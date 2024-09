Niu MQi GT 100: lo scooter elettrico da città, va veloce ed è pratico

Niu MQi GT 100 è il nuovo scooter elettrico del marchio cinese, pensato per la mobilità urbana e capace di prestazioni davvero interessanti. La sella è decisamente comoda e abbastanza bassa (81 cm), l’ideale per tutti i possibili acquirenti e la ricarica può essere completata in poco più di 4 ore da una tradizionale presa da muro. In più, per chi non disponesse di un Box o rimessa privata, è possibile sganciare le due batterie e caricarle direttamente da casa. La ciclistica è buona, ma ci sono margini di miglioramento sul fronte guidabilità e stabilità. Ad ogni modo, le premesse sono buone e nei prossimi anni potrebbero essere sviluppati altri modelli ancor più convincenti e leggeri. Prezzi a partire da 4.999 euro, esclusi incentivi.

Com’è fatto?

Appare moderno e dal particolare studio di design, riprendendo i classici stilemi del brand cinese, tra cui ad esempio il grande faro led dalla forma circolare all’anteriore. Nella vista posteriore si trova un più semplice luce rettangolare rossa, con la trama a led che replica la forma ad “U”. Al suo interno sono anche integrate le frecce. Interessante la presenza del portatarga che svolge anche la funzione di paraschizzi per la ruota posteriore. Tuttavia, la presenza di questo elemento, allunga ulteriormente gli ingombri dello scooter (1,94 m). Infatti, le manovre da fermo, non sono il suo forte. Dato il peso extra delle batterie e le forme abbastanza bombate, non è il classico “piccolo” 125cc da potersi mettere in box di fianco ad un’auto. Sia chiaro, è relativamente compatto, ma altri scooter con motore termico riescono sicuramente a fare meglio. Non mancano cavalletto centrale e laterale.

Il peso a secco è di 128 kg, una decina di chili oltre quello di un classico scooter 125cc. Comodo però il display LCD da cui poter controllare velocità, autonomia, carica residua e altre impostazioni, come ad esempio la modalità selezionata e l’orario. Ci aspettiamo che in futuro vengano ampliate le possibilità grafiche del display. Abbastanza buona anche la leggibilità sotto ai raggi del sole. È dotato di ruote 90/90 e 110/80 da 14” che assicurano una buona stabilità su tutti i fondi stradali, con disco da 220 mm (ant) e 180 mm (post). Per via della presenza delle due batterie da 72 V /26 Ah ciascuna (2 x 3,7 kWh), si riduce drasticamente la capacità del vano sottosella. L’apertura e l’attivazione dello scooter avvengono tramite il telecomando in dotazione, con la chiave meccanica o tramite l’app disponibile per Smartphone (da cui si può controllare lo stato dello scooter anche a distanza). Tuttavia, il telecomando alle volte non recepisce il comando ed è necessario premere ripetutamente per sbloccare il bloccasterzo, attivare il quadro e disattivare l’antifurto.

Come va?

È indubbiamente un’arma infallibile in città, infatti grazie al poderoso spunto da fermo, si muove agilmente e velocemente nel traffico. In marcia, il peso è quasi inavvertibile e l’immediata coppia del motore elettrico (direttamente integrato nella ruota posteriore) consente di effettuare sorpassi rapidi e in totale sicurezza. La potenza complessiva è di 6,5 kW – 8,8 CV. L’abbiamo prevalentemente utilizzato in modalità Sport, quella con la maggior reattività e sprint, necessaria soprattutto quando e se si dovesse viaggiare in due. La spinta è decisamente superiore a quella di altri scooter 125cc endotermici, non avendo alcun trascinamento dovuto alla trasmissione: l'accelerazione è lineare e progressiva, raggiungendo rapidamente i 60/70 km/h, fino ad un massimo di 100 km/h. La sella è poi comoda e soffice, non stanca neanche dopo lunghe sessioni nel traffico e può ospitare due passeggeri senza alcun problema. Le pedane però, non essendo estraibili, alle volte costringono il passeggero ad una torsione non comoda dei piedi, ma nulla di impossibile. Gode anche delle maniglie per rimanere più saldo e ancorato al mezzo.

A livello di guida è estremamente semplice, con comandi pratici e facilmente intuibili, anche ad un neofita delle due ruote. La frenata è energica, soprattutto quando si preme con forza le due leve, senza però mai arrivare al bloccaggio. Seppur buona la gestione delle buche, le ruote più compatte e un set-up tendenzialmente rigido del doppio ammortizzatore posteriore, rendono un po’ proibitiva la vita su strade dissestate e pavè, il che costringe a ridurre la velocità. Consigliamo poi l’installazione di un bauletto – poiché il casco non riesce a trovare posto sotto alla sella, per via delle batterie - e del parabrezza, poiché oltre i 60 km/h, diventa necessario in assenza di casco integrale. Positivo però che il trasformatore e i cavi per la ricarica riescano ad essere collocati sotto alla sella, con un po’ di pratica si trova la giusta combinazione di incastri.

Autonomia e consumi

Niu dichiara un’autonomia di circa 75 km, facilmente superabile se utilizzato con uno stile di guida pacato e senza fretta, specie in città. Soprattutto in modalità E-SAVE (con potenza e velocità limitata a 45 km/h) e Dynamic i consumi vengono facilmente contenuti e risulta raggiungibile il valore indicato da casa madre. Avendo prevalentemente utilizzato MQi GT 100 in modalità Sport, i consumi salgono leggermente, portando così l’autonomia a circa 65/70 km. Potendo vantare la ricarica dal box privato o organizzandosi con la ricarica in casa (rimuovendo le batterie, da 14 kg ciascuna e che dispongono di una comoda maniglia per essere trasportate), l’autonomia non sarà più un problema e si potranno facilmente coprire diversi spostamenti casa-lavoro in totale serenità.

Da rete a 220V la ricarica può essere effettuata in 4/5 ore, con normale presa Schuko. Il trasformatore è anch’esso pesante e con un cavo non particolarmente lungo. Problema che può facilmente essere superato con una prolunga adatta. Attenzione però ai 14 kg per ciascuna batteria, un peso po’ proibitivo per chi avesse un fisico più gracile e debole.

Noi abbiamo sempre caricato da un box privato con presa standard, senza alcun tipo di preoccupazione, il che fa completamente svanire qualsiasi tipo di ansia da autonomia. In media,, o ancor meno se si dovesse avere tarriffe energetiche particolarmente vantaggiose.