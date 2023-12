Nuova Porsche Macan 2024, inizia l’era elettrica del SUV tedesco

L’era a zero emissioni della Porsche Macan è iniziata: la terza generazione del SUV sportivo della Casa tedesca è pronta per la produzione di serie nello stabilimento Porsche di Lipsia, dove la Macan viene anche testata sull’apposita pista che si trova nell’area dell’impianto produttivo. Il debutto ufficiale della nuova Macan è previsto nella prima parte del 2024, ma i vertici Porsche hanno già diffuso molte informazioni che descrivono questo attesissimo modello, prodotto per la prima volta esclusivamente in versione 100% elettrica.

Porsche, un futuro a zero emissioni

La transizione elettrica della Casa di Zuffenhausen è stata inaugurata qualche anno fa con il lancio della Taycan avvenuto nel 2019, ma adesso con l’arrivo della nuova Macan punta a ritmi decisamente più elevati, considerando l’incredibile diffusione che ha avuto questo modello, prodotto fino ad oggi in oltre 800mila unità. Il futuro della Porsche sarà sempre elettrico, infatti nel prossimo futuro diventeranno a zero emissioni anche le Porsche 718 e la Cayenne.

Porsche Macan 2024: motore, autonomia e ricarica

Realizzata sulla piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, la nuova Macan è spinta da propulsori elettrici magneti permanenti capaci di sviluppare 612 CV (circa 450 kW) e più di 1.000 Nm di coppia. Il modello sarà disponibile sia nella versione a trazione posteriore che integrale, mentre la distribuzione dei pesi sarà molto equilibrata: 48% all'anteriore e 52% al posteriore. Il powertrain sarà alimentato da una batteria agli ioni di litio da 100 kW circa, anche se il valore esatto verrà diffuso al momento del debutto della vettura. L'autonomia, secondo il ciclo di omologazione WLTP, supererà i 500 km. Decisamente “fast” la ricarica: grazie ai 270 kW di potenza di punta che si possono raggiungere, si ottengono circa 100 km di autonomia in soli 4 minuti.

Assetto sofisticato

Nonostante si parli di un SUV elettrico, la Macan promette un comportamento tra i cordoli eccellente. Il merito va ad uno schema che prevede all’anteriore un doppio braccio oscillante con geometrie di assetto e tarature di molle e ammortizzatori pe runa precisione di sterzata senza precedenti e una grande stabilità sul dritto. Dietro troviamo invece un multi-link abbinato alla scocca tramite l’uso di un apposito sotto-telaio. A richiesta è possibile avere gli ammortizzatori a controllo elettronico tramite il sistema PASM (Porsche Active Suspension Management), mentre le varianti top di gamma godono del Porsche Torque Vectoring Plus e del differenziale posteriore con bloccaggio a controllo elettronico.