Porsche Cayenne restyling, confermata la partnership con Pirelli

La terza generazione della Porsche Cayenne, aggiornata sapientemente lo scorso anno con un restyling di metà carriera, conferma la solida partnership siglata con Pirelli. Il colosso italiano è infatti fornitore ufficiale di pneumatici di primo equipaggiamento già dalla prima serie del SUV teutonico.

Porsche Cayenne, 3 diversi pneumatici Pirelli disponibili

Il SUV sportivo della Casa tedesca può contare su ben 3 pneumatici specifici sviluppati da Pirelli. Le tre opzioni disponibili sono rappresentate dai P Zero, dai P Zero Corsa e dagli Scorpion Winter 2, con questi ultimi approvati direttamente dalla Casa di Zuffenhausen per la guida invernale. Questi tre tipi di pneumatici sono disponibili per qualsiasi tipo di cerchio della Cayenne che vantano misure dai 20 ai 22 pollici.

Pirelli P Zero

Il Pirelli P Zero per la Cayenne restyling, declinato in qualsiasi misura disponibile, può vantare la classificazione più alta sull’etichetta europea per quanto riguarda la frenata sul bagnato. In particolare, questo tipo di Pneumatico si è dimostrato estremamente prestazionale in frenata alle alte velocità. Inoltre, Il P Zero è stato sviluppato per supportare la coppia elevata e i carichi che la vettura esercita sulle gomme.

Pirelli P Zero Corsa

L’offerta non poteva non includere il P Zero Corsa per un utilizzo ancora più sportivo del SUV targato Porsche, adatto anche per la guida tra i cordoli di una pista. Derivato dallo pneumatico con con cui nel 2021 la Porsche Cayenne GT segnò il record al Nürburgring, il P Zero Corsa sfrutta mescole battistrada di derivazione motorsport, realizzate per supportare le vetture più veloci del mondo nei numerosi campionati in cui Pirelli è impegnata.

Pirelli Scorpion Winter 2

Per ottenere le migliori performance anche durante la stagione fredda, Pirelli ha sviluppato per la Cayenne il nuovo Scorpion Winter 2. Questa speciale gomma garantisce sicurezza non solo alle basse temperature, ma anche sulla neve, pur mantenendo prestazioni elevate sia su asciutto che su bagnato. Questo risultato è stato raggiunto creando una mescola invernale dedicata, in grado di regalare un ottimo comfort è un grip eccezionale in condizioni critiche.

La storia della Porsche Cayenne

Nata 2002, la Porsche Cayenne può essere considerata la madre di tutti i SUV sportivi. Al successo di questo incredibile modello ha contribuito fin dal principio anche Pirelli che con i suoi pneumatici di primo equipaggiamento ha coadiuvato le massime prestazioni offerte da questa vettura. L’azienda italiana ha lavorato al fianco della Porsche seguendo passo passo l’evoluzione dei vari modelli della Cayenne, come ad esempio la “S Hybrid”, primo ibrido della gamma Porsche, oppure la Cayenne S E-Hybrid, versione ibrida plug-in, senza dimenticare l’attuale Cayenne Turbo E-Hybrid, ovvero la più potente di sempre.