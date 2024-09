Ecco la nuova Mazda CX-80

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Salone dell'Auto di Torino ha preso vita e resterà attivo fino a domenica 15 settembre. Tra i volti protagonisti della kermesse dedicata al mondo delle quattro ruote c'è anche Mazda, che espone nella suggestiva cornice di Piazza Castello una novità assoluta a livello nazionale: la Mazda CX-80.

Crafed in Japan

Costruita sulla Large Platform, la Mazda CX-80 è espressione della filosofia costruttiva Crafted in Japan, nella quale la maestria e l'artigianalità giapponese si esprimono a livelli molto elevati, specialmente in questo nuovo modello che rappresenta il vertice della piramide della gamma della Casa di Hiroshima. Anche la vernice ha una sua importanza, per questo motivo il debutto europeo del nuovissimo SUV avviene con un abito in Artisan Red, quarto dei colori Takuminuri, che ricorda un vino stagionato e trasmette la connotazione di una vernice creata da abili artigiani, grazie alla sua struttura a tre strati composta da uno strato riflettente, uno colorato traslucido e uno trasparente.

L'approccio Mazda Crafted in Japan si riflette, non soltanto nella fine ricerca del bello, ma anche nella tecnica. La Mazda CX-80 vanta un'Architettura Scalabile Multi-Solution Skyactiv Mazda, e delle dotazioni di sicurezza e di assistenza alla guida di primo piano. Non manca neppure la connettività di bordo, grazie all'assistente vocale Alexa.

Le motorizzazioni della nuova Mazda CX-80

Il ventaglio di motorizzazioni della nuova Mazda CX-80 si compone di un’unità ibrida Plug-in a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri e quattro cilindri da 327 CV, e di un’unità ibrida Diesel da sei cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri e 249 CV con tecnologia M Hybrid Boost, il sistema mild hybrid da 48 V Mazda. Entrambe le proposte sono associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD. Entrambi i motori sono efficienti, con bassi consumi ed emissioni.

A livello di dinamica di guida, le sospensioni della CX-80 sono state messe a punto con un’attenzione maniacale alla stabilità e al comfort, sia sulle strade urbane più tortuose sia su quelle ad alta velocità di scorrimento. In poche parole, la nuova creatura di punta di Mazda unisce una maneggevolezza stabile con una guida dolce e tranquilla.

Prezzo e configurazione

Di base la Mazda CX-80 viene proposta in configurazione 7 posti, ma può essere dotata anche di uno schema a 6 posti con corridoio centrale tra le poltrone della seconda fila sulle versioni Homura e Homura Plus oppure, nella sola versione Takumi Plus, in configurazione 6 posti con consolle centrale; in quest’ultimo caso, le poltrone della seconda fila non sono solo riscaldabili elettricamente ma anche dotate di sistema di ventilazione.

Con prezzi a partire da 61.235 euro, fino al 30 settembre sarà possibile preordinare la nuova Mazda CX-80 usufruendo della speciale offerta “Welcome Pack” che comprende: fino a 5.000 € di vantaggio in caso di permuta/rottamazione; 1.500 € grazie al bonus Dealers; Mazda Advantage con mini-tasso promozionale; un esclusivo pacchetto accessori (battitacco illuminati, protezione vano bagagli, protezione soglia di carico, pedali sportivi in alluminio, guscio copri chiave in pelle).

Presentazione al MAUTO

Roberto Pietrantonio

Roberto Pietrantonio, Managing Director Mazda Motor Italia, ha dichiarato durante la presentazione della CX-80 al MAUTO: "Possiamo dire che Mazda fa dell'amore per il prodotto automobile la propria ragione di vita, e che questo suo scopo non si esaurisce nella sola realizzazione dei suoi prodotti. Mazda proviene da un posto speciale, Hiroshima.

E tutto quello che implica questo luogo, la sua storia, la tenacia che ha portato a sopravvivere a vedere il futuro piano piano con il sorriso, l'essere diventata città della pace, si riflette nel DNA di Mazda. L'attenzione, la dedizione, la precisione e la cura sono massime nel realizzare le auto di Mazda, una corporation "Crafted in Japan". La Mazda CX-80 ne è l'esempio lampante".