Nuova Opel Frontera, l’iconico modello sta per tornare

La Casa del Fulmine ha annunciato il ritorno della Opel Frontera che debutterà nel corso del 2024. Il nuovo modello a ruote alte prenderà il posto della Crossland, sarà presentato entro la fine di quest’anno ed avrà le forme e le caratteristiche di un moderno e tecnologico SUV 100% elettrico.

Florian Huettl, CEO di Opel, a proposito della nuova Frontera ha dichiarato:

Il nome “Frontera” si adatta perfettamente al nostro nuovo entusiasmante SUV. Avrà un carattere sicuro e si posizionerà proprio nel cuore del mercato.

Opel Frontera, le origini

La Opel Frontera è stato un apprezzatissimo fuoristrada prodotto dal 1991 al 2003 in due differenti serie, capaci di registrare un incredibile successo commerciale sui mercati europei. Al momento del debutto fu declinato in versione Sport a 3 porte a passo corto e con hard-top asportabile e nella variante Wagon a 5 porte e passo lungo. I motori benzina e turbodiesel vantavano potenze da 100 a 136 CV, mentre con la seconda serie arrivarono anche i poderosi V6 3.2 a benzina da 205 CV, senza dimenticare i 2.2 litri a benzina e turbodiesel.

Nuova Opel Frontera, il design

Dal punto di vista stilistico, la Frontera 2024 adotterà l’ultima interpretazione del linguaggio stilistico della Casa teutonica e sarà la prima vettura del marchio a portare in dote il nuovo logo Opel "Blitz". La nuova Opel Frontera sarà disponibile in versione elettrica a batteria fin dall'inizio.

Versatile e accessibile

Questo SUV a zero emissioni punterà molto sullo spazio e sulla versatilità, diventando così non solo l’auto ideale per le famiglie, ma anche per chi cerca una vettura adatta al tempo libero. Un’altra peculiarità di questa vettura a zero emissioni sarà quella di offrire una mobilità elettrica a prezzi accessibili, grazie a varie soluzioni che, secondo quanto dichiarato dal Costruttore, saranno disponibili ad un prezzo interessante.

Pietra miliare della transizione ecologica di Opel

Come già anticipato, la nuova Frontera sarà disponibile in versione 100% elettrica, come anche la prossima generazione della Opel Grandland che debutterà anch’essa quest'anno. Entrambi i modelli saranno due punti fondamentali della transizione di Opel verso una mobilità a zero emissioni.