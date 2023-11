Noleggio auto a lungo termine: quanto costa (e quando conviene)

Il noleggio a lungo termine è una delle strade maggiormente percorse da chi è alla ricerca di un'auto nuova. Nel corso degli anni si è affermata come pratica alternativa all'acquisto canonico di una macchina, ma la domanda che si chiedono - soprattutto i privati - è: quanto conviene? Quando si è in possesso di una partita iva o si è titolari di un'azienda, la risposta affermativa è quasi automatica, mentre è più complicato coi semplici privati. Proviamo a fare chiarezza.

Noleggio a lungo termine, come funziona

Con il noleggio a lungo termine si entra in possesso di una vettura di nuova fattura attraverso il pagamento di un canone mensile predeterminato che include, non soltanto l'uso del mezzo ma, anche dei servizi accessori come l’assicurazione, il soccorso stradale o la manutenzione (ordinaria o straordinaria, dipende dal contratto). Certamente non poco, ma conviene a chiunque? Se si percorrono dai 15.000 chilometri all'anno in su, e si desidera essere esentati dall'onere di spese accessorie come manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione, allora certamente sì. Nell'ipotesi in cui, invece, si percorrano meno della soglia dei 15.000 chilometri all'anno, conviene senza dubbio l'acquisto classico (ancora meglio se a benzina) del veicolo, diventandone proprietari a tutti gli effetti..

Pro e contro del noleggio a lungo termine

Alcuni dei vantaggi previsti con la sottoscrizione di un contratto di noleggio a lungo, li abbiamo elencati nelle righe precedenti, tuttavia aggiungiamo alcuni pro:

auto sostitutiva garantita (e gratuita) in ipotesi di guasto al veicolo;

totale assenza di spese in caso per malfunzionamento della vettura fuori garanzia non imputabile al fruitore finale;

assenza di preoccupazioni relative alla rivendita del veicolo, e dunque relative alla svalutazione del mezzo.

Il noleggio non prevede solo aspetti positivi, ma ci sono anche taluni svantaggi:

eventuali spese di ripristino del veicolo a fine contratto;

tetto di percorrenza chilometrica da rispettare qualora non si sia optato per un chilometraggio illimitato che farà aumentare l’importo del canone mensile.

Quanto costa

In linea generale, i prezzi medi del Noleggio a Lungo Termine, per quanto riguarda i clienti privati, partono da circa 200 euro al mese più IVA. Ovviamente, il canone può cambiare a seconda di diversi fattori quali il brand e il modello scelto, i chilometri di percorrenza, la durata del contratto, l’eventuale anticipo (che non è obbligatorio e può anche essere azzerato) e gli eventuali servizi aggiuntivi che si decidono di includere. Per un'auto di fascia medio alta, però, il prezzo medio sale ad almeno 450 euro al mese più IVA. Insomma, il noleggio a lungo termine c'è quasi per tutte le tasche.