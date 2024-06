Nuova KIA Picanto: evoluzione ma non rivoluzione

I punti chiave Motorizzazioni

Nuova KIA Picanto rappresenta l’evoluzione di una generazione vincente. Debutta in Italia a distanza di vent’anni dal lancio della prima serie, un modello che rappresenta il meglio della tecnologia e dello stile di un Marchio che ha saputo conquistarsi nel tempo un ruolo da leader tra i costruttori automobilistici a livello mondiale. La nuova KIA Picanto non è una banale city car perché ha contenuti da grande e sfoggia un design tanto moderno quanto in linea con il resto della gamma del brand coreano.

Giuseppe Bitti, Manager Director e COO KIA Italia: “Siamo in una location storica per KIA, a Villa Sassi abbiamo presentato diversi nostri modelli. La KIA Picanto che vi presentiamo, rappresenta una nuova generazione di un modello di successo. Prima di parlarvi di Picanto, desidero mostrarvi le evoluzioni che raggiungeremo nei prossimi anni. Entro il 2026 raggiungeremo 1,5 milioni di unità elettriche per poi arrivare nel 2030 a 1,6 milioni. La quota di EV sarà del 58%, un risultato che sarà raggiunto attraverso un piano prodotto che prevede il lancio di tanti nuovi modelli elettrici, tra cui la nuova EV3. Si tratta di un lancio per noi molto importante, soprattutto per il mercato italiano. Nel corso dei prossimi anni, è previsto anche l’arrivo della EV2. La domanda di veicoli tradizionali è ancora forte, nel medio/lungo periodo, lanceremo otto nuovi modelli full-hybrid.

Picanto è un modello strategico per KIA. Ne sono state vendute quasi 4 milioni, un numero importante, che è servito a KIA per consolidarsi in molti paesi. Quando presentammo nel 2004 la nuova Picanto, fu un successo clamoroso. In Italia ne sono state vendute quasi 178.000 di cui 150.000 unità sono ancora in circolazione. Nel segmento A, la sua quota è pari al 9%, Picanto è l’ottavo modello più venduto nella sua fascia di mercato. Oggi il segmento A è presidiato da soli 10 modelli, ciò è dovuto a ingenti investimenti che le case automobilistiche hanno deciso di veicolare verso altri segmenti. La nuova KIA Picanto punta su tre fattori: design, connettività e sicurezza. Lo stile è inconfondibile, il family feeling è evidente, i contenuti sono da vettura premium”.

Michele Palomba, Product Planning Manager KIA Italia: “Partiamo dal design. In Italia è ancora un elemento fondamentale. Quando abbiamo ribrandizzato il Marchio, abbiamo lanciato la filosofia “Opposites United” che trae ispirazione dagli elementi presenti in natura.

Il lavoro che è stato fatto sull’estetica è decisamente importante. Il design di Picanto si basa su due pilastri, la versione base e quella GT. Cambia principalmente il gruppo fari, che richiama quello della Sorento ma anche altri modelli presenti in gamma. Nuovi i fari a LED verticali, sulla GT Line è presente una fascia luminosa, sempre a LED, che unisce i gruppi ottici. Anche i fari posteriori, sono stati letteralmente ridisegnati, ora sono a sviluppo verticale. Design vuol dire anche dimensioni, sappiamo bene quanto una vettura da segmento A, sia importante. La lunghezza è cresciuta di 1 cm rispetto al passato raggiungendo i 3,6 metri. Importante è la dimensione del passo, pari a 2,4 metri. Anche i cerchi sono cambiati radicalmente, si parte da cerchi in lega da 14 pollici per la Urban, mentre per la versione 20th Anniversary sono da 16”.

Novità anche per gli interni, lo schermo d’infotainment è da 8 pollici, il cluster della strumentazione è da 4,2 pollici. Rinnovamento non solo nel design, rivista anche la smart key, con la nuova Picanto troviamo una chiave disponibile sui modelli superiori. Comfort di bordo significa anche spazio e capacità di carico, 255 litri in configurazione standard, 1.010 litri con lo schienale posteriore abbattuto.

