Nuova Audi A3, il restyling: la gamma si allarga con la versione Allstreet

La Casa dei Quattro anelli ha svelato ufficialmente il restyling di metà carriera dell’Audi A3. Tra le varie cose, l’aggiornamento dedicato alla media teutonica porta una serie di affinamenti estetici, nuove tecnologie e l’introduzione della nuova Allstreet, ispirata al mondo dei crossover e pronta ad affiancare le note varianti di carrozzeria denominate Sedan e Sportback.

Audi A3 restyling, il design

Dal punto di vista estetico, il restyling dell’Audi A3 non stravolge la linea particolarmente riuscita di questo modello, ma adotta alcune modifiche che affinano la vista d’insieme della vettura. Tra le principali novità segnaliamo l’adozione dei proiettori a Led “intelligenti” (la tecnologia matrix Led è disponibile a richiesta), che per la prima volta possono essere personalizzati scegliendo tra quattro design diversi dei LED interni. Non manca una nuova mascherina anteriore Single Frame di maggiori dimensioni e senza cornice, a cui si aggiungono prese d'aria inedite. La vettura può essere personalizzata con le nuove livree esterne District Green, Progressive Red e l’opaca Daytona Gray che si aggiungono alle precedenti.

A3 Allstreet

Come anticipato, alle versioni Sedan e Sportback si aggiunge ora la nuova variante Allstreet che riprende la denominazione già utilizzata per la più piccola A1. La A3 Allstreet sfoggia dettagli che richiamano il mondo dell’off-road, infatti non manca un assetto rialzato di 15 mm (l’altezza minima da terra è aumentata di 30 mm), i parafanghi sono più larghi e sono rifiniti in plastica non verniciata. Completano il kit estetico la presenza dei cerchi in lega specifici da 17 pollici ( a richiesta ci sono quelli da 18 e 19 pollici) e le piastre di protezione. La mascherina Single Frame ha una finitura opaca e risulta di dimensioni ancora più grandi rispetto alle altre versioni. L'altezza del sedile del guidatore risulta rialzata, così da offrire una guida più simile a quella dei SUV.

Abitacolo e dotazione

All’interno dell’abitacolo è possibile apprezzare l’inedito comando del cambio automatico che ora risulta digitale. Nuove anche le bocchette di aerazione e l’uso di materiali ecosostenibili. Di serie troviamo il display touch da 10,1 pollici per il Virtual Cockpit.Non manca anche la ricarica wireless per smartphone e in opzione l’impianto audio opzionale Sonos 3D Sound. Il sistema multimediale MMI vanta l’assistente vocale ALEXA e l'accesso a un App store con numerose applicazioni. Sarà possibile attivare a pagamento, dopo l'acquisto della vettura, numerosi optional (per 1 mese, 6 mesi, 1 anno, 3 anni o per sempre), tra cui l'Adaptive Cruise Control, il pacchetto di navigazione, il controllo automatico degli abbaglianti e tanto altro.

Motori

L’Audi A3 restyling debutterà con due sole motorizzazioni, ovvero la 35 TFSI 1.5 benzina Mild Hybrid S Tronic da 150 CV e la 35 TDI diesel 150 CV, sempre S Tronic. In un secondo tempo arriveranno la 35 TFSI manuale e altre motorizzazioni benzina, diesel e plug-in hybrid. Non mancheranno inoltre la sportiva S3 da 333 CV e la RS3, anche se quest'ultima non è stata ancora confermata ufficialmente.

Prezzo

La vettura è già ordinabile in Germania partire da 35.650 euro, mentre il listino ufficiale per il mercato italiano verrà comunicato nelle prossime settimane.