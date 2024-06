Nuova Alfa Romeo Junior: le 10 cose da sapere

La nuova Alfa Romeo Junior, ex Milano, è una compatta sportiva che rappresenta il ritorno del Marchio del Biscione nel segmento di mercato più grande d’Europa. Realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino, la Junior è disponibile anche con motorizzazione Elettrica da 240 cavalli.

Dimensioni

Un design sinuoso e proporzioni che esprimono al meglio un perfetto equilibrio tra funzionalità e un tuffo nel passato, la nuova Alfa Romeo Junior ha dimensioni compatte. Lunga 4,17 metri, larga 1,78 metri e alta 1,5 metri, ha uno stile moderno e originale. Diversi i richiami al passato, i passaruota muscolosi e la coda tronca ricordano la leggendaria Giulia TZ.

Nel frontale sono evidenti non solo la fanaleria “3+3” e i gruppi ottici LED Matrix attivi, ma anche il leggendario scudetto proposto nelle varianti “Leggenda” e “Progresso”. Nonostante le dimensioni compatte, la Junior vanta una capacità di carico tra le più grandi della categoria, ben 400 litri.

Cambio

Due motorizzazioni per il SUV compatto di Arese, una ibrida, l’altra full electric. L’Alfa Romeo Junior Ibrida è dotata di un cambio a doppia frizione a 6 rapporti che opera insieme all’inverter.

Motorizzazioni

Ibrida o elettrica? La Junior è disponibile con due alimentazioni a basse e zero emissioni. La Elettrica dispone di un sistema di propulsione di nuova generazione che abbina un motore elettrico a una batteria ad alta capacità. Disponibile in due versioni di potenza, da 156 o 240 cavalli, la nuova Alfa Romeo Junior Elettrica ha un pacco batteria da 54 kWh che le assicura un’autonomia fino a 590 km nel ciclo urbano (versione da 156 CV).

La Ibrida si avvale di un’architettura 48V Hybrid GT da 136 cavalli, che abbina un motore endotermico a 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione, a un pacco batteria agli ioni di litio da 48 Volt e motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione a 6 rapporti.

La Junior Ibrida è in grado di percorrere fino al 50% in modalità full electric a zero emissioni, in città, ma anche in condizioni di basso carico e fino a una velocità di 150 km/h.

Prezzi

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida è in vendita a un prezzo di listino che parte da 29.900 euro. Per la Speciale Elettrica il prezzo di listino parte da 39.500 euro.

ADAS

La compatta del Biscione dispone di una suite completa di sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Di serie o a richiesta, a seconda dell’allestimento, troviamo di serie diverse tecnologie utili nella guida di tutti i giorni. Dai proiettori LED Matrix, all’apertura del portellone senza mani, fino al cruise control adattivo e al mantenimento della corsia. Altra novità assoluta, sempre in tema di sicurezza, è il posizionamento della targa al centro del paraurti anteriore.

Una decisione dovuta alle sempre più restringenti normative europee. Il Regolamento Generale sulla Sicurezza (GSR), impone una maggiore attenzione anche nella protezione degli utenti della strada, pedoni e ciclisti inclusi. Telecamera posteriore a 180°, sensori parcheggio a 360°, completano una dotazione full.

Interni

Un’atmosfera sportiva per un abitacolo impreziosito da laterali pregiati e da un’ergonomia curata ai massimi livelli. Tutti i comandi sono alla portata del guidatore, il quadro strumenti si caratterizza per lo storico design a cannocchiale, soluzione che consente una connessione visiva diretta tra volante e mani. Al centro della plancia è presente uno schermo TFT da 10,25 pollici orientato verso il guidatore. È completamente touch screen ed è stato sviluppato secondo la logica dei widget, ovvero componenti grafici studiati per favorire l’interazione, ma anche per massimizzare la funzionalità tramite semplici “drag and drop”.

Ogni utente può così creare una schermata completamente personalizzata. L’abitacolo della Junior si caratterizza anche per la presenza delle bocchette di climatizzazione a forma di quadrifoglio, simbolo per eccellenza della sportività Alfa Romeo. Altra nota caratteristica, sono i sedili firmati dalla Sabelt, caratterizzati da uno schienale avvolgente per un’ergonomia e un comfort da primato.

Display

Un cluster impreziosito da uno schermo TFT da 10,25” full digital che da accesso alle informazioni sulla vettura e sui parametri relativi alle tecnologie di guida, uno schermo centrale che supporta, oltre la connettività via wireless con i sistemi di Mirror Link, Apple CarPlay e Android Auto, anche una serie di funzioni pratiche che spaziano dal sistema di navigazione satellitare al setup dell’impianto di climatizzazione.

Sicurezza

Un SUV compatto che rappresenta pur sempre la moderna tecnologia di casa Alfa Romeo. Oltre alla suite ADAS, la nuova Junior è stata oggetto di un attento studio sulla sicurezza di marcia che ha riguardato l’assetto nell’allestimento Veloce, l’altezza da terra è stata ribassata di 25 mm. Le barre antirollio, anteriori e posteriori, hanno una taratura sportiva. L’impianto frenante si avvale di dischi freno anteriori da 380 mm con pinze monoblocco a 4 pistoncini (Junior Veloce). Presente sulla configurazione più sportiva, anche un differenziale Torsen e pneumatici da 20 “.

Consumi e tempi di ricarica

Riflettori puntati sulla Junior elettrica, dotata di un pacco batteria da 54 kWh, una riserva di energia ad alta intensità che offre anche un ottimo rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile. La Junior Elettrica da 156 cavalli ha un’autonomia fino a 410 km nel ciclo WLTP, che diventano oltre 590 km nel ciclo urbano.

In presenza di una stazione di ricarica rapida da 100 kW in corrente continua, per passare dal 10% all’80% della carica massima della batteria, sono sufficienti meno di 30 minuti.

Connettività

La nuova Alfa Romeo Junior è dotata della più avanzata tecnologia in tema di connettività e comfort. Tramite l’EV-Touring, il guidatore ha a disposizione un innovativo sistema connesso, integrato con il navigatore, che gestisce in modo automatico i fabbisogni di ricarica della vettura (versione Elettrica). Il guidatore dovrà solo impostare la destinazione, sarà il sistema di navigazione a calcolare automaticamente eventuali soste di ricarica presenti lungo il percorso.

Grazie al monitoraggio in tempo reale della ricarica della batteria ma anche dello stile di guida, è possibile affrontare ogni lungo viaggio senza l’ansia dell’autonomia. Diversi anche i servizi Alfa Connect Service. È uno strumento che offre un’avanzata connettività di bordo e una serie di tecnologie che massimizzano sicurezza e comfort.

Con la funzione “My Navigation” è possibile cercare destinazioni e punti di interesse ma anche ricevere allerta in tempo reale su traffico, meteo e autovelox.

La nuova Afa Romeo Junior integra anche l’assistente virtuale “Hey Alfa” che include la Chat GPT tramite riconoscimento vocale.