Nuove Audi A5 berlina e Avant, l’inedita tedesca pronta a sostituire la A4

Ascolta ora 00:00 00:00

La Casa dei Quattro anelli stravolge il cuore della propria gamma svelando la nuova Audi A5, declinata sia in versione berlina quattro porte che nella variante Station wagon denominata Avant. L’inedito modello di segmento D manda definitivamente in pensiona l’Audi A4, dopo ben 30 anni i onorata carriera: questo cambio di nome deriva dalla scelta di riservare i nomi con i numeri dispari ai modelli con motore termico, mentre alle elettriche vengono dedicati i numeri pari. Come se non bastasse, scompariranno dal listino anche le A5 Coupé e A5 Sportback.

Audi A5 2024, dimensioni e design

Per quanto riguarda le dimensioni, rispetto alla A4, le nuove A5 e A5 Avant risultano più lunghe di 67 millimetri, per un totale di 4.829 mm, mentre il passo raggiunge i 2,9 metri (+80 mm). La capacità del bagagliaio della Avant va da un minimo di 476 a un massimo di 1.424 litri, mentre la berlina da 445 a 1.299 litri. Il design è tutto nuovo e abbraccio l’ultimo linguaggio stilistico della Casa teutonica, a partire dal frontale che sfoggia una griglia single frame più larga e piatta che separano i gruppi ottici LED dalla forma allungata. La vista posteriore, decisamente rivoluzionaria, si distingue per la firma luminosa sottile che si estende orizzontalmente per tutta la larghezza della coda, inoltre ulle versioni top di gamma adotta la tecnologia OLED, personalizzabile con numerose animazioni. Non mancano le novità anche nella zona laterale, dove troviamo le maniglie a filo con le portiere e la nuova collezione di cerchi in lega che vantano dimensioni comprese tra 17 e 20 pollici.

Interni

All’interno dell’abitacolo troviamo un tripudio di tecnologia mescolato alla solita alta qualità dei materiali utilizzati dalla Casa tedesca. La plancia ospita il display curvo OLED dotato strumentazione digitale con schermo da 11,9 pollici e il grande infotainment da 14,5 pollici .Come se non bastasse, come optional a richiesta si può avere un terzo display da 10,9 pollici dedicato al passeggero anteriore. Per on distrarsi durante la guida c’è un head-up display più grande dell'85% che ora può essere controllato anche dal volante. Come sugli ultimi modello del Gruppo Volkswagen troviamo l’assistente vocale che integra ChatGPT per rispondere alle domande e alle richieste degli occupanti della vettura. Degni di nota la regolazione elettrica del volante, la presenza del tetto in vetro con oscuramento elettrico e per gli amanti della musica l’impianto audio Bang&Olufsen 3D con altoparlanti incastonati nei poggiatesta del conducente e del passeggero anteriore.

Motori

La vettura sfrutta la nuova Premium Platform Combustion (PPC) che dovrebbe ottimizzare il comportamento di guida grazie a un "ampio e dettagliato lavoro su telaio e sterzo". La gamma motorizzazioni prevede un’ampia scelta di unità elettrificate, benzina e diesel. La novità principale è l’inedito sistema di elettrificazione mild hybrid plus che adotta un supporto elettrico ai motori termici garantito dall'unità Ptg (Powertrain Generator). Questo sistema non è incluso nella motorizzazione entry-level a benzina 2.0 TFSI da 150 CV, con cambio doppia frizione S tronic, declinato anche in versione da 204 CV e abbinabile volendo alla trazione integrale quattro. La medesima potenza la troviamo nel diesel 2.0 TDI ibrido a 48 volt con 400 Nm di coppia da 1.750 a 3.250 giri/min, gestiti dalla trasmissione automatica doppia frizione S tronic e disponibile a due o quattro ruote motrici. Al vertice dell’offerta troviamo la sportiva S5 dotata del V6 TFSI di 3.0 litri con sistema Mhev plus che scarica 367 CV sulla trazione integrale quattro con differenziale sportivo posteriore. In un secondo momento arriverà anche la RS5 con prestazioni al vertice della categoria. Successivamente sono attesi anche due powertrain plug-in a benzina, con potenze complessive da 299 CV e 367 CV e autonomia 100% elettrica di oltre 100 chilometri.

Prezzo

La nuova Audi A5

berlina verrà proposta in Germania a partire da( 2.0 benzina da 150 CV), mentre la variante Avant circa 1.000 euro in più, mentre ancora non sono stati comunicati i listini per il mercato italiano.