Secondo pilastro è la connettività, con il modulo del navigatore, sulla nuova Picanto debutta anche la possibilità per il cliente di interagire con la vettura tramite il proprio smartphone, tramite il KIA Connect.

Terzo pilastro è la sicurezza. La nuova Picanto presenta un pacchetto molto importante, gli ADAS sono completi. Quelli che erano i sistemi già presenti sulla passata generazione, ricevono nuovi aggiornamenti, tra cui il Lane Following Warning, il Rear View Monitor e il Lane Dearture Warning.

Resta in gamma il motore 3 cilindri da 63 cavalli, disponibile sia con cambio manuale che automatico. A listino è presente anche una versione GPL, che nel corso dei prossimi mesi sarà omologata per il mercato europeo.

Altro motore presente in gamma è il 1.2 litri, un quattro cilindri da 79 cavalli.

Quattro gli allestimenti disponibili per la nuova KIA Picanto:

Urban (solo con motorizzazione 1.0 MPi)

(solo con motorizzazione 1.0 MPi) 20th Anniversary Edition (solo con motorizzazione 1.0 MPi)

(solo con motorizzazione 1.0 MPi) Style (solo con motorizzazione 1.2 MPi)

(solo con motorizzazione 1.2 MPi) GT-Line (disponibile con entrambe le motorizzazioni).

Prezzi a partire da 16.500 euro per la nuova KIA Picanto Urban 1.0 MPi. L’allestimento top di gamma è la GT-Line 1.2 MPi AMT (cambio automatico intelligente), in vendita a partitre da 21.750 euro.

Particolarmente conveniente è l’offerta lancio che KIA ha riservato alla nuova Picanto: 35 rate da 59 euro al mese, prezzo di partenza 11.750 euro.

Con la promo Flex, la rata mensile è di 385 euro (nessun anticipo, durata 18 mesi).

Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director: “Nel corso di questi venti anni, l’evoluzione della Picanto ha seguito l’evoluzione del marchio KIA. Si lavorava sulla sfera più razionale, così Picanto era un prodotto solido e di altissima qualità. Con l’attuale generazione, la Picanto entra a far parte della nuova visione del Marchio. La nostra piccola ha lo stesso linguaggio delle sorelle maggiori. Cambia anche il target, con il lancio della nuova generazione, le donne rappresenteranno sempre una quota cliente importante, ma anche un pubblico più giovane, non in termini anagrafici ma in termini di spirito”.

La nuova KIA Picanto è già presente nelle concessionarie italiane.

Agile, scattante e soprattutto, confortevole, la nuova KIA Picanto rappresenta la naturale evoluzione di tre generazioni di successo.

Ha tutto quello che serve per accompagnare pilota e passeggeri in rapidi trasferimenti cittadini, ma grazie alla sua notevole qualità costruttiva, offre un valido supporto anche nei lunghi trasferimenti.

Il motore da un litro è silenzioso ed è un campione di efficienza. Su strada, svolge egregiamente il suo compito, quello di contenere al massimo i consumi e di assicurare anche sorpassi veloci e sicuri. Basta scalare una marcia per avere il giusto brio. Ottimo l’assorbimento delle sospensioni, anche sul pavé il comfort è sempre elevato.

La nuova KIA Picanto punta anche sulla connettività. Rivisto così il sistema d’infotainment, capace di garantire collegamenti facili e veloci con smartphone di ultima generazione. La possibilità di condividere Apple CarPlay e Android Auto sicuramente rappresenta un ulteriore step verso un segmento superiore, almeno in termini di equipaggiamento.

Ottima la

risposta dello sterzo, preciso e leggero in manovra, in città è perfetto.

La nuova Picanto rappresenta dunque, un’ulteriore evoluzione verso una city car compatta, connessa, efficiente e soprattutto confortevole.