Nuova Audi Q5 2024, tante novità e non abbandona il diesel

Lanciata 16 anni fa, l’Audi Q5 è uno dei modelli più apprezzati del Costruttore teutonico, grazie al suo forte appeal unito a contenuti tecnici e tecnologici di primo livello. In queste ore, la Casa dei quattro anelli ha svelato la terza generazione del SUV tedesco che si rinnova non solo nel desig e negli interni ma anche sul piano della tecnologia e della dotazione.

Nuova Audi Q5 2024, il design

Basata sulla nuova piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), l’ultima generazione della Q5 riprende il linguaggio stilistico visto sulla recente Audi A5 Avant. Rispetto alla versione che sostituisce, la vettura sfoggia forme più morbide e arrotondate. Il frontale adotta l’immancabile mascherina Single Frame che separa gli inediti e sottili gruppi ottici Matrix LED che vantano una firma luminosa composta da 15 elementi che permettono di comporre fino ad 8 differenti disegni. Dietro troviamo le nuove luci OLED 2.0 unite in un unico e lungo elemento orizzontale. Tra i nuovi “effetti speciali” segnaliamo inoltre la luce di stop incastonata nello spoiler posteriore, capace di proiettare una grafica specifica che rende il segnale di stop più visibile agli altri utenti della strada. La vettura misura 4.717 mm in lunghezza, 1.900 mm in larghezza, 1.651 mm in altezza, mentre il passo è pari 2.820 mm: tutto questo si traduce in un aumento della lunghezza di 3,5 cm, mentre il resto dei dati risulta uguale alla precedente generazione. Il vano bagagli spazia da 520 a 1.473 litri, abbattendo il divano posteriore.

Abitacolo

La plancia si rinnova all’insegna della tecnologia sfoggiando ben 3 nuovo display: per strumentazione e infotainment troviamo lo schermo curvo OLED comprensivo di un display da 11,9 pollici per la strumentazione e il secondo da 14,5 pollici per l’infotainment. In opzione troviamo un terzo schermo che da 10,9 pollici dedicato al passeggero anteriore. Il Sistema operativo dell’impianto multimediale è l’Android Automotive OS dotato di aggiornamenti over-the-air ed e App come integrate direttamente nell'MMI. Non manca anche un nuovo head-up display con schermo più ampio dell'85% rispetto al passato

Motori

Rivista anche la gamma motorizzazioni che tra le altre cose include gli inediti benzina e diesel mild hybrid 48 volt 2.0 TFSI da 204 CV e 2.0 TDI da 204 CV, mentre la vertice dell’offerta si posiziona il nuovo 3.0 V6 TFSI da 367 CV della SQ5. La batteria dei sistemi ibridi da 40 volt è pari a 1,7 kWh e regala un boost in fase di accelerazione fino a 18 kW. Il prossimo anno debutteranno i nuovi motori plug-in con autonomia in elettrico da 80 km, declinati negli step di potenza da due 299 e 367 CV. Tutte le novità vengono abbinate di serie al cambio automatico a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti e alla trazione integrale “quattro”, anche se quest’ultima non è presente sul benzina meno potente.

Il correndo tecnico include sterzo progressivo e sospensioni anteriori e posteriori a cinque bracci.

Prezzo

La nuova Audi Q5 2024 parte in Germania da 52.300 euro (versione con motore a benzina da 204 CV), mentre il listino italiano verrà comunicato nelle prossime settimane.