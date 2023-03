Novità Audi Q4 e-tron, aggiornamenti Over The Air e ricarica fino a 135 kW

Audi sta portando avanti lo sviluppo dei suoi modelli Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron. La celebre Casa automobilistica tedesca ha aggiornato tutti i veicoli prodotti fino al MY22 utilizzando la più recente versione del software 3.2. Quest'ultima è già di serie per i modelli MY23 attualmente in produzione e introduce numerose novità, tra cui la possibilità di effettuare gli aggiornamenti over-the-air.

Audi Q4 e-tron, importanti novità sul fronte ricarica

L'aggiornamento software per Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron offre numerosi vantaggi, tra cui l'aumento della potenza massima di ricarica in corrente continua (DC) delle varianti con batteria da 82 kWh fino a 135 kW, abbassando ulteriormente le tempistiche necessarie per fare un pieno di energia. I clienti possono, inoltre, scegliere di attivare la funzione di protezione dell'accumulatore, che limita il rifornimento all’80% della capacità della batteria. Inoltre, l'aggiornamento abilita la funzione Plug & Charge, che consente l’autorizzazione automatica alla colonnina di ricarica senza l'ausilio di schede o app. L'autenticazione avviene tramite una comunicazione crittografata al momento del collegamento del cavo di ricarica, senza ulteriori interventi dell'utente. La fatturazione viene anch'essa automatizzata, senza necessità di utilizzare strumenti di pagamento fisici. Benefici anche per quanto riguarda la ricarica domestica: la funzione "Orario di ricarica preferito", ad esempio, aiuta i clienti a programmare il rifornimento a casa durante le fasce orarie più convenienti, ad esempio di notte. Inoltre, la pianificazione della ricarica tramite l'app myAudi rende ancora più efficiente l'operazione in corrente alternata (AC): durante l'inverno, il pre-condizionamento dell'abitacolo viene alimentato da una fonte esterna, come la wallbox domestica (o anche colonnina pubblica); inoltre, il sistema di gestione termica ottimizzato riduce i consumi, adattando il condizionamento della batteria in base a temperatura esterna e stato di carica.

Aggiornamento software 3.2 Audi, ampliamento servizi online e update OTA

L'aggiornamento software per Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron amplia anche il portfolio dei servizi Audi Connect. Gli utenti possono creare profili personalizzati, salvando sia i dati di navigazione che le destinazioni recenti, e utilizzare il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner da remoto tramite l'app myAudi. Quest’ultima consente anche di richiedere assistenza in caso di guasti o incidenti: il servizio di chiamata d’emergenza automatica “Audi connect Emergency call & Service” agevola i soccorritori nell’individuazione del veicolo. Grazie all'integrazione di Amazon Alexa, gli utenti di Audi Connect possono gestire vocalmente, anche da casa, diverse funzionalità e i servizi disponibili.