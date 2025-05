Nuova Jeep Compass: la terza generazione del C-SUV che guarda al futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

Con oltre 2,5 milioni di clienti dal debutto nel 2006, la Jeep Compass torna con una terza generazione profondamente rinnovata e prodotta nello stabilimento di Melfi. Il nuovo modello segna un punto di svolta per il brand, abbandonando definitivamente il motore diesel e adottando esclusivamente motorizzazioni ibride ed elettriche: e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e una versione full electric con un’autonomia che può raggiungere i 650 km.

Dimensioni e tecnologia

Basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la nuova Compass cresce anche nelle dimensioni: è lunga 4,55 metri e offre 55 mm in più di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori rispetto ai modelli precedenti. Il bagagliaio, ampliato di 45 litri, raggiunge ora i 550 litri di capacità, sottolineando l’attenzione al comfort e alla versatilità. Sul fronte tecnologico, spicca l’infotainment di nuova generazione: display per la strumentazione da 10” e radio con schermo da 16” di serie su tutta la gamma. A completare il pacchetto, la guida autonoma di Livello 2, pensata per garantire assistenza continua e sicurezza su ogni tipo di percorso.

Le motorizzazioni

Le motorizzazioni proposte sono un ibrido a 48V da 145 CV, un plug-in hybrid da 195 CV e tre versioni full electric, con potenze che spaziano dai 213 CV a trazione anteriore fino ai 375 CV della variante integrale. La “First Edition”, già ordinabile e attesa su strada nel quarto trimestre del 2025, sarà disponibile sia in versione e-Hybrid da 145 CV che BEV da 213 CV, con trazione anteriore e autonomia fino a 500 km.

Il comfort alla guida

Il comfort è al centro dell’esperienza di guida: sedili riscaldati in tessuto e vinile, regolabili manualmente a 6 vie con supporto lombare per il conducente. Il design, fedele alla tradizione Jeep, mantiene elementi iconici come la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali, mentre la versione First Edition si distingue per i cerchi fino a 20” e i fari a matrice LED. L’anima fuoristradistica è garantita dal sistema Selec-Terrain e dalla protezione a 360° della parte inferiore del veicolo.

Parla Daniele Calonaci: “La nuova Compass è il volto moderno dell’avventura”

In occasione della presentazione ufficiale, abbiamo intervistato Daniele Calonaci, responsabile del design Jeep in Europa, che ci ha raccontato la visione dietro

il rinnovamento della Compass: “Abbiamo voluto mantenere viva l’identità Jeep, ma portarla in una nuova era. Tutto è proiettato verso il futuro: sostenibilità, efficienza e tecnologia sono le nuove parole chiave”.