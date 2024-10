Nissan Silence S04, arriva in Italia l’agile nanocar elettrica

Ascolta ora 00:00 00:00

Nissan Silence S04 è una nanocar elettrica commercializzata in Italia attraverso la rete ufficiale del Marchio Giapponese.

Grazie all’accordo tra il Brand nipponico e Silence, società del Gruppo Acciona, la nuova Nissan Silence S04 promette di rivoluzionare la mobilità urbana.

In Italia è disponibile in due versioni, configurazioni che rispondono perfettamente alle esigenze dei giovanissimi e di chi ha esigenza di spostarsi rapidamente in città e senza limitazioni (domeniche ecologiche, ZTL etc…).

Il quadriciclo Silence è offerto nelle varianti:

L6e

L7e.

Entrambe le versioni sono dotate di batterie estraibili e ricaricabili e di una dotazione tecnologica di livello superiore.

La Nissan Silence S04 è in vendita a partire da 8.530 euro con incentivo statale in caso di rottamazione di un’auto Euro 0, 1, 2 e 3.

Dimensioni, motori e prestazioni

Lunga 2,28 metri, la S04 è alta 1,57 metri e larga 1,27 metri. Da riferimento anche il suo raggio di sterzata di soli 3,5 metri.

Omologata per trasportare due persone, la L6e è guidabile a partire dai 14 anni con patente AM, la L7e dai 16 anni con patente B1.

La Silence S04 L6e ha un motore elettrico da 6 kW e raggiunge una velocità massima di 45 km/h. È disponibile nelle versioni con una o due batterie. L’autonomia è rispettivamente di 80 km e 175 km.

La Silence S04 L7e è offerta anche in configurazione da 14 kW. Due motori elettrici per un’autonomia che arriva fino a 149 km e una velocità massima di 85 km/h.

Batteria estraibile

Sicuramente la batteria estraibile è la particolarità che rende realmente unica la Silence S04. Tutte le batterie hanno una capacità di 5,6 kW e possono essere ricaricate comodamente tramite una presa domestica o tramite una colonnina pubblica.

Per una ricarica completa occorrono dalle 7 alle 9 ore. In un futuro non molto lontano, saranno disponibili anche delle stazioni di scambio presso la rete Nissan dove sarà possibile cambiare la batteria in poco meno di 30 secondi.

Dotazione full

Tutte le Silence S04 sono dotate di aria condizionata, alzacristalli elettrici, impianto audio, freno di stazionamento elettronico, volante con comandi multifunzione e caricatore per smartphone. Altra peculiarità della nanocar venduta da Nissan è la capacità di carico, fino a 247 litri.

Un’auto elettrica perfetta per essere utilizzata in città. Ha dimensioni ridotte, un’autonomia che soddisfa ogni esigenza di mobilità e una connettività a prova di generazione Z.

Tramite l’è possibile, da remoto, accedere a una serie di servizi aggiuntivi, tra cui:

autonomia residua

stato di ricarica della batteria

localizzazione della vettura

chiave digitale.

Prezzi e varianti

Due versioni, la S04 L6e e L7e. Prezzi a partire da 8.530 euro per la L6e con una sola batteria. Anche per la L7e è disponibile l’opzione da una o due batterie.