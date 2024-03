Primo contatto con la nuova Audi Q4 e-tron, batteria e powertrain: tutte le novità

Più autonomia, maggiore efficienza e un aggiornamento delle powertrain che ora sono più potenti. L'upgrade di Audi Q4 e-tron regala al SUV compatto dei Quattro Anelli un pacchetto di novità importanti che vanno così a migliorare gli aspetti determinanti quando si parla di vetture elettriche, vale a dire il range di percorrenza e la velocità di ricarica. La casa dei Quattro Anelli si è concentrata proprio su questi elementi, offrendo così un modello più maturo e adatto alle esigenze della clientela. Aspetti che abbiamo potuto riscontrare anche nel corso della nostra prova in anteprima di nuova Audi Q4 e-tron.



Sì, perché se dal punto di vista dello stile non cambia praticamente nulla (se non i nuovi cerchi da 21'' sulla Edition S Line), importante è il lavoro svolto dagli ingegneri di Ingolstadt su batterie e powertrain. Partiamo dall'accumulatore: non c'è stato un aumento della capacità, con il taglio da 77 kWh netti (82 kWh lordi) che è rimasto invariato ma una nuova chimica delle celle e sopratutto un loro riposizionamento ha consentito di aumentare la densità energetica, riflettendosi così in maniera positiva sull'autonomia. Quest'ultima è migliorata di 19 km nella versione 45 Sportback a trazione posteriore, la più performante dal punto di vista dell'efficienza, arrivando così ad un massimo di 559 km con una sola ricarica. Nel complesso però migliora l'autonomia su tutta la gamma: la versione SUV dello stesso modello ora arriva a 545 km, la 45 e-tron quattro a 525/537 km (Sportback) mentre la 55 e-tron quattro a 521/534 km. Le versioni a trazione integrale poi possono beneficiare anche di una capacità di ricarica migliorata, ora fino a 175 kW in DC per recuperare dal 10 al 80% del range di percorrenza in 28 minuti.

In pratica in 10 minuti sarà possibile recuperare ben 175 km. Su tutte le altre versioni invece in corrente continua si ricaricherà sempre fino a 135 kW mentre il caricatore di bordo è da 11 kW. Per garantire le massime performance di ricarica poi, è disponibile il sistema di precondizionamento della batteria per preparare la vettura al rifornimento ad alta potenza. I clienti Audi poi potranno beneficiare del Plu&Charge di serie su nuova Q4 e-tron, tecnologia che consentirà di rifornirsi di energia presso le infrastrutture rapide compatibili senza bisogno di utilizzare app o card, con il cavo che riconoscerà automaticamente la vettura grazie all'abbonamento sottoscritto in fase di acquisto dell'auto. In più rimane a disposizione l'ecosistema Audi Charging, con oltre 2.900 punti ultra fast in tutta Italia e oltre 650 mila in Europa.



Un lavoro specifico poi è stato portato avanti anche sul motore sincrono a magneti permanenti, che ora ha una migliore resa termica ed è più potente ed efficiente. Sulle versioni a motore singolo, la powertrain ora eroga 286 CV, 82 CV in più rispetto al passato e 545 Nm (+235 Nm). Le prestazioni di consequenza sono state limate, con lo 0-100 che per la 45 e-tron si consuma in 6,7 secondi mentre per quella a trazione integrale si scende a 6,6. Sulla 55 e-tron quattro invece, lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 5,4 secondi. In questo caso la potenza complessiva è stata incrementata di 41 CV, per 340 CV di output e sempre 545 Nm di coppia. La velocità massima rimane invece per tutte le Audi Q4 e-tron di 180 km/h elettronicamente limitati.



Migliorata poi è anche la dinamica di guida, con uno sterzo più diretto e un set up sospensivo specifico che va ad accentuare il piacere di guida e l'animo sportivo trattandosi di una vettura del marchio dei Quattro Anelli. Nel complesso dunque la vettura risulta essere più precisa e divertente da guidare. Il confort della marcia elettrica e l'ergonomia degli interni completano il quadro. Molto utile è l'e-trip planner che analizza dati topografici e di traffico abbinandoli al percorso selezionato e indivudando automaticamente le ricariche rapide per agevolare il percorso. Ad accompagnare la gioca poi c’è l’Audi Sound Charachter, una firma sonora generata da quattro altoparlanti, due dentro e due fuori dal l’abitacolo, che restituisce un timbro diverso a seconda della driving mode oppure delle prestazioni richieste alla vettura. L'upgrade di Audi Q4 e-tron è già ordinabile, con le consegne previste nel primo trimestre di quest'anno. Gli allestimenti disponibili sono Q4, Business, Business Advanced e S Line Edition. Il prezzo 57.800 euro per la 45 e-tron in allestimento base e carrozzeria SUV mentre la Sportback attacca a 59.800 euro. Al vertice della gamma invece c'è la 55 e-tron quattro Sportback che ha un listino di partenza di 69.250 euro.