Nuova Renault Clio E-Tech: accessibile, ibrida, tecnologica e da oltre 20 km/l

Renault Clio E-Tech si rinnova, confermandosi il punto di riferimento nel mondo delle citycar ibride. Nuovo design più ricercato per gli esterni, che ammodernano la linea al fine di renderla più tecnologica e raffinata. Non varia il propulsore 1.6 ibrido full da 143 CV ma diventa ancor più efficiente, con consumi ben superiori ai 20 km/l, oltre a migliori materiali per gli interni e ancor più tecnologia. Non si alzano in maniera considerevole i listini, restando comunque inferiori a quelli della diretta rivale Toyota Yaris Hybrid, partendo da 22.500 euro per l'ibrido e da 17.250 per i motori a benzina.

Design e dimensioni

Per un occhio non allenato potrebbe anche passare inosservata ma nuova Renault Clio propone alcuni accorgimenti estetici volti a distanziarla dalla passata generazione. A partire dai gruppi ottici, led di serie su tutti gli allestimenti e su tutte le motorizzazioni. Nuova la firma luminosa, abbandonando la forma a "C" della precedente Clio, proponendo ora un motivo più moderno che si sviluppa verticalmente sotto al gruppo ottico. Per la versione Techno o Alpine, di serie invece un design più ricercato, mentre nel posteriore appare una finitura leggermete fumè per i fari. Sull'allestimento Evolution, sono di serie i cerchi in lega da 15" in acciaio con copertura, mentre dalla versione Techno si possono avere i cerchi in lega da 16", passando ai 17" diamantati a turbina per Alpine (da noi provata). Quest'ultima riceve anche dei profili silver satinati nel frontale, oltre ad ulteriori inserti neri lucidi, per accentuare la vena sportiva dell'allestimento. Spicca anche la mascherina ad effetto 3D con inserti cromati.

Non variano le dimensioni rispetto al modello uscente, sempre 4,05 m di lunghezza, per 1,73 m di larghezza e 1,44 m di altezza, confermando le dimensioni compatte del modello, sebbene strizzi l'occhio a vetture ben più alte in gamma. È sempre costruita a partire dalla piattaforma CMF del Gruppo Renault, leggera e tecnologica, adibita per ospitare motori elettrificati e assicurare anche buone performance in marcia. Il peso si stabilizza su 1.348 kg in ordine di marcia. Da lode anche il bagagliaio, a partire da ben 391 litri, tra i migliori della categoria. Molto interessante la colorazione Blu Iron metallizzata (optional da 820 euro), capace di ottimi riflessi sotto al sole e tonalità profonda di notte.

Interni e tecnologia

L'abitacolo non subisce sostanziali modifiche rispetto al modello uscente, riconfermando i buoni spazi a bordo, considerate anche le dimensioni esterne compatte. Comodi i sedili sportivi Alpine, sebbene le sponde pronunciate potrebbero risultare un po' vincolanti per i passeggeri dal fisico più robusto. Particolare la finitura del sedile, con tessuto idrorepellente e pelle ai lati. Interessante anche la finitura simil-carbonio/tessuto che riveste la plancia e i pannelli portiera, accentuando la vena sportiva al pari del volante realizzato in pelle traforata. Il resto delle plastiche risulta piuttosto robusta, alternando zone più soffici e altre più rigide, ma comunque meglio di altre rivali del segmento.

Lato tecnologia, sono due i display disponibili, con il sistema EasyLink da 7" o 9,3", a seconda degli allestienti: facile da utilizzare, dispone di connettività Apple CarPLay e Android Auto anche wireless (quasi un'unicità nella categoria). Di fronte al conducente è anche disponibile di serie fin dall'allestimento Evolution il Driver Display da ben 7" a colori, da cui controllare tutti i principali dati durante la marcia, salendo al modello da 10" sugli altri allestimenti. Per poter replicare la navigazione su questo, è disponibile il Pack Bose, da 500 euro che aggiunge anche l'impianto audio premium marchiato Bose. A richiesta anche le telecamere a 360 gradi, con fari posteriori completamente led, ad un prezzo di 360 euro. Purtroppo, il ruotino di scorta non è di serie, ma optional da 270 euro. Non mancano due prese USB classiche, presa da 12V, ricarica wireless del telefono, luci ambientali e altro.

