Cupra, ecco i nuovi modelli di Leon e Formentor

Barcellona si risveglia sotto la maledizione della sabbia del Sahara proprio mentre Cupra sfoggia un terzetto di auto che fanno dell'estetica e del design uno dei punti di forza. E il marchio del gruppo Volkswagen non può farci niente: controllare il meteo è una lezione che non ha ancora imparato. Di lezioni, però, il produttore spagnolo ne ha imparate e ne ha anche date ai concorrenti, ed è stata proprio Cupra Formentor la mattatrice che ha avviato una storia di successo. Per quanto giovane, il marchio che si è praticamente inventato da zero ha insegnato a tanti come combinare una solida base tecnica, quella della piattaforma condivisa con il resto del gruppo, a un setup di fino votato alla sportività e alla personalizzazione, senza dimenticare un'estetica fresca, diversa, forse non per tutti, ma in grado di creare in poco tempo la "tribe", la tribù di Cupra. La nuova Cupra Formentor guida questo restyling in parte tecnico, in parte estetico. Le tre auto, al SUV si affiancano anche Cupra Leon e la sua versione wagon (Sportstourer), condividono l'estetica generale, in particolare il frontale che richiama il naso di uno squalo e i proiettori a LED che cambiano la firma luminosa in maniera netta. Anche dietro si gioca con la luce, quella rossa dei LED che in casa Cupra caratterizzano l'auto e che quindi sono di serie perché imprescindibili per la riconoscibilità, in strada e di notte, delle auto di Martorell.

L'aggiornamento porta anche contenuti tecnici nuovi: l'abitacolo diventa più piacevole e curato e lo schermo è grande e con un'interfaccia fluida e scorrevole che ora non presta il fianco a critiche, se non per la qualità della retrocamera, l'unica cosa che stona con l'alto livello di tecnologia e finiture. I motori sono tanti, si arriva fino a 333 cv su Formentor e fino a 300 cv su Leon: si può scegliere il diesel, i benzina "puri" o le varie sfumature di ibrido, dal micro-ibrido a 48 volt al nuovo plug-in hybrid che percorre 100 km in elettrico e si ricarica alle colonnine veloci. Anche l'unità d'ingresso da 150 cv risulta spigliata sulla Leon e piacevole anche su Formentor. E per la guida? Sterzo diretto, un bel telaio, sedili sportivi Leon e Formentor sono promosse, e il SUV (quasi) non sembra tale per come si comporta tra le curve. Già ordinabile, Cupra Leon costa 33.

450, cifra più alta rispetto al passato ma giustificata da un allestimento che non è affatto "base" o povero di contenuti. Lo stesso vale per Formentor, che costa 37.200 e include ADAS, cerchi in lega, vetri oscurati e tanto altro.