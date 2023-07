Nuova Peugeot 208: ecco come cambia con il restyling del 2023

Sono già passati quattro anni dal debutto di una delle citycar più amate d’Europa, nonché una delle più gettonate, con tantissimi mesi sempre al primo posto delle vendite. Stiamo ovviamente parlando di Peugeot 208 che, nel 2023, presenta l’ultimo restyling della seconda generazione. Nuovo design più aggressivo, che si allinea agli ultimi modelli recentemente provati, oltre all’introduzione dei nuovi motori mild-hybrid a 48V da 100 o 136 CV, questo provato anche sulla più grande 3008. Riconfermati i tre allestimenti Active, Allure e GT, con prezzi ancora da comunicare.

Design spigoloso

Si rinnova nel segno dell’aggressività, con un frontale più incisivo e hi-tech, grazie alla calandra completamente rivista, al pari dei gruppi ottici, anche full-led matrix. Il motivo del “tre” viene ripreso sia dai diodi delle luci standard che dalle luci led diurne, disposte verticalmente. Ritornano anche nel retro, orizzontali, per caratterizzare la firma luminosa. Queste particolarità dei gruppi ottici sono però riservate all’allestimento GT. La mascherina frontale ora integra dei dettagli colorati, in tinta con la carrozzeria della vettura, generando un effetto sfumato. Sono poi ora sette i colori disponibili per gli esterni, includendo i nuovi Giallo Agueda (in foto) e Grigio Solenium. Nuovo anche il design dei cerchi in lega, da 16 o 17 pollici e con finitura silver o nera lucida e diamantata, come nelle foto proposte.

Riconfermato l’i-Cockpit di Peugeot

Piccole migliorie anche all’interno, dove sono stati introdotti nuove sellerie, con tessuti inediti e più resistenti, dalla migliore qualità oltre all’Alcantara e impunture verde lime per l’allestimento GT. Sempre su questo si trovano anche migliori materiali, con plastiche più morbide, finiture in simil carbonio e molto altro. Il quadro strumenti digitale appare di serie dall’allestimento GT e Allure, con una diagonale da 10 pollici ma dalla grafica rivista. Nella versione Active si trova invece un quadro strumenti digitale da 3,5”, mentre di serie per tutti gli allestimenti il display centrale touch da 10” (al posto dell’attuale schermo da soli 7”). Migliora la qualità della retrocamera, al pari di quella anteriore come optional. Gli ADAS arrivano ora fino al secondo livello, offrendo così un’assistenza completa a 360 gradi.

Benzina, mild-hybrid ed elettrica

Al lancio sarà disponibile anche la versione elettrica e-208, con il nuovo motore elettrico da 156 CV e batteria da 51 kWh, recentemente provato su nuova e-2008. L’autonomia promessa è di 400 km, con il caricatore di serie monofase da 7,4 kW, mentre optional rimane quello da 11 kW. La ricarica fast da 100 kW offre poi la possibilità di ricaricare dal 20 all’80% in soli 25 minuti. Due poi i motori termici, con il benzina 1.2 PureTech da 75 CV e cambio manuale a 5 marce, o il 100 CV turbo con manuale a sei rapporti. Passando al nuovo mild-hybrid a 48 V, sarà disponibile in veste da 100 o 136 CV, abbinato di serie al nuovo automatico doppia frizione a sei marce.