, due assolute teste di serie della categoria, regine indiscusse del segmento che, ormai da anni, popolano i listini e le classifiche di vendita. Con l’ultima generazione debuttata in commercio, sia la giapponese che la coreana hanno introdotto due motorizzazioni full-hybrid, seppur con due logiche di funzionamento e caratteristiche completamente diverse. Andiamo oggi a scoprire le differenze tra Sportage e Qashqai ibride.

Design e dimensioni

Introdurremo, per ogni paragrafo, prima le caratteristiche di Kia Sportage e successivamente quelle di Nissan Qashqai. Iniziamo quindi con la coreana che, da metà 2021 ha deciso di introdurre con concetto di design di rottura con il passato. Linee tese, spigolose con forme davvero ricercate e completamente originali. Sportage presenta delle dimensioni di 4,52 m di lunghezza, per 1,87 m di larghezza e 1,65 m di altezza, pieno segmento C e con un passo di 2,68 metri. Passando a Qashqai, si ritrova invece un design molto più vicino a quello della precedente generazione, per cui i designer hanno adottato un approccio più conservativo e classico. Anche per la giapponese ci sono linee spigolose con tagli netti, decisamente più ricercate rispetto al passato, con maggiori possibilità di personalizzazione degli esterni. Arrivando invece alle dimensioni, si ritrova una lunghezza di 4,42 metri, per 1,83 m di larghezza e 1,62 di altezza, con un passo di 2,66 metri. Passando invece al peso, in ordine di marcia Sportage HEV si sofferma a 1.649 kg, mentre Nissan Qashqai e-Power ferma l’ago della bilancia a 1.685 kg. Entrambe relativamente leggere rispetto alla meccanica e alle dimensioni.

Interni e tecnologia

Spostandoci all’interno, Kia Sportage propone una plancia completamente innovativa, caratterizzata per la presenza di due ampi display da ben 12,3”, di cui quello centrale ricurvo, dedicato alla gestione della parte multimediale. ADAS di livello due di serie dal secondo allestimento e tutti i gadget tecnologici desiderabili, tra cui connettività con Apple Carplay e Android Auto wireless, oltre a radio DAB e navigazione integrata. Non mancano le luci soffuse ambientali, interni in materiale pregiato e altri accessori come regolazione elettronica dei sedili, anche riscaldabili e ventilati. Tantissimi vani porta oggetti e telecamere perimetrali completano l’opera. Arrivando invece a Nissan, si riscontra una plancia più sobria e con una maggior presenza di tasti fisici, con uno stile più classico e tradizionale. Ottime le finiture, con pelle e plastiche davvero morbide su plancia e pannelli portiera, oltre ai sedili in pelle e tessuto tecnico. Al centro si staglia il nuovo display dell’infotainment da ben 12,3”, mentre di fronte al conducente è presente la strumentazione digitale da altrettanti pollici. Meno gadget e frivolezze estetiche per la giapponese, che però risponde con solidità e tanta praticità a bordo, sempre con connettività tramite smartphone, navigazione e ottimi ADAS di livello 2 di serie su tutti gli allestimenti. Parlando invece di bagagliaio, Sportage dispone di circa 550 litri mentre Qashqai parte da 504 litri. Abbattendo poi la seconda fila di sedili, Sportage ha la meglio raggiungendo quota 1.711 litri, mentre Qashqai si ferma a “soli” 1.590 litri.

