Nuova Audi Q3: come cambia il SUV premium tedesco, più bella da guidare

L'Audi Q3 è uno di quei modelli che non ha mai avuto bisogno di convincere troppo: da quando è apparsa sul mercato nel 2011, la SUV compatta di Ingolstadt ha costruito la sua reputazione sul mix di qualità costruttiva, tecnologia e blasone del marchio, trovando una clientela fedele e numerosa. In oltre dieci anni di storia e due generazioni, sono state vendute più di 2,5 milioni di unità, un risultato che parla da solo. Con questa terza generazione, presentata nell'estate 2025 e arrivata nei concessionari italiani a fine anno, Audi sceglie di alzare ulteriormente l'asticella tecnologica pur mantenendo dimensioni simili alla precedente: la lunghezza cresce di soli 4 cm, arrivando a 4,53 metri, mentre l'abitacolo si avvicina sensibilmente alla categoria superiore. La gamma motori spazia dal 1.5 TFSI mild hybrid benzina da 150 CV fino ai 2.0 TFSI da 204 e 265 CV con trazione integrale quattro, passando per le versioni plug-in da 204 e 272 CV. La versione che abbiamo provato è la 2.0 TDI da 150 CV con cambio S tronic a 7 rapporti nell'allestimento S line edition, proposta a 49.200 euro: un posizionamento che chiede risposte convincenti su tutti i fronti.

Dimensioni e design

Con 453 cm di lunghezza, 186 di larghezza e 159 di altezza, su un passo di 268 cm, la nuova Q3 occupa con autorevolezza il segmento dei SUV compatti premium, dove si trova a confrontarsi con BMW X1, Mercedes GLA e Volvo XC40. Il peso in ordine di marcia è di 1.625 kg. Le forme sono state "ammorbidite" rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo un carattere sportivo ben definito. Il frontale è aggressivo, con fari sottili e l'ampia griglia Singleframe - in nero lucido sulla versione S line - affiancata da prese d'aria marcate e dai caratteristici blister sui passaruota, omaggio stilistico alla tradizione quattro. I proiettori Matrix LED digitali portano nel segmento compatto una tecnologia finora riservata ai modelli di fascia alta, con micro-LED ad alta risoluzione capaci di proiettare segnali sull'asfalto in caso di rischio ghiaccio o incidente. La parte posteriore è dove si concentrano le novità più visibili: le luci su due piani, con gli stop in posizione verticale, rappresentano una novità per la casa e danno alla coda un aspetto più moderno e distintivo rispetto al passato. La fiancata è resa muscolosa dai rigonfiamenti dei passaruota, ma le nervature delle lamiere sono meno marcate rispetto alla generazione precedente, con un risultato complessivo più elegante e meno forzatamente aggressivo.

Interni e tecnologia

Aprire la portiera della nuova Q3 è l'esperienza più convincente di tutta la presentazione. La plancia, meno sporgente rispetto al modello precedente, rende l'abitacolo più arioso. Una fascia in tessuto la riveste da un lato all'altro e si ritrova anche nei pannelli porta, dando un tono caldo e moderno all'ambiente. I materiali sono morbidi e gradevoli nelle zone principali, con qualche eccezione nelle parti inferiori dove la plastica nera raccoglie impronte con una facilità poco consona al livello dell'auto. Le finiture, però, sono curate.

Sul fronte tecnologico, il doppio schermo digitale - cockpit virtuale da 11,9 pollici e display infotainment curvo da 12,8 pollici orientato verso il guidatore - porta nell'abitacolo un'esperienza da segmento superiore. Il sistema si basa su Android Automotive OS, con integrazione di app, assistente vocale con AI e persino ChatGPT come supporto in caso di domande complesse. Pratica la zona tunnel, liberata dal selettore del cambio spostato sul piantone dello sterzo: qui trovano posto portaoggetti, porta bibite e una piastra di ricarica wireless refrigerata, che funziona davvero bene senza surriscaldare il telefono.

L'abitabilità è buona davanti e nella norma dietro, dove ai lati si sta comodi ma in tre sul divano il tunnel centrale si fa sentire. Il bagagliaio offre 488 litri, espandibili a 575 con il pacchetto divano scorrevole (400 euro extra). Un'ultima nota: sulla S line il volante sportivo con levette del cambio è un optional da 350 euro - difficile da giustificare a questi prezzi.

Prova su strada

Il 2.0 TDI da 150 CV - che Audi prevede sarà il motore più venduto della gamma - è un vecchio conoscente del segmento, e su questo tipo di auto continua a fare egregiamente il suo lavoro. Non è un'unità brillantissima nei numeri (0-100 km/h in 9,2 secondi, velocità massima 208 km/h), ma nella guida quotidiana si fa apprezzare per come eroga: riprende già a 1.200 giri e spinge con decisione a partire da 1.600, con una coppia massima di 360 Nm che rende le riprese fluide e senza sforzo. Il punto meno felice è la fascia tra 1.600 e 2.300 giri circa, quella più utilizzata nell'uso corrente: il quattro cilindri tende a farsi sentire più del dovuto, con un rombo che tradisce la natura diesel in modo più evidente di quanto ci si aspetterebbe a questo livello. Il cambio S tronic a 7 rapporti compensa con rapidità e fluidità, adattandosi bene alle diverse situazioni di guida senza innesti bruschi.

Su strada la Q3 sorprende per agilità e precisione. Lo sterzo è progressivo - più diretto quanto più lo si gira, un dettaglio che si apprezza in manovra e nelle svolte strette in città - e non è tra i più pesanti della categoria, con una comunicatività buona. Il molleggio non è dei più “accoglienti”, ma lavora con efficacia, smorzando le buche e gli avvallamenti autostradali senza rimbalzare, restituendo più un colpo secco ma controllato. Il limite si avverte sulle sconnessioni più marcate, dove la Q3 provata - equipaggiata con cerchi da 19 pollici della S line - tende a diventare un po' brusca: con i cerchi da 18 pollici di altre versioni il comportamento migliora sensibilmente. Il consumo medio dichiarato è di 18,9 km/l (139 g/km di CO₂), un valore credibile nell'uso misto e coerente con le aspettative di un diesel di questa cilindrata: in città il valore si riduce nell’ordine dei 14 km al litro. Un appunto va fatto sulla trazione: per ora il 2.0 TDI 150 CV è disponibile solo in versione a trazione anteriore, mentre quasi tutte le rivali offrono anche la variante integrale - un limite non trascurabile per chi frequenta la montagna o cerca quella sicurezza in più nelle condizioni di fondo più difficili.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma della nuova Audi Q3 si articola in tre allestimenti - Business, Business Advanced ed S line edition - con prezzi a partire da 42.500 euro per la versione benzina 1.5 TFSI da 150 CV. Il 2.0 TDI 150 CV S tronic parte da 43.800 euro nella versione Business, mentre la S line edition provata arriva a 49.200 euro. Per chi cerca più potenza, la gamma offre versioni benzina da 204 e 265 CV con trazione integrale quattro, e versioni plug-in hybrid da 204 e 272 CV.

La nuova Q3 è un'auto riuscita su molti fronti: tecnologicamente avanzata, piacevole da guidare, ben costruita e con un abitacolo che fa il salto di qualità atteso. Il problema è che a questi prezzi ci si aspetta che la dotazione di serie segua lo stesso passo - e invece il divano scorrevole, il climatizzatore bizona, i fari Matrix LED e le levette del cambio al volante restano comunque optional. È una politica commerciale che Audi pratica sistematicamente, ma che su un'auto da 49.