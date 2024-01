Nuova Porsche Macan: il SUV elettrico di seconda generazione

La nuova Porsche Macan è un SUV elettrico di seconda generazione dal design innovativo e con prestazioni elevate. Sarà inizialmente disponibile nelle versioni Macan 4 e Macan Turbo e punterà come da tradizione del marchio sportivo tedesco su prestazioni e piacere di guida.

In occasione dell’anteprima mondiale a Singapore, Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG ha dichiarato: “Con la Macan elettrica puntiamo a proporre il modello più sportivo del segmento”. Il nuovo SUV a zero emissioni utilizza motori elettrici sincroni a magneti permanenti (PSM) di ultima generazione posizionati sull’asse anteriore e posteriore, dati alla mano, i numeri della nuova Porsche Macan sono a dir poco impressionanti: la Macan 4 ha una potenza di 408 cavalli (300 kW con overboost), la Macan Turbo arriva a 639 cavalli (470 kW), per una coppia massima rispettivamente di 650 e 1.130 Nm.

In accelerazione la nuova Macan elettrica ha prestazioni paragonabili a quelle di una supercar: nel classico 0 - 100 km/h la Macan 4 impiega 5,2 secondi mentre la Macan Turbo stacca un sensazionale 3,3 secondi, per una velocità massima rispettivamente di 220 e 260 km/h.

Nuova Piattaforma PPE

Un’architettura a 800 Volt, per una batteria agli ioni di litio posta nel sottoscocca e con una capacità lorda di 100 kWh, la potenza di carica in corrente continua raggiunge i 270 kW, così in presenza di una colonnina di ricarica rapida è possibile passare dal 10 all’80% della carica in soli 21 minuti, mentre con stazioni di ricarica a 400 Volt, un interruttore ad alta tensione presente nella batteria, sfrutta il nuovo sistema Bank Chargin che permette di scindere la batteria da 800 Volt in due batterie, ciascuna con una tensione nominale di 400 Volt, soluzione questa che consente di ricaricare fino a 135 kW.

Durante la guida è possibile recuperare fino a 240 kW di potenza, Porsche dichiara per la nuova Macan un’autonomia fino a 613 km per la Macan 4 e fino a 591 km per la Macan Turbo (ciclo WLTP).

Stile e dimensioni

Un design tipicamente Porsche, una linea dinamica e decisa, così Michael Mauer, Vice President di Porsche Style ha commentato il lancio del SUV di seconda generazione: “Con la Macan completamente elettrica, presentiamo la prima Porsche che parte da un’identità di prodotto consolidata per assumere una nuova connotazione. La nuova Macan è chiaramente identificabile come componente della famiglia di prodotti Porsche grazie alla sua aderenza all’identità di marchio”.

Lunga 4.784 mm, larga 1.938 mm e lunga 1.622 mm, la nuova Porsche Macan ha un passo più lungo di 86 mm rispetto al modello precedente raggiungendo quota 2.893 mm. Nel frontale risaltano i nuovi gruppi ottici divisi in due sezioni, quello superiore piatto e con luci diurne a quattro punti, mentre il modulo principale è posizionato leggermente più in basso e a richiesta può essere dotato di tecnologia LED Matrix.

Al retro caratteristica è la flyline Porsche che forma un tutt’uno con il lunotto posteriore, il logo Porsche è posizionato al centro della fascia luminosa 3D.

Aerodinamica attiva e passiva

Obiettivo efficienza ma anche massime prestazioni, il coefficiente di resistenza aerodinamica della nuova Macan è di 0,25 e rappresenta un valore di assoluta eccellenza per un SUV elettrico a zero emissioni. Grazie al sistema Porsche Active Aerodynamics (PAA), lo spoiler posteriore è adattivo così come le alette di ventilazione presenti sulle prese d’aria anteriori e le coperture flessibili presenti sul sottoscocca. Anche le prese Air Curtain sono state riviste, al retro è presente un estrattore aria a lamelle che massimizza efficienza e carico aerodinamico.

Connettività e tecnologia

Anche nell’abitacolo la nuova Porsche Macan mostra un decisivo passo in avanti rispetto alla precedente generazione, il quadro strumenti autoportante curvilineo è da 12,6 pollici, quello centrale è da 10,9 pollici. Per la prima volta il passeggero può visualizzare le informazioni relative al sistema di infotainment e accedere ai contenuti multimediali anche quando l’auto è in movimento attraverso il proprio schermo opzionale da 10,9 pollici.

Debutta sulla nuova Macan il Porsche Driver Experience che include un head-up display con realtà aumentata: frecce per la navigazione ed elementi virtuali sono integrati visivamente nel mondo reale senza soluzione di continuità, al guidatore appare così una immagine a una distanza di 10 metri che corrisponde al formato di un display da 87 pollici!

Asse posteriore sterzante

Altra novità assoluta che debutta sulla nuova Porsche Macan elettrica è l’asse posteriore sterzante con ammortizzatori a doppia valvola.

Per rendere il SUV elettrico ancora più stabile e sicuro alle alte velocità è presente il sistema Porsche Tracton Management a gestione elettronica (ePTM), rispetto ad una tradizionale trazione integrale è cinque volte più veloce ed in grado di reagire in 10 millisecondi in caso di slittamento e perdita di aderenza di una delle ruote.

Il Porsche Toque Vectoring Plus include un differenziale autobloccante a controllo elettronico sull’asse posteriore, soluzione che contribuisce a migliorare la stabilità e trazione della nuova Porsche Macan Turbo.

Con l’asse posteriore sterzante con angolo di sterzata massimo di cinque gradi, il diametro di sterzata è ridotto di 11,1 metri per una stabilità eccezionale alle alte velocità e una maneggevolezza da record nel traffico urbano e nelle manovre.