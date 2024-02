Nuova Maserati GranCabrio 2024, svelata la quattro posti da 550 CV

Come promesso, la Casa del Tridente ha svelato oggi in anteprima mondiale la sua ultima creazione, ovvero la nuova generazione della Maserati GranCabrio, esclusiva convertibile dotata di quattro posti capace di coniugare alla perfezione eleganza e sportività.

Maserati GranCabrio 2024, il design degli esterni

Lunga 4,96 metri, larga 1,95 metri, alta 1,36 metri e con un passo pari a 2,92 metri, la GranCabrio 2024 riprende lo stile generale GranTurismo da cui deriva, sfoggiando forme eleganti e muscolose che vengono enfatizzate dal lungo e affilato cofano anteriore abbinato ad un parabrezza molto inclinato. La novità principale è ovviamente l’adozione del tetto in tela che può essere aperto tramite un comando elettrico. Una volta riposto il tetto nell’apposito spazio posteriore, le linee della vettura diventano ancora più armoniche e filanti. A causa della presenza del vano per ripiegare la capote in tela, lo spazio dedicato al bagagliaio posteriore è parzialmente ridotto: si passa dai 172 litri con il tetto chiuso ai 131 litri disponibili con il tetto aperto, mentre la GranTurismo può vantare 310 litri. Il peso a vuoto della GranCabrio risulta pari a 1.895 kg.

Apertura e chiusura del tetto

Ritornando al tetto in tela, quest’ultimo può essere aperto o richiuso azionando un pulsando sul display centrale, in alternativa si può invece spostare a sinistra il dito e tenerlo premuto per chiudere il tetto e a destra per aprirlo. L’operazione di apertura impiega 14 secondi, quella di chiusura 16 secondi ed entrambe possono essere effettuate anche in movimento, fino ad una velocità di 50 km/h. La GranCabrio dispone anche dell’innovativo neck warmer, il sistema di serie dedicato al riscaldamento del collo per guidatore e passeggero con tre differenti livelli di intensità del soffio.

Personalizzazioni

La vettura può essere personalizzata optando per sei differenti livree esterne: Bianco Astro, Nero Assoluto, Blu Modena, green metallic, Grigio Incognito e Grigio Maratea Matte. A queste si devono aggiungere ben 26 speciali tinte messe a disposizione dal programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Disponibili anche sei tipi di cerchi da 21 pollici dietro e da 20 davanti, mentre la capote in tela è offerta in cinque colorazioni: black, blue marine, titan grey, greige e garnet.

Abitacolo

Gli interni sono un concentrato tecnologia e sportività e ovviamente al primo sguardo spiccano i sedili sportivi ad alto contenimento e il volante a tre razze con comandi multimediali, dietro il quale troviamo la strumentazione digitale con schermo da 12,3 pollici. Il vero centro di comando risulta però la console centrale che ospita ben due display: quello superiore è un touchscreen da 12,3 pollici dedicato al sistema di infotainment gestibile anche tramite l'assistente vocale Maserati Intelligent Assistant (MIA). Non mancano le funzioni di connettività wireless per Apple CarPlay, Android Auto e Baidu CarLife e i servizi Maserati Connect. L’audio è affidato al sistema Sonus faber che nella versione Premium vanta 13 diffusori, surround 2D e 815 watt di potenza, mentre chi desidera ancora più purezza può scegliere la variante High Premium con 16 altoparlanti, surround 2D e 3D e amplificatore da 1.600 watt. Il display da 8,8 pollici posizionato più in basso è invece dedicato all’impianto elettronico multizona. Molto raffinato anche l’orologio analogico incastonato nella parte superiore della console centrale.

Motori

L’offerta propulsori prevede al momento solo l’unità 3.0 litri V6 biturbo “Nettuno” dedicata alla versione “Trofeo” e abbinata alla razione integrale e al cambio automatico a 8 rapporti 8HP75 Gen2. L’unità biturbo è in grado di sviluppare ben 550 CV a 6.500 giri/min e una coppia massima di 650 Nm a 3.000 giri/min. Le prestazioni dichiarato dal Costruttore parlano di una velocità massima di 316 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in appena 3,6 secondi.

Prezzi

I prezzi della Nuova Maserati GranCabrio Trofeo non sono stati ancora diffusi, ma è lecito pensare ad un listino più elevato di 20-25mila euro rispetto ai 227.100 euro necessari per acquistare la GranTurismo Trofeo.