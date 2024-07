Nuova Cupra Formentor: le 10 cose da sapere

I punti chiave Dimensioni

Cambio

Motorizzazioni

Prezzi

ADAS

Interni

Display

Sicurezza

Consumi

Connettività

La nuova Cupra Formentor sulla scia del successo riscosso dalla serie precedente cresce nei contenuti, sicurezza e tecnologia.

Rappresenta il modello più venduto del Marchio, la Cupra Formentor è il SUV Coupé più apprezzato in Europa. Con oltre 120.000 unità consegnate in tutto il mondo, nel 2023 le consegne sono cresciute del 23% rispetto al 2022.

Progettata e sviluppata a Barcellona presso la sede centrale di Martorell, la nuova Cupra Formentor è già ordinabile.

Dimensioni

Un linguaggio stilistico del tutto nuovo in casa Cupra. Il frontale della rinnovata Formentor è impreziosito da fari Matrix a LED (optional, di serie sono disponibili i Full LED), con firma luminosa triangolare.

Il logo Cupra è integrato direttamente sul cofano motore al di sopra della grande griglia centrale.

Nella vista laterale è evidente il DNA sportivo. Le nervature laterali contribuiscono a creare quella sensazione di movimento. I passaruota bicolore ospitano cerchi in lega fino a 19 pollici. Nuovi quelli forgiati che riducono il peso e migliorano la dinamica di guida.

Al retro, i fari posteriori coast-to-coast integrano al centro il logo Cupra illuminato.

Otto le tinte carrozzeria disponibili, tra cui i nuovi ed esclusivi colori opachi, Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt.

Lungo 4,451 metri, il SUV Coupé spagnolo ha una larghezza di 1,839 metri e un’altezza di 1,520 metri. Il passo è di 2,679 metri, la capacità di carico è di 420 litri.

Cambio

La nuova Cupra Formentor è disponibile con otto diversi sistemi di propulsione e cambio manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione DGS a 7 rapporti e trazione integrale 4Drive.

Motorizzazioni

Elevate prestazioni per propulsori efficienti ed elettrificati.

Quattro diverse tecnologie:

TSI (benzina)

Hybrid

TDI (diesel)

e-Hybrid (ibrido plug-in).

La versione d’accesso si basa sull’unità a benzina TSI da 1.5 litri capace di erogare 150 cavalli. Il cambio è un manuale a 6 rapporti.

Salendo di potenza, in gamma è disponibile il 2 litri TSI da 204 cavalli. Una motorizzazione abbinata al cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Drive.

Per chi è alla ricerca delle massime prestazioni, la versione top di gamma è la VZ. Una motorizzazione particolarmente potente, disponibile con in due varianti, entrambe a benzina.

La prima è da 265 cavalli ed è abbinata a un cambio DSG a 7 marce e trazione anteriore. La seconda è da 333 cavalli e dotata di tecnologia toque splitter. A richiesta è disponibile l’impianto di scarico firmato dalla Akrapovic.

Sul fronte dell’alimentazione diesel, al fine di soddisfare la richiesta crescente per questa tipologia di alimentazione in alcuni mercati, la nuova Cupra Formentor è proposta anche con il 2.0 TDI da 150 cavalli e cambio DSG a 7 rapporti.

La variante ibrida plug-in, la e-Hybrid invece, è offerta in due opzioni, da 204 e 272 cavalli. Entrambe si avvalgono della motorizzazione da 1.5 litri TSI e di un motore elettrico. Il pacco batteria è da 19,7 kWh. In modalità full electric, la nuova Cupra Formentor è in grado di percorrere fino a 100 km con un solo pieno di energia.

Per i tempi di ricarica, è possibile ricaricare la batteria sia in corrente continua (fino a 50 kW), sia tramite una wallbox domestica da 11 kW (in precedenza era fino a 3,6 kW).

