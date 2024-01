Nuova Audi Q7 2024, l’ammiraglia a ruote alte si rinnova

Lanciata per la prima volta sul mercato nell’ormai lontano 2005, l’Audi Q7 nel corso degli anni è sempre stata un punto di riferimento tra i SUV di lusso di grandi dimensioni, grazie alle sue raffinate doti che la pongono come ammiraglia a baricentro alto del Costruttore teutonico. In queste ore, la Casa dei quattro anelli ha svelato il restyling 2024 dedicato alla Q7 che porta in dote una serie di novità stilistiche e tecniche con l’obiettivo di mantenere sulla cresta dell’onda questo apprezzatissimo modello.

Audi Q7 2024, il design

Dal punto di vista estetico, l’Audi Q7 restyling sfoggia una calandra single frame rivista nella forma, grazie all’adozione di inediti ed ampi esagoni che amplificano l’aspetto imponente di questo SUV lungo oltre 5 metri. La calandra separa i nuovi proiettori Laser LED HD Matrix che permettono di modificare la firma luminosa con la luce laser che si attiva sopra i 70 km/h di velocità, in modo da ottimizzare l’uso degli abbaglianti. Anche dietro troviamo nuovi gruppi ottici, questa volta dotati di tecnologia OLED, offerta per la prima volta su questa vettura. Nel complesso, la rinnovata Q7 mantiene la silhouette della versione che sostituisce, inoltre continua ad accontentare anche i più sportivi, grazie all’aggressivo allestimentimento S-Line o alla versione SQ7 dal carattere “racing”.

Abitacolo

L’ampio spazio interno offerto dalla Q7 permette alla vettura di essere offerta sia nella variante 5 posti che in quella 7 posti. La plancia è un tripudio di tecnologia, a partire dalla strumentazione digitale ampiamente settabile e passando dai due display incastonati nella consolle e dedicati rispettivamente all’impianto di infotainment e alla climatizzazione elettronica. Inoltre, da questo “centro di comando” si possono selezionare anche le modalità di guida e tanto altro. L’infotainment adotta il nuovo software “MIB 3” che sfoggia une grafica inedita, può essere arricchito con l’istallazione di app terze (Spotify, Amazon music, etc), oltre a vantare aggiornamenti da remoto (OTA). Generosa anche la capacità di carico del vano bagagli che varia da un minimo di 780 litri e arriva ad un massimo di 1.908 litri.

Gamma motorizzazioni

Come anticipato in precedenza, la Q7 continua a puntare sui motori diesel, tra cui spicca il V6 3.0 litri da 231 CV e 500 Nm (versione 45 TDI), declinato anche nella più potente variante da 286 CV e 600 Nm (50 TDI). Il primo step di potenza permette all’enorme SUV di cattare di 0 a 100 km/h in 7,1 secondi, mentre la variante più potente abbassa il tempo di un secondo netto. Sul fronte dei motori a benzina troviamo il poderoso V6 che sprigiona 340 CV e 500 Nm (0-100 km/h in 5,6 secondi). Al top di gamma si posizione invece il V8 4.0 litri TFSI da 507 CV e 770 Nm dedicato alla variante sportiva SQ7 che permette al SUV teutonico di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Tutti i motori sono accoppiati ad un automatico tiptronic 8 rapporti, alla trazione integrale “quattro” e al sistema mild hybrid a 48 Volt.

Tecnologia e Handling

Per ottimizzare la tenuta di strada e il comfort di viaggio si può scegliere tra gli optional le sofisticate sospensioni pneumatiche a controllo elettronico dotate di sistema di smorzamento adattativo continuo. Queste sospensioni permettono di regolare l'altezza di marcia fino a 90 millimetri: quando si viaggia in autostrada, ad esempio, si abbassano automaticamente fino a 30 millimetri, mentre se si scelgono percorsi off-road possono alzarsi al massimo di 60 millimetri. Non manca inoltre l'asse posteriore sterzante e sistemi di assistenza alla guida di livello 2 (ADAS).

Prezzi e debutto commerciale

La nuova Audi Q7 restyling dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del primo trimestre di quest’anno, mentre per quanto riguarda il listino, al momento sono stati comunicato esclusivamente i prezzi per la Germania che partiranno da 79.300 euro e arriveranno a 112.000 euro, per la versione SQ7 da 507 CV.