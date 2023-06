Peugeot 508, prova in anteprima del restyling con l'ibrido plug-in da 180 CV e allestimento GT

Anche nuova Peugeot 508 si allinea con il nuovo corso stilistico della casa francese, in occasione del restyling di metà carriera della seconda generazione. Lanciata a partire dal 2010, 508 è stata l’ammiraglia della casa di Sochaux, al pari della versione station wagon. Tanto apprezzata in tutta Europa per l’ottimo rapporto qualità/prezzo/dimensioni, riuscendo ad assicurare tanto spazio e a buon mercato, senza però compromettere finiture, tecnologia e materiali. Dopo cinque anni della seconda generazione è tempo così di un aggiornamento, principalmente estetico ma che, ovviamente, ha interessato quasi tutte le aree del veicolo alzando ulteriormente l’asticella per la top di gamma del brand del leone. Nuova Peugeot 508 è già disponibile nelle concessionarie del marchio, da giugno 2023, con prezzi a partire da 42.170 euro fino ad un massimo di 71.320 euro per gli esemplari più accessoriati e potenti, come la versione ibrida plug-in Peugeot Sport Engineered.

Nuovo frontale all’insegna del leone

Basta un’occhiata per riconoscere l’inedito frontale, ora completamente rivisto per adeguarsi ai nuovi canoni estetici del marchio. Spicca, fra tutto, la nuova mascherina più grande e ad effetto tridimensionale, pensata per integrarsi con la forma dei nuovi proiettori led matrix, di serie su tutti gli allestimenti. Al centro il nuovo scudetto di Peugeot, mentre la griglia presenta una finitura super ricercata della trama, che si allarga fino ai fari. Nuova anche la firma luminosa verticale a triplice “graffio”, racchiudendo idealmente tutta la mascherina frontale. Il motivo del triplice segno viene anche ripreso dai fari led posteriori, rivisti nel design e nella tecnologia, beneficiando anche degli indicatori di direzione a scorrimento. Nuovo anche il design dei cerchi in lega, da 18 a 20 pollici, am questi dedicati alla sola versione PSE. Per il modello di punta, appunto Peugeot Sport Engineered da ben 360 CV, si trovano anche cerchi specifici, pacchetto aerodinamico con vistose appendici, assetto specifico e delle finiture nere lucide inedite che contornano i gruppi ottici fino alla mascherina.

Tanto spazio a bordo

Non cambiano ovviamente le dimensioni rispetto al modello uscente, con ben 4,75 m di lunghezza per la berlina e 4,79 m per la versione station wagon, mentre la larghezza si riconferma a 1,86 m. Il passo di ben 2,79 m assicura poi tanto spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, mentre il tetto spiovente “mangia” un po’ di margine per la testa, ma nulla di preoccupante perché il comfort anche per la seconda fila di sedili è massimo. Il bagagliaio parte invece da un minimo di 487 litri per la berlina ai 530 litri della station wagon, mentre abbattendo i sedili la capacità sale rispettivamente a 1.537 o 1.780 litri. Non mancano poi le sedute certificate AGR, ente posturale tedesco, così come le prese d’aerazione o le porte usb per i passeggeri posteriori.

Interni più tecnologici e materiali più solidi

Non si stravolge il tipico concetto dell’i-Cockpit di Peugeot, con il piccolo volante sagomato posto in basso, la strumentazione digitale da 12” alta sulla strada e il display dell’infotainment al centro della plancia. Aggiornato il software del sistema, con il Peugeot i-Connect Advanced da ben 10” e alta definizione: non mancano radio DAB, mirroring wireless dello smarpthone, aggiornamenti OTA, navigazione con il traffico in tempo reale Tom Tom e molto altro. Migliorano i materiali dell’abitacolo, con plastiche più morbide nella zona alta e migliori assemblaggi per le superfici più ruvide in basso. Il tunnel centrale rialzato accoglie dei comodi porta oggetti, con un vano nascosto sotto ad esso, oltre alla leva del cambio by-wire per la selezione della marcia o delle modalità di guida. Ci sono poi due comodi porta bevande, il poggia braccio centrale e dei raffinati pannelli in simil legno come inserti della plancia. Notevole anche la presenza di cuciture a vista sulla simil pelle che decora la zona alta del cruscotto e del pannello portiere.

Migliorano anche gli ADAS, che ora si spingono di diritto fino al secondo livello. Non mancano così cruise control adattivo, mantenitore attivo della linea di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, lettore dei segnali stradali, frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e si continua con retrocamera, sensori perimetrali e, a richiesta, le telecamere a 360 gradi (ad altissima risoluzione). Tra le chicche si segnala anche la Night Vision, un lettore infrarossi che, di notte, mostra la visione amplificata sulla strumentazione, per non rischiare di perdersi alcun ostacolo.

