Nuova Mercedes-Benz Classe V: eleganza, comfort e benessere

Debutta in Italia la nuova Mercedes-Benz Classe V, una monovolume premium che in questa sua nuova proposta, punta verso una fascia di mercato ancora più lussuosa e alla ricerca del massimo comfort di bordo

La nuova Mercedes-Benz Classe V è un’auto di lusso che si posiziona, all’interno della gamma di Stoccarda, tra le auto stradali e i veicoli commerciali leggeri.

Quattro gli allestimenti disponibili per il mercato italiano:

Style

Avantgarde

Exclusive

Excellence.

La “versione d’accesso” è la Style, una configurazione che si distingue all’interno del mercato per la sua eleganza e comfort. La Avantgarde punta sulla dinamicità, la Exclusive sulla ricercatezza, la Excellence invece è riservata a chi non ama compromessi e pretende dalla sua auto, un comfort regale.

Un facelift importante quello di Classe V, non un semplice aggiornamento di gamma, perché seppur la piattaforma sia della precedente generazione, a cambiare è la tecnologia.

Partiamo da una base molto solida, una generazione che è stata premiata dal pubblico. A partire dal 2020 fino al 2023 i volumi sono raddoppiati, nel 2023, sono stati venduti circa 1.800 esemplari di Classe V. Consegne importanti per un prodotto versatile, sicuro, intelligente ed esclusivo.

Nonostante le sue dimensioni e il suo posizionamento, la nuova Classe V primeggia nella versatilità, perché si rivolge a un pubblico eterogeneo, attento al comfort.

Classe V è una monovolume premium, scelta da star, attori, cantanti, vuoi per il suo appeal, vuoi per la sua vocazione premium.

Un mezzo che viene utilizzato per esigenze prettamente lavorative. La Business è scelta dal 60-65% della clientela. Un altro aspetto importante è quello “pleasure”, la Classe V è richiesta per il suo comfort di marcia.

Altri due segmenti dove il monovolume della Casa della Stella a Tre Punte è cresciuto, è quello del tempo libero e sportivo.

La nuova Mercedes-Benz Classe V è disponibile in tre differenti lunghezze:

Compact - 4,895 metri

Long 5,140 metri

Extra Long - 5,370 metri

Dalla versione Compact alla Extra Long, è possibile trasportare fino a 8 passeggeri. Le versioni più richieste sono la Avantgarde e la Exclusive.

Sicurezza

A partire da luglio 2024, tutti i nuovi veicoli, sia quelli di nuova introduzione che quelli già in commercio, dovranno essere dotati di sistemi di assistenza alla guida più evoluti e volti alla massima protezione dei passeggeri, ma anche degli utenti della strada: pedoni, bici, etc.

La nuova Classe V è così dotata di una serie di dispositivi di assistenza alla guida avanzati. Cambia radicalmente la plancia, presente un touchscreen, più grande rispetto al passato, ora da 12 pollici. Cambia anche il volante, ha un nuovo design e comandi a sfioramento.

Dalla frenata automatica d’emergenza al mantenimento della vettura in corsia, non c’è aspetto che riguardi la sicurezza attiva e passiva, che non sia stato debitamente curato, su questo monovolume premium.

Motorizzazioni

Una motorizzazione che rappresenta l’eccellenza della tecnologia e del know-how firmato Mercedes-Benz. L’unità OM654 è disponibile in tre livelli di potenza:

120 kW

140 kW

174 kW.

A prescindere dalla motorizzazione, la Classe V è offerta sia a trazione posteriore che integrale.

Anche in versione elettrica

Anche la EQV si rinova al pari della Classe V. Cambia l’estetica, cambiano gli interni. Due le versioni: EQV250 (Long ed Extra Long) e EQV 300 (extra-long). Autonomia fino a 363 km, capacità della batteria fino a 90 kWh.

Prezzi a partire da 64.790 euro (IVA e messa su strada escluse), la EQV 250 a partire da 91.635 euro.

Prova su strada

Un centinaio di km per saggiare le qualità di una monovolume che rappresenta, non solo un oggetto del desiderio, ma anche una scelta azzeccata per chi utilizza la propria vettura per lunghe trasferte e non vuole rinunciare al comfort e spazio.

Elegante, confortevole, la Classe V non ha concorrenti, perché ha una personalità forte, perché è frutto di un know how, che il marchio tedesco ha maturato nel tempo.

È una monovolume come nessun’altra. Maneggevole, spaziosa, elegante, al volante della Classe V, ti senti avvolto da una sensazione di benessere, perché tutto ciò che accade all’esterno non penetra in un abitacolo che sembra quello di un elegante salotto di casa.

Le motorizzazioni diesel si rivelano perfette, da quella più parca a quella più prestante, nessuna versione mette in difficoltà un corpo macchina studiato principalmente per stupire.

Che sia diesel o elettrica, l’importante è che sia una Classe V.