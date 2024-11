Nuova Audi Q5 Sportback, sintesi di design, sportività e tecnologie all'avanguardia

La Nuova Audi Q5 Sportback si presenta come la perfetta combinazione di versatilità, efficienza e design, unendo l'indole sportiva alla praticità di un SUV. Sotto al cofano si può optare per una gamma di motori completamente elettrificata che bilancia saggiamente le performance con il rispetto dei consumi e delle emissioni. Infine, fanno capolino dotazioni complete e all’avanguardia, con l’abitacolo che si erge come un palcoscenico digitale mozzafiato. Il lancio sul mercato italiano è previsto per il primo semestre del 2025.

All’avanguardia fuori e dentro

La seconda generazione di Audi Q5 Sportback si distingue per un design più marcato e muscoloso rispetto al modello precedente. Il frontale è dominato dall'ampio single frame con struttura tridimensionale a nido d'ape, mentre la vista laterale è caratterizzata dalla linea di cintura ascendente. I marcati blister quattro in corrispondenza dei passaruota sottolineano la trazione integrale, mentre i montanti posteriori fortemente inclinati e il profilo arcuato della coda esaltano la sportività del SUV coupé. L'auto è proposta con estetica Advanced o S line, per soddisfare le esigenze di stile di ogni cliente.

Gli interni di Nuova Audi Q5 Sportback sono stati radicalmente rinnovati, offrendo un'esperienza digitale di alto livello. L'abitacolo è caratterizzato dal raffinato "Softwrap", un rivestimento morbido al tatto che avvolge la plancia e i pannelli porta, creando un'atmosfera accogliente. Il cuore dell'esperienza digitale è rappresentato dall'innovativo Audi Digital Stage, composto dall'Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, il display curvo da 14,5 pollici del sistema MMI e lo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici. L'architettura elettronica E3 1.2, introdotta da Audi Q6 e-tron e condivisa con Audi A5 e Audi Q5, garantisce una straordinaria velocità di calcolo e permette l'aggiornamento wireless (OTA) di software e funzioni. Audi Q5 Sportback, come i nuovi modelli basati sull'architettura E3 1.2, sfrutta l'interazione tra l'intelligenza artificiale, nello specifico ChatGPT, e l'assistente vocale per un'esperienza utente ancora più intuitiva e personalizzata.

Nuova Audi Q5 Sportback: tecnologia ibrida per un'efficienza senza compromessi

Nuova Audi Q5 Sportback si presenta con una gamma 100% ibrida, forte della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt di serie. Il sistema MHEV, basato sul powertrain generator (PTG) e una batteria dedicata da 1,7 kWh, supporta il motore termico contribuendo alla trazione in diverse situazioni, riducendo consumi ed emissioni. La frenata elettroidraulica, derivata dai modelli elettrici e ibridi plug-in Audi, permette di recuperare energia in fase di decelerazione, aumentando ulteriormente l'efficienza. Successivamente al lancio, la gamma si amplierà con l'arrivo delle varianti plug-in declinate in due livelli di potenza, offrendo una scelta ancora più completa in termini di sostenibilità.

Al momento del lancio, nuova Audi Q5 Sportback sarà disponibile con tre motorizzazioni, tutte abbinate alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e alla tecnologia MHEV plus a 48 Volt. Per chi ricerca un'esperienza di guida dinamica, è disponibile il 2.0 TFSI da 204 CV e 340 Nm di coppia, proposto con trazione anteriore o integrale quattro ultra. La trazione quattro ultra attiva la ripartizione della coppia al retrotreno solo quando necessario, garantendo la massima efficienza. Il cuore dell'offerta è rappresentato dal 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm di coppia, anch'esso disponibile con trazione integrale quattro ultra. Al vertice della gamma si posiziona la sportiva Audi SQ5 Sportback, equipaggiata con un potente V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm di coppia.

Sicurezza e innovazione: presente la tecnologia OLED di seconda generazione

Nuova Audi Q5 Sportback adotta la seconda generazione della tecnologia OLED per i gruppi ottici posteriori, che evolvono in veri e propri display, in grado di comunicare con l'ambiente circostante attraverso l'interazione Car-to-X. In caso di pericolo, gli OLED avvertono gli altri utenti della strada in modo mirato, contribuendo ad aumentare il livello di sicurezza. A questo scopo, contribuisce anche la nuova luce di proiezione integrata nello spoiler posteriore, che espande le luci di stop e gli alert lungo la sezione superiore del lunotto, migliorando la visibilità per chi segue.

Un SUV coupé per tutti i giorni

Nonostante la sua indole sportiva, nuova Audi Q5 Sportback non rinuncia alla praticità e alla fruibilità tipiche di un SUV. Omologata per cinque persone offre una capacità di carico di 515 litri (470 litri per la variante sportiva Audi SQ5 Sportback), espandibile fino a 1.415 litri (1.388 litri per Audi SQ5 Sportback). La vettura è inoltre in grado di trainare fino a 2.400 kg, dimostrando la sua versatilità nell'utilizzo quotidiano.

In conclusione, la nuova Q5 Sportback rappresenta la sintesi perfetta tra sportività, efficienza e design. Un veicolo ricco di innovazioni tecnologiche e pronto a soddisfare le esigenze di una clientela esigente che non vuole rinunciare a nulla.