Meccanica e nuovi motori

Nuova Peugeot 508 è sempre costruita a partire dalla tecnologica piattaforma EMP2, ora rinominata STLA Medium dal gruppo Stellantis, che è predisposta per accogliere motori endotermici, mild-hybrid, plug-in hybrid e anche elettrici. Si apre così con i nuovi ibridi plug-in, con il nuovo 180 CV e il già noto 225 CV, che è abbinato ad un motore elettrico da 110 CV e alla batteria da 12,4 kWh. La parte termica è a carico dell’1.6 turbo benzina Pure Tech (da 150 o 180 CV) e al cambio EAT8 ad otto rapporti. Sempre con lo stesso schema si conferma anche la più potente della gamma, la 508 Peugeot Sport Engineered da ben 360 CV complessivi, che accoppia l’1.6 da 200 CV a due motori elettrici, uno per ogni asse, così da beneficiare anche della trazione integrale on-demand (da 110 CV all’anteriore e da 113 CV al posteriore). Il caricatore di bordo è da 3,7 kW di serie o da 7,4 kW a richiesta, così da ricaricare il pacco batteria in meno di due ore. Completano la gamma i motori termici, ovvero l’1.2 3 cilindri Pure Tech da 130 CV e l’1.5 turbodiesel BlueHDi 4 cilindri da 130 CV, entrambi abbinati al solo automatico EAT8.

Per la potente Peugeot 508 PSE si segnala anche la presenza dell’assetto a controllo elettronico che si adatta alle modalità di guida - Comfort, Hybrid, Sport – oltre ad un set-up ribassato delle molle e carreggiate allargate, da ben 24 mm al posteriore e 12 mm all’anteriore. Maggiorato anche l’impianto frenante da 380 mm con pinze monoblocco a quattro pistoncini, oltre a cerchi aerodinamici da 20 pollici e pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Prova dell'ibrido 180 CV Plug-In

In occasione del nostro test drive della nuova gamma Peugeot, abbiamo potuto provare il nuovo ibrido plug-in da 180 CV. Non modifica le logiche di funzionamento del sistema di Peugeot da 225 CV, ma riduce di 30 CV la potenza a disposizione dell’unità termica, passando da 180 a 150 CV e lasciando inalterata quella del motore elettrico. La differenza a livello di potenza e prestazioni è quasi impercettibile, assicurando però dei consumi leggermente inferiori di benzina e un prezzo di listino di oltre 1.100 euro inferiore. Una scelta presa anche in ottica flotte aziendali, alle volte vincolate ad una potenza massima di 200 CV. L’auto si comporta da vera ammiraglia, con un comfort decisamente elevato e tanta insonorizzazione dall’esterno, manifestando comunque un comportamento vivace e reattivo. Merito principalmente del voltante diretto e del buon assetto, che coniuga comfort e sostegno laterale, contenendo bene il rollio anche nelle curve più decise. Davvero contenuto anche il rumore del propulsore, facendosi sentire solamente in piena accelerazione.

Tornando all’unità motrice, si può scegliere di utilizzare l’intera carica della batteria prima di passare alla spinta del benzina (Electric) oppure impostare la modalità Hybrid, che alterna i due motori a seconda dei carichi richiesti e delle condizioni della strada. Avendo però principalmente guidato su strade extraurbane, abbiamo deciso di impostare la modalità e-Save, che preserva la batteria spalmando la sua durata su tutto il percorso, supportando però sempre l’erogazione dell’1.6 a benzina. Così facendo l’auto si comporterà sempre nella stessa maniera, rendendo omogenea e costante l’esperienza al volante e contenendo i consumi. Durante un breve tragitto di circa 60 km, abbiamo registrato delle medie complessive di 17 km/l, mentre con la sola carica della batteria non è impossibile percorrere circa 40/45 km, a seconda però delle condizioni e dell’utilizzo del clima. Ci riserviamo però un giudizio più preciso sui consumi, soprattutto in ambito urbano, per una prova approfondita che effettueremo probabilmente negli ultimi mesi dell’anno.

Prezzi e allestimenti

Il listino di nuova Peugeot 508 parte da una base di 42.170 euro per la versione berlina, in allestimento Allure (con cerchi in lega da 17”, clima automatico, telecamera, display da 12,3”, connettività smartphone e altro) con l’1.2 3 cilindri benzina da 130 CV EAT8. Si sale poi con la versione GT, più ricercata e sportiveggiante, che include un design specifico, cerchi in lega da 18”, assetto irrigidito, finiture esclusive all’interno e sedili in pelle e Alcantara/TEP, oltre a telecamere a 360 gradi e al Drive Assist Plus, da 44.170 euro. In cima al listino la versione PSE, con il powertrain da ben 360 CV che aggiunge i cerchi da 20”, assetto dedicato, carreggiate allargate e le altre modifiche sopra riportate da 71.320 euro. Il prezzo delle versioni plug-in parte da 50.570 euro per il nuovo ibrido 180 CV in veste berlina e allestimento Allure, mentre per l'Hybrid 225 si parte da 51.670 euro.