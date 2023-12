Nuova Lancia Ypsilon 2024, i segreti dell’infotainment personalizzabile

La Casa di Chivasso continua a svelare “succulenti” dettagli sulla nuova Lancia Ypsilon 2024, l’inedita e attesissima generazione della citycar torinese che debutterà in anteprima mondiale all’inizio del prossimo anno.

Lancia Ypsilon 2024, arriva l’infotainment S.A.L.A.

Dopo aver potuto ammirare alcune immagini teaser che immortalavano prima il tavolino rotondo che caratterizzerà la plancia e successivamente una parte del frontale, ora è arrivato il turno di scoprire la sofisticata ed intelligente tecnologia di bordo dedicata a connettività e intrattenimento, gestita dal nuovo infotainment denominato S.A.L.A. Parliamo di un sistema multimediale sviluppato dal Costruttore italiano con l’obiettivo di offrire a guidatore e passeggeri servizi e funzionalità avanzati e allo stesso tempo facilmente fruibili.

Massima fruibilità e personalizzazione

S.A.L.A. è l’acronimo di Sound Air Light Augmentation, nome scelto da Lancia per enfatizzare il fatto che questo dispositivo è in grado di garantire le caratteristiche essenziali capaci di offrire un'esperienza di guida confortevole e familiare. Grazie all’uso di widget personalizzabili, l'infotainment S.A.L.A. potrà adattarsi perfettamente alle esigenze e ai gusti dell’utilizzatore. La schermata principale funge da pannello di controllo centralizzato per il sistema audio, la climatizzazione e l’illuminazione, il tutto grazie ad una configurazione che consente di adattare senza sforzo l'atmosfera della vettura.

Luca Naplitano, CEO di Lancia ha dichiarato:

La Nuova Lancia Ypsilon sarà il primo modello equipaggiato con l’infotainment S.A.L.A., acronimo di Sound Air Light Augmentation, una tecnologia in perfetto stile Lancia, intuitiva e senza sforzi per facilitare la vita a bordo. S.A.L.A. permette al guidatore e al passeggero di adattare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce, centralizzando le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione.

Il debutto della nuova Ypsilon

L’appuntamento è stato fissato al prossimo mese di febbraio, momento in cui la nuova Ypsilon verrà svelata in anteprima mondiale con il debutto dell’edizione limitata “Cassina”, realizzata in una tiratura limitata di 1906 esemplari ed equipaggiata esclusivamente con motore 100% elettrico. Successivamente debutteranno anche nuove versioni e sopratutto inedite motorizzazioni con tecnologia ibrida.