Prezzi

La nuova Cupra Formentor è in vendita a partire da un prezzo di listino di 39.500 euro per la 1.5 Hybrid DSG da 150 cavalli. La VZ spinta dal 2 litri TSI da 333 cavalli è venduta a un prezzo chiavi in mano di 55.750 euro.

ADAS

Una dotazione tecnologica pensata per aiutare il pilota in ogni condizione di guida. Tra i nuovi sistemi di sicurezza presenti sulla rinnovata Formentor figurano il Predictive Adaptive Cruise Control (ACC), il Travel Assist, il Side and Exit Assist e l’Emergency Assist.

L’ACC si basa sui dati raccolti tramite il GPS del sistema di navigazione satellitare, adeguando la velocità della vettura in base alla tipologia della strada (rotatorie, curve, incroci, centri abitati). La telecamera frontale riconosce la segnaletica stradale, regolando la velocità del veicolo in funzione dei limiti.

Il sistema Side and Exit Assist segnala il sopraggiungere di un veicolo in prossimità di un angolo cieco. L’Emergency Assist assicura che il conducente rimanga concentrato sulla guida e non si distragga con avvisi acustici e visivi. Di serie è presente l’airbag centrale.

Interni

Un abitacolo realizzato con cura che combina materiali sostenibili e soluzioni digitali.

Guidatore e passeggero hanno a disposizione un ampio spazio.

I sedili sportivi e avvolgenti trattengono bene il corpo anche nella guida più sportiva. Superfici gradevoli al tatto e una console centrale completamente riprogettata con precisione e qualità per i dettagli. Sul nuovo model year della Formentor è stato introdotto del materiale morbido sul laterale del tunnel centrale con cuciture a vista.

I sedili sportivi utilizzano rivestimenti in tessuto, quelli avvolgenti possono essere rivestiti in microfibra riciclata al 73%. In presenza dei sedili CUP Bucket, i rivestimenti sono in tessuto Seaqual Yarn riciclato e DINAMICA, con il 73% di poliestere riciclato.

Display

La nuova Cupra Formentor è dotata di virtual cockpit, liberamente configurabile e in grado di fornire al guidatore i dati più importanti.

Tante le informazioni disponibili, il sistema d’infotainment si avvale di un display da 12,9”. Cambia anche il sistema operativo, ora i widget sono completamente configurabili. Prevista la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Di serie è presente un pad per la ricarica rapida wireless fino a 15 W.

Sicurezza

Sulle versioni dotate di trazione integrale 4Drive, il sistema monitora costantemente l’angolo di sterzata, la velocità delle ruote e quella d’imbardata del veicolo al fine di erogare la giusta potenza alle ruote. La coppia può essere ripartita anche sulle ruote di entrambi i lati del veicolo grazie all’ausilio elettronico EDS, in grado di bloccare la ruota che slitta rispetto al lato opposto.

Il sistema shif-by-wire prevede che il selettore delle marce non sia più collegato tramite cavo, ma che utilizzi segnali elettronici per il cambio di marcia. Presente sulla nuova Cupra Formentor anche il servofreno elettrico che offre una risposta più immediata rispetto ad un sistema convenzionale.

Consumi

La casa spagnola dichiara per la nuova Formentor un consumo di carburante nel ciclo combinato WLTP di 5,9 - 6,4 l/100 km per la versione 1.5 Hybrid da 150 cavalli a fronte di emissioni di CO2 di 133 - 146 g/km. Per la versione top di gamma, la Formentor VZ da 333 cavalli, il consumo dichiarato dalla Casa Madre è di 8,7 - 9,2 l/100 km ed emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLTP pari a 197 - 209 g/km.

Connettività

Tramite l’App My Cupra è possibile gestire una serie di funzionalità legate al proprio veicolo, dalla climatizzazione al controllo della ricarica della batteria, fino alla chiusura e apertura delle porte.

Unaintegrata nel veicolo consente agli utenti di attivare il. In caso di incidente, la vettura è in grado di inviare in automatico la posizione, il tipo di motore e il numero dei passeggeri, facilitando così le operazioni di soccorso.