Prova su strada

Renault Clio E-Tech si riconferma essere una delle migliori citycar in commercio, soprattutto se abbinata alla motorizzazione ibrida full, fiore all'occhiello del brand. Unisce il già noto 1.6 4 cilindri aspirato a ciclo Atkinson da circa 95 CV ad altre due unità elettriche, per una potenza complessiva di 143 CV. Di serie il cambio automatico Multimode, un sistema brevettato da Renault privo di frizioni, ma con innesti a denti dritti che replica fino a 15 possibili cambinazioni di rapporti, per supportare la marcia e ridurre attriti, sfregamenti ed usura. Sono quattro i rapporti disponibili per la marcia del motore termico, due per l'elettrico più la retromarcia. Tutte le accensioni e le manovre avvengono in elettrico, riducendo rumori e trascinamenti in fase di parcheggio. In città, è anche in grado di marciare fino all'80% del tempo con il solo motore a zero emissioni, abbattendo i consumi. La progressione è scattante, pronta, merito soprattutto della spinta extra del motore elettrico, al quale si aggiunge poi il motore termico a benzina quando si superano circa 45 km/h.

I due motori risultano ben sincronizzati, senza avvertire particolari scossoni, tipici delle auto ibride. Positivo anche il feeling con la meccanica, con un assetto particolarmente sostenuto ma mai scomodo. Clio si muove bene tra le curve veloci, con uno sterzo sincero e piacevole da impugnare soprattutto quando si alzano le velocità. Non sfigura in viaggio, donando tanto comfort e una buona insonorizzazione, soprattutto se si considera la categoria delle citycar. Buono anche il funzionamento degli ADAS, con il cruise control adattivo che funziona in maniera piuttosto intelligente, al pari del mantenitore attivo della corsia, capace di gestire la direzione del veicolo anche nelle curve più insidiose. L'unica sbavatura riguarda il propulsore, soprattutto in quelle situazioni di ingente sforzo (salite di montagna, sorpassi a piena potenza). Alle volte, si avverte una certa "lentezza" da parte del cambio nel riuscire a pescare il rapporto più idoneo, aumentando i giri del motore prima di innestare quello successivo e generado fin troppo rumore all'interno dell'abitacolo. Anche in montagna, quando viene richiesta massima potenza per una salita ripida, si può avvertire qualche incertezza nel capire come andare a gestire i diversi rapporti. In tutti gli altri contesti, è invece risultata adeguata e anzi, migliore rispetto alle aspettative.

Consumi e prezzi

NUova Renault Clio E-Tech riconferma quanto di buono progettato da Renault con la prima generazione. Il sistema ibrido è tra i più efficienti e originali in commercio, con tre motori, un cambio senza frizioni e una frenata rigenerativa davvero intensa. In questo modo, la gestione energetica appare convincente, così da marciare per buona parte del tempo in città in elettrico. Le medie di consumi si stabilizzano tra i 20 e i 23 km al litro a seconda dello stile di guida e della temperatura esterna, ma non è impossibile sfiorare anche i 26 al litro con condizioni ottimali. In autostrada perde leggermente efficienza, stabilizzandosi su medie di 14,5/15 km al litro, comunque valori più che positivi rispetto ad altre citycar endotermiche.

Il listino prezzi di nuova Renault Clio parte da una base di 17.250 euro per la versione Evolution e motore a benzina 1.2 aspirato da 65 CV. Disponibile anche il GPL turbo da 100 CV, da 18.750 euro in allestimento Evolution, fino ad arrivare a 22.500 euro, per la gamma E-Tech Hybrid da 143 CV, con lo stesso allestimento. Il modello da noi provato, E-Tech Alpine 143 CV, parte da una base di 26.550 euro, escluse promozioni ed incentivi.

Considerazioni finali

Renault Clio E-Tech compie un altro balzo in avanti, riconfermandosi una delle migliori (se non la migliore) citycar ibrida. Eccelle nei consumi, così come nello spazio a bordo fino a quattro persone, bagagliaio e tecnologia, oltre a vantare materiali più che ottimi e assemblaggi solidi. È piacevole da guidare, sicura e dall'ottima tenuta di strada, riuscendo anche a strappare qualche sorriso su una strada tutta curve. Evolution è l'