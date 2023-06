Nuova Lexus LBX, debutta il crossover ibrido che mancava

Si tratta del primo suv compatto mai costruito dalla casa giapponese, che allarga notevolmente il bacino di utenza del costruttore, fino ad oggi sempre concentrato sulle vetture di grosso taglio. Con nuova Lexus LBX il marchio ha deciso di colpire il segmento del premium anche nelle dimensioni contenute, sperando così di fare maggior breccia soprattutto nei mercati di centro e sud Europa, con un prodotto all’avanguardia ed evoluto tecnologicamente. Sarà solamente ibrida, super allestita e con materiali migliori della concorrenza, con prezzi ancora da svelare.

Lexus LBX, caratteristiche e design

E’ costruita a partire dalla piattaforma T-NGA di Toyota che – con i dovuti accorgimenti – condivide con Toyota Yaris e, più nello specifico, con Yaris Cross. E’ leggermente più lunga di quest’ultima, arrivando ora a 4,19 metri per una larghezza più consistente, ora 1,82 m. Saranno disponibili cerchi in lega fino a 18 pollici e diverse colorazioni inedite, ma a colpire è anche la linea esterna. Più affusolata e spigolosa rispetto alla cugina di Toyota, con forme più ricercate e uniche. Il frontale è caratterizzato dalla nuova calandra, a forma trapezoidale, ripresa dagli altri modelli di Lexus, mentre il tetto appare quasi flottante grazie alla colorazione a contrasto. Posteriormente colpisce il gruppo ottico a led che si congiunge da parte a parte, donando una linea maggiormente premium, così come le lavorazioni nella parte bassa dei paraurti. Tutto l’impianto di illuminazione, interno ed esterno è ovviamente a Led.

Materiali pregiati e due display

Basto uno sguardo all’interno per accorgersi dell’elevata qualità messa in “campo” da Lexus. Riprende dalle più grandi ammiraglie alcune linee e, sicuramente i materiali. Pelle, plastiche morbide, simil legno e molto altro correda l’abitacolo, rendendola un delle auto meglio rifinite di questo settore. A dare il benvenuto ai passeggeri ci pensano due grandi schermi per strumentazione e infotainment, rispettivamente da 12,3 e 9,8”, configurabili e dall’elevata grafica. A richiesta sarà disponibile anche l’head-up display, mentre la connettività wireless con smartphone Android e Apple è di serie. A richiesta anche un super impianto stereo firmato Mark Levinson da ben 13 diffusori. Elevata la qualità della pelle dei sedili, anche riscaldati e con impunture a vista, regolabili elettricamente ed ergonomici. Il tunnel centrale è poi abbastanza sottile, per non rubare spazio ai passeggeri, con un pozzetto sotto, nascosto e alcuni tasti fisici per rimandare in fretta alle principali funzioni dell’auto. Apprezzabile la presenza di alcuni tasti fisici per gestire il clima e lo sbrinamento dei vetri.

Solo motori ibridi

Al momento del lancio, previsto per inizio 2024, Lexus LBX sarà disponibile con la già collaudata motorizzazione ibrida di quinta generazione del Gruppo Toyota. Si compone del noto 1.5 3 cilindri aspirato, abbinato ad un’unità elettrica ora più potente, così da assicurare una potenza complessiva di ben 136 CV e 185 Nm di coppia (contro i 116 di Yaris e Yaris Cross), il tutto gestito come sempre dal cambio CVT a variazione continua. Diverse modifiche interessano poi la componente dinamica del veicolo, con un telaio rinforzato in punti strategici, nuovo set-up delle sospensioni e nuovi ammortizzatori per accrescere il comfort in marcia, in puro stile Lexus. Sarà disponibile anche una variante a quattro ruote motrici, con un secondo motore elettrico collocato sull’asse posteriore che beneficerà delle sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante (contro uno schema standard a barra di torsione). I sistemi ADAS di livello due saranno di serie per tutti gli allestimenti e molte altre funzioni saranno richiedibili a richiesta o sugli allestimenti superiori.

I prezzi saranno rilasciati più avanti, ma ci si attende un listino a partire da circa 32.000 euro, considerando i 35.500 euro di vertice per la cugina Yaris Cross nell’allestimento top di gamma e a trazione integrale.