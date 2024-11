Nuova Audi A5, primo contatto con l'icona che si rinnova

Non ci potrebbe essere cornice migliore del Foro Italico a Roma, dove si respira una storia dagli echi fragorosi intrisi di passione e voglia di vincere, per la presentazione di una nuova vettura al grande pubblico. Il tempio dello sport italiano c'era già quando nel 1994 Audi mostrava la sua innovativa e rivoluzionaria A4, un'auto che ha cambiato la percezione e l'appeal del Brand tedesco nel Bel Paese e nel mondo intero. Questi trent'anni sono volati, ma la A4 con le sue cinque generazioni, che si sono susseguite in questo arco di tempo, è rimasta al fianco degli automobilisti tricolore, segnando vendite da record: 500.000 unità e il contatore è pronto a essere aggiornato ancora un po'. Nel frattempo, molte cose sono mutate, a partire dal panorama delle quattro ruote che sta cambiando pelle: l'elettrico non è un'ipotesi, ma una certezza per la mobilità del domani. Per il momento, tuttavia, si può ancora godere di qualche interessante oggetto dalla propulsione tradizionale come questa nuova Audi A5, che riannoda i fili del destino della A4 raccogliendone il testinone, come in una staffetta olimpica. Di fatto, questa è la sesta generazione di A4, frutto di un cambio di nomenclatura all'interno della gamma dei Quattro Anelli: i numeri dispari saranno legati ai motori a combustioni, quelli pari alle varianti elettriche marchiate "e-tron". Dunque, non resta che scoprire i segreti e le qualità di un veicolo che abbiamo assaggiato in un primo contatto su strada.

Più vicina alla A6 che alla A4

La nuova Audi A5 toglie subito ogni dubbio, rivelando cosa si nasconde sotto alla sua veste: la nuova piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale, da non confondere con la PPE (Premium Platform Electric) destinata ai veicoli alla spina. In buona sostanza, la nuova creatura dei Quattro Anelli si avvicina più alla A6 che non alla A4 vecchia maniera, per contenuti e dimensioni sfondando - quasi - la barriera del segmento D per atterrare su quella del segmento E. Passando ai numeri, la variante Avant è 6,7 centimetri più lunga e vede il passo crescere di 7,2 cm rispetto al precedente modello, questo si traduce in uno spazio interno che aumenta sino a 5 centimetri a livello delle spalle. A tutto vantaggio degli occupanti che, fra l'altro, possono godere di un comfort migliorato sotto tutti gli aspetti, compreso quello dell'insonorizzazione.

A livello stilistico, in fondo l'occhio vuole la sua parte, la nuova Audi A5 fa un bel balzo in avanti per appeal, pur senza stravolgere i suoi connotati ormai ampiamente rodati. Esternamente l'anteriore mostra la tipica mascherina Audi "Single Frame" rinnovata, mentre al posteriore un gruppo ottico unito determina una presenza scenica affascinante. Salendo a bordo, la tedesca si trasforma in un cinema grazie all’Audi Digital Stage. Il palcoscenico digitale si compone del cruscotto Audi virtual cockpit plus da 11,9 pollici e del display curvo MMI da 14,5 pollici con tecnologia OLED, entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento. Plus cui si affiancano l’head-up display con area di visualizzazione superiore dell’85% ad Audi A4 e lo schermo del passeggero anteriore da 10,9 pollici, unicum per la categoria.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4.829 metri;

Larghezza: 1.860 metri;

Altezza: 1.460 metri;

Passo: 2.892;

Bagagliaio: 448/1.396 litri.

I motori: la novità è il mild-hybrid plus 48 V

Audi ha destinato alla sua nuova A5 anche la tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, pensata per dare una mano al propulsore a combustione per garantire un’efficienza di più alto livello. La base di questo sistema è il powertrain generator (PTG) – formato da motore elettrico, elettronica di potenza e raffreddamento dedicato – che permette di registrare consumi ed emissioni più basse sino al 10% rispetto alla precedente generazione di motori. Il sistema PTG può contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm di coppia, mentre in fase di decelerazione opera un piano di recupero dell’energia agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica. In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra l’auto può affidarsi alla sola trazione elettrica garantita dal PTG, mentre in un’ampia gamma di situazioni il propulsore a elettroni integra l’azione del motore termico.

Il primo livello della famiglia Audi A5 è l’unità 2.0 TFSI da 150 CV, proposta anche nella configurazione da 204 CV a trazione anteriore o integrale quattro ultra. Il motore 2.0 TDI da 204 CV beneficia della tecnologia MHEV plus a 48 Volt ed è proposto anch’esso con trazione anteriore o quattro ultra. Al vertice della piramide, invece, troviamo Audi S5 che vanta un corposo V6 3.0 TFSI da 367 CV MHEV plus sotto al cofano. Infine, nel corso del secondo trimestre 2025 debutteranno le varianti plug-in proposte in due livelli di potenza e forti di un’autonomia in elettrico sino a oltre 100 chilometri.

Nuova Audi A5, come va su strada

In un itinerario che ci ha portato dal cuore di Roma al Lago di Bracciano, abbiamo potuto godere della conoscenza diretta della nuova Audi S5 Avant, il mostro teutonico da 367 CV. Il suo biglietto da visita è aggressivo e grintoso, ma sotto sotto questa vettura può essere anche docile e mansueta, scatenando il suo turbolento potenziale solo quando è espressamente richiesto. Qualora si voglia viaggiare nel comfort più placido, la familare tutto pepe dei Quattro Anelli, sa regalare delle gioie. Per essere sicuri di ciò, è sufficiente digitare la modalità "Comfort" fra le opzioni di guida. A quel punto il motore termico diventerà più quieto, non solo nell'erogazione ma anche nella voce, in più, quando si viaggia nelle anguste via di città il sistema mild-hybrid plus a 48 V rende ancora più calmo il magnifico propulsore.

Se, invece, si richiedesse qualcosa di più tagliante, la nuova Audi S5 sa il fatto suo. La vettura è energica e pronta a disegnare le curve con maestria, e grazie al sistema quattro la tenuta di strada è costantemente ben salda con la macchina piantata sull'asfalto. Quando si vuole scatenera le belva, basta scegliere la modalità di guida "Dynamic", allora il motore ruggirà e la S5 diventerà una bella spada: le sospensioni adattive diventano più rigide, l’erogazione di potenza più fluida e i cambi di marcia coi paddle al volante più fulminei. Insomma, questa nuova creatura dal cuore tedesco sa convincere e divertire. Nel suo segmento riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante.

Il prezzo di listino

Il listino prezzi della nuova Audi A5 parte da 50.150 euro per la versione berlina, mentre ci vogliono 52.550 euro per la Avant. Per la S5 berlina bisogna staccare un assegno da 83.200 euro, mentre la S5 Avant (come quella della nostra prova) si sale fino a 85.600 euro.

Il mix di vendite previsto dal Brand tedesco è dell'85% in versione Avant mentre il rimanente 15% destinato alla berlina. Mercedes-Benz Classe C e BMW Serie 3 sono avvertire, Audi ha rilanciato il guanto di sfida con un prodotto stuzzicante. La partita è aperta.