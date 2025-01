Niu RQi Sport, la prova della moto elettrica con 100 km di autonomia

Niu Rqi è la moto elettrica del costruttore cinese che può essere paragonata in tutto e per tutto ad una moto 125cc. Sebbene possa ben “mimetizzarsi” tra le molteplici moto 125cc in commercio, l’assenza del terminale di scarico fa subito comprendere la sua natura 100% elettrica. Se questo non bastasse, ci pensa l’estetica futuristica (ma ben riuscita) e la totale assenza di rumore in movimento, se non per il ronzio tipico del rotore elettrico. Se da una parte, però, la transizione elettrica sembra essere stata ben digerita sia sul fronte automobilistico che per gli scooter da città, per le moto “vere” il discorso non è così facile. L’esigenza di viaggiare, guidare e il senso stesso di evasione su due ruote, potrebbe scontrarsi con l’autonomia necessariamente contenuta delle due ruote elettriche, al passo con l’assenza di brivido e di brio, tipico del sound dello scarico. Niu RQi risponde però con una potenza considerevole di 7,5 kW (circa 10 CV), 110 km/h di velocità massima e un’autonomia massima di circa 100 km. Il prezzo? Si parte da 7.499 euro esclusi incentivi e rottamazione.

Tecnologica e accattivante

È innegabilmente una calamita per gli sguardi, grazie a delle linee futuristiche, tecnologiche e ricercate. Davanti il marchio di fabbrica di Niu, ovvero il faro led rotondo, con proiettore integrato, molto luminoso e riconoscibile. Si continua con una strumentazione TFT e specchietti Bar End. La batteria da circa 5 kWh è invece posta dove normalmente si collocherebbe il serbatoio di una moto, infatti appare piuttosto “cicciotto” e tozzo, ma non ingombrante. Trasla indietro per aprire il vano da cui accedere alla batteria e ad un piccolo vano porta oggetti. Il peso risulta quindi ben inserito al centro del telaio della moto e aiuta sul fronte dinamico. Nella zona centrale altre carenature rendono più moderna e accattivante la linea, mentre la coda tronca e alta la porta di diritto al passo con i tempi. È tonica, atletica. Dalla vista posteriore, si trova anche un portatarga basso, direttamente ancorato al forcellone che funziona anche come paraspruzzi della ruota. Non mancano le maniglie per il passeggero posteriore, una sella comoda ed ergonomica e una buona triangolazione quando si guida.

Ma RQi è apprezzabile anche sul fronte tecnologico: non mancano telecamere anteriori e posteriori che possono trasmettere e salvare clip direttamente tramite l’App, oltre agli aggiornamenti da remoto del sistema di bordo. Si continua con GPS integrato, che funziona anche come antifurto e il sistema di rilevamento degli impatti. Infine, rispondono presente anche l’ABS e il controllo di trazione. Una dotazione davvero ricca per una 125cc. Si annoverano poi alcuni partner strategici di livello, come Pirelli e Brembo, sottolineando l’attenzione di Niu sul fronte ciclistica e dinamica. La forcella regolabile a steli rovesciati (da 43 mm) fa il paio con il forcellone posteriore, anch’esso a più regolazioni. Buono anche l’impianto frenante, con un disco anteriore da 300 mm e posteriore da 240 mm, dal buon mordente. L’apertura è keyless, ma comunque serve premere il pulsante sul telecomando, per sbloccare il manubrio. In alternativa un sensore bluetooth rende disponibile lo sblocco avvicinandosi e premendo il tasto Start. La presa USB presente dietro al manubrio è molto comoda per collegare dei supporti e ricaricare dispositivi come smartphone o piccoli navigatori.

Sfiziosa da guidare, soprattutto in città

Sebbene si presenti in maniera accattivante e sportiva, RQi rappresenta una soluzione a nostro avviso “ibrida”. Appagante alla vista ma relativamente pratica da usare in città. Sicuramente meno di uno scooter, ma più versatile di una moto sportiva o di un 1255cc. L’ingente coppia istantanea (ben 450 Nm) le permette di scattare in maniera fulminea da ferma, oltre a beneficiare di considerevoli accelerazioni, più di quanto farebbe l’equivalente termico. Sorprende la ciclistica, con una frenata potente e decisa, oltre ad una facilità nel condurla in curva, non indifferente. Scende progressivamente in piega senza significative resistenze o sbilanciamenti. Sono due le modalità di guida, Dynamic (quella normale) e Sport, che le consente di liberare tutta la potenza disponibile. Lo 0-50 km/h è coperto in 2,9 secondi, ma la spinta potrebbe essere ancor più bruciante, se paragonata ad altre moto elettriche di ugual categoria.

In tal senso ci sentiamo però di apprezzare l'erogazione di Niu RQi, più docile e gestibile, soprattutto quando l’asfalto diventa scivoloso. Il controllo di trazione è poi una certezza, limitando la coppia per garantire la sicurezza in ogni contesto. La velocità massima di 110 km/h può essere raggiunta solo con overboost, che è disponibile solo per pochi secondi. In altri contesti, la velocità massima realmente raggiungibile è di circa 80/90 km/h, rendendo quindi poco sensato il suo utilizzo al di fuori dei contesti urbani. In parole semplici, manca quel “brivido” e quel senso di “evasione” che si potrebbe invece ritrovare con un’equivalente moto 125cc, che non pone limiti sul fronte autonomia.

Autonomia, batterie e ricarica

Non è quindi un segreto che il capitolo autonomia rappresenti un limite fisico e mentale da non sottovalutare. Se da un lato RQi soddisfa in termini di divertimento e coinvolgimento alla guida, dall’altro si vorrebbe sempre poter percorrere qualche chilometro in più dei 100 promessi, soprattutto fuori città (laddove le sue doti dinamiche potrebbero ulteriormente essere valorizzate). I tempi di ricarica delle due batterie da 5 kWh da rete domestica (unica utilizzabile) si aggirano sulle sette ore, in pratica recupera poco più di 10 km all’ora. In una notte è al 100%, perciò risulta molto comoda per chi ricerca un mezzo principalmente quotidiano, ma non vuole ridursi ad un più semplice scooter.

La batteria può anche essere rimossa ma risultano molto pesanti, circa. Per chi non dovesse disporre di un box, possono essere ricaricate in casa, ma lo sforzo per lo spostamento non è indifferente (oltre ad adottare un caricabatteria differente).