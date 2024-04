Nuova Nissan Qashqai 2024, tutte le novità del fortunatissimo SUV nipponico

La terza generazione della Nissan Qashqai, il C-SUV più venduto del nostro paese, si aggiorna con un profondo e interessante restyling di metà carriera che arriva a tre anni dal suo debutto. Forte di 350mila unità vendute in Europa in 36 mesi e ben 21mila esemplari distribuiti lo scorso anno soltanto in Italia, il Qashqai 2024 punterà a bissare l’incredibile successo commerciale di questo modello con un design rivisto e modernizzato, unito a sofisticate tecnologie e motori efficienti.

Nissan Qashqai 2024, il design

Dal punto di vista stilistico, la Qashqai 2024 sfoggia forme fatte da spigoli vivi e linee taglienti che trovano il suo apice nel nuovo frontale, impreziosito da una griglia con elementi tridimensionali di colore nero lucido che si mescola con componenti in cromo satinato. Subito sopra troviamo la nuova firma luminosa a LED sottile e sfuggente, mentre quella posteriore rimane la medesima che conosciamo. La vista dietro viene aggiornata con un nuovo fascione paraurti in nero lucido nelle versioni top di gamma e in tinta con la carrozzeria sull’inedito allestimento N-Design. Nuova anche la collezione di cerchi in lega e le tre livree esterne denominate Pearl White, Pearl Black e Deep Ocean.

Abitacolo e tecnologia

Un tocco premium arriva dai dettagli in Alcantara e dai nuovi rivestimenti per i sedili in pelle ed ecopelle trapuntata. Il già nominato allestimento N-Design vanta invece lussuose sedute rivestite in pelle nera trapuntata e Alcantara, mentre su poggiatesta capeggia la scritta in rilievo "Qashqai". Degno di nota anche la nuova e suggestiva illuminazione ambientale a Led che può essere regolata sia per colore che per intensità sfruttando le funzionalità del display centrale dedicato al sistema di infotainment. Quest’ultimo sfrutta il software Android Automotive dotato in maniera nativa dei servizi di Google, come ad esempio Google Maps e di altre app, inoltre può essere gestito tramite il sistema di assistenza vocale attivabile con il comando “Hey Google”.

Sistemi di sicurezza

Sempre dal sistema multimediale si gestisce le telecamere dell’Around View Monitor dotato adesso di funzione 3D, a cui si aggiunge il dispositivo di rilevamento e segnalazione acustica degli oggetti in movimento che si trovano nei pressi del veicolo. Di nuova concezione anche la strumentazione 100% digitale dotata di nuovi colori in relazione alla modalità di guida scelta (Sport, Eco e standard). Non manca il nuovo Driver Assist Custom che permette di gestire l’intervento delle diverse tecnologie a secondo del proprio stile di guida. I sistemi ADAS sono diventati più reattivi, come ad esempio la frenata automatica d’emergenza.

Gamma motori

L’offerta di motorizzazioni punta solo su unità elettrificate ed esclude motori diesel. Si parte dal 4 cilindri 1.3 mild hybrid, declinato negli step di potenza da 140 e 158 CV , mentre al top di gamma si posiziona la versione ibrida “e-Power” spinta motore elettrico da 190 CV, alimentato da una batteria da 1,85 kWh che viene ricaricata da un benzina 3 cilindri.

Prezzo e disponibilità

Gli ordini relativi alla Nuova Nissan Qashqai 2024 dovrebbero partire a giugno, mentre le consegne inizieranno dal mese di settembre.

I prezzi di listino verranno comunicati successivamente.