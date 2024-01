Nuova Lancia Ypsilon, la citycar si mostra senza veli in giro per Milano

Manca davvero poco al debutto ufficiale della nuova Lancia Ypsilon: il 14 febbraio la vettura verrà presentata in anteprima mondiale, ma nel frattempo l’inedito modello ha svelato le proprie forme lungo le strade del centro di Milano.

Lancia Ypsilon, protagonista di uno spot girato a Milano

Dopo alcune immagini “rubate” apparse sul web e i numerosi teaser ufficiali pubblicati da Stellantis, la nuova Lancia Ypsilon 2024 si mostra sia da ferma che in movimento in occasione delle riprese dello spot di cui sarà protagonista e che verrà diffuso proprio in occasione della sua presentazione. La vettura è stata infatti immortalata da numerosi passanti ed è quindi possibile ammirarla nella sua versione definitiva.

Il design

La Ypsilon 2024 porta in dote il nuovo e futuristico corso stilistico del marchio. Il frontale sfoggia una firma luminosa su due livelli, con in basso i proiettori principali, mentre sopra troviamo i LED delle luci dal forte effetto scenico. Dietro fanno bella mostra di sé due grandi fari rotondi, installati all’estremità dei fianchi, che oltre ad enfatizzare la carreggiata posteriore ospitano al loro interno dei LED che formano una Ypsilon. Non manca un piccolo spoiler posizionato sopra il lunotto che esalta il lato dinamico della vettura. Gli interni sono dominati da un doppio display dedicato alla strumentazione digitale e al sistema di chiamato S.A.L.A. (acronimo di Sound Air Light Augmentation) che permetterà di gestire le numerose funzioni della vettura.

Piattaforma e meccanica

Realizzata sulla piattaforma Cmp/eCmp del Gruppo Stellantis, la nuova Ypsilon potrà essere equipaggiata con il motore 1.2 PureTech tre cilindri mild hybrid a 48 V da 100 CV abbinato alla trasmissione eDct, oppure con la motorizzazione 100% elettrica con motore da 156 CV, alimentata dalla batteria da 54 kWh che dovrebbe garantire circa 400 km d'autonomia. Probabile anche una variante entry level della versione a zero emissioni, con 136 CV. Nel 2025 arriverà anche la sportivissima HF, elettrica ad alte prestazione da 240 CV di potenza che condividerà la meccanica con la futura Abarth 600e.