Le caratteristiche del sistema ibrido

Due filosofie costruttive e di funzionamento tanto opposte quanto ugualmente efficaci per i modelli del nostro confronto. Partendo sempre da Kia Sportage, si trova un approccio prettamente classico del costruttore coreano, che ha scelto di abbinare all’1.6 T-GDi turbo benzina da 180 CV un motore elettrico sincrono, a magneti permanenti installato sull’asse anteriore, con una potenza di 60 CV e 264 Nm di coppia. La potenza di sistema arriva così a 230 CV e 350 Nm di coppia, inframezzati da un nuovo cambio automatico a sei marce. E’ alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,5 kWh ed eventualmente è anche disponibile la trazione integrale. Sportage si distingue per una marcia molto simile ad un motore endotermico classico, con cambi di marcia fluidi e marce di riposo per l’ambiente autostradale. E’ piacevole da guidare grazie al peso contenuto (solo 1.650 kg in ordine di marcia) e all’ottima piattaforma, che lo rende agile e maneggevole, anche grazie alla presenza di sospensioni Multi-Link al posteriore, che gli donano tanta stabilità e aderenza. Di risposta, Nissan Qashqai propone un ibrido completamente innovativo per lo scenario automotive. Di fatto potrebbe essere considerata come una “mezza” auto elettrica, poiché il motore elettrico è l’unico con il compito di spingere le ruote, mentre il benzina si occupa di ricaricare la batteria o alimentare lo stesso motore elettrico, proprio come un generatore. La potenza del motore elettrico è di ben 190 CV e 330 Nm di coppia, quanto basta per spingerlo sullo 0-100 km/h in soli 7,9 secondi, mentre i 158 CV del motore 1.5 turbo a benzina si occupano di lavorare sempre a regime ottimale per contenere i consumi e produrre energia da utilizzare per la marcia. Non vi è così necessità della trasmissione, lavorando l’elettrico sempre in presa sulle ruote, riducendo il peso (1.685 kg in ordine di marcia) così da renderlo maneggevole e piacevole da guidare.

Consumi e prezzi

Entrambe sono decisamente incredibili dal punto di vista dei consumi, riuscendo quasi pienamente a sostituire l’efficienza degli ormai demonizzati motori diesel. Sia Sportage che Qashqai hanno fatto la loro fortuna in Europa, negli anni, grazie ai loro motori diesel, parchi nei consumi e dalla modesta potenza, in grado di spostare la massa con un filo di gas. I tempi però sono cambiati e c’è bisogno di aggiornarsi, introducendo in gamma i nuovi sistemi elettrificati. Avendo due filosofie diverse, non c’è da meravigliarsi se i sistemi ibridi funzionino diversamente a seconda dei contesti. Sportage risulta molto efficace sulle lunghe distanze, avendo un vero e proprio automatico come selettore delle marce, soffrendo un po’ le partenze vigorose e decise, a causa del motore turbo a benzina che, quando di attiva, risulta assetato. Ad ogni modo l’unità elettrica interviene molto spesso, soprattutto in città in cui riesce a siglare dei consumi interessanti di circa 19 km/l. In autostrada scende a circa 15 km/l mentre in extraurbano si stabilizza su 17/18 km/l. Passando invece a Qashqai, il suo sistema che simula un range extender la rende una vera e propria campionessa in città, con una media di 19,5 km/l. Sorprende però anche lontano dall’ambiente urbano, dove registra una media di 17 km al litro in extraurbano e 16 al litro in autostrada.

Passando infine ai prezzi, Sportage ibrido parte da una base di 38.250 euro, mentre Qashqai da 37.270 euro, giocandosela al fotofinish tra accessori, equipaggiamento e optional, mentre il vertice è rispettivamente posto a 44.500 per Kia e 46.020 per Nissan.

Considerazioni finali

Sportage e Qashqai sono due ottimi suv, dalle giuste dimensioni per offrire tanto spazio all’interno, una piacevole esperienza di guida e consumi davvero contenuti. Come tecnologia si pareggiano e come ricercatezza nel design se la giocano letteralmente alla pari, lasciando spazio solo al gusto personale. Probabilmente la giapponese sfoggia alcuni materiali migliori ma Sportage risponde con un cruscotto più minimale e futuristico, oltre a vantare maggior spazio all’interno. Come consumi sono quasi alla pari, dipende tanto dallo stile di guida, dall’area di esercizio e dalle condizioni. Perfettamente allineate anche come prezzi, con una forbice tra 37 mila e 46 mila euro, mentre Sportage vince sulla versatilità, con la possibilità di aggiungere anche la trazione integrale da 43.000 a 46.500 euro. A voi la scelta.