Nuova Peugeot 3008: sarà ibrida ed elettrica, i prezzi e gli allestimenti

Tutta nuova la Peugeot 3008 (qui l'approfondimento), il famoso suv della casa francese che ha riscosso un grandissimo successo in Italia e, più in generale, in tutta Europa. Si arriva così alla terza generazione, rivista sul tema del design, delle tecnologia e dei motori, per diventare a tutti gli effetti un suv-crossover con lineamenti da coupè, avvicinandosi molto al mondo del premium. Le dimensioni crescono a 4,54 metri, pieno segmento C, e sarà basata sulla nuova piattaforma STLA Medium (evoluzione della nota EMP2). Due le motorizzazioni previste al debutto commerciale, l’1.2 mild-hybrid e la versione 100% elettrica, con prezzi a partire rispettivamente da 38.700 euro e 49.780 euro.

Peugeot 3008 2023: i prezzi e gli allestimenti

Si partirà da una base di 38.700 euro per l’1.2 Pure tech mild-hybrid in allestimento Allure, mentre l’elettrica attaccherà i listini da 49.780 euro per la nuova motorizzazione da 213 CV e batteria di nuova generazione da 73 kWh. Troviamo di serie i proiettori Full-Led anteriori e posteriori, cerchi da 19”, doppio display da 10”, compatibilità per dispositivi Apple o Android, anche wireless e telecamera posteriore con sensori. Il caricatore di bordo della versione elettrica sarà da 11 kW in corrente alternata.

Passando invece all’allestimento GT, quello più ricercato, si parte da una base di 43.200 euro per il motore mild-hybrid a benzina e da 54.780 euro per l’elettrica. In aggiunta ad Allure si segnala la presenza dei nuovi fari Pixel Led, strumentazione Panoramic i-Cockpit e display curvo da 21”, luci ambientali, drive assist con cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori, portellone automatico e volante riscaldabile. Per l’elettrica si segnalano invece i cerchi da 20” e il calcolatore automatico del tragitto, con soste e ricariche automatiche. Le versioni elettriche si possono anche ordinare on-line e la base del listino può calare a 48.280 euro per la versione Allure o 53.280 euro per la GT. La disponibilità della vettura sarà da giugno 2024.

I motori e l’autonomia dell’elettrica

Partendo con l’elettrica, prima assoluta per Peugeot 3008, sarà disponibile per il lancio la sola versione da 213 CV e motore singolo anteriore, abbinato ad una batteria agli ioni di litio da 73 kWh, la cui autonomia dichiarata in ciclo WLTP arriva a 525 km. In futuro, nella seconda metà del 2024, arriveranno altre due motorizzazioni: la Dual Motor a trazione integrale con ben 320 CV e 525 km di autonomia o la Long Range, con 230 CV singolo motore e 700 km di autonomia.

Tornando alla versione mild-hybrid, quella che sarà probabilmente più venduta in Italia, si parla del già noto 1.2 turbo benzina da 136 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione a sei rapporti, recentemente provato all’evento di lancio a Malaga. Ci era soprattutto piaciuto per la semplicità di utilizzo e per la concretezza in ambito di guida: un modulo elettrico piccolo (28 CV), leggero, capace di contribuire a migliorare comfort e consumi, senza però risultare invadente o troppo costoso in fase di acquisto. In futuro dovrebbe arrivare anche la versione ibrida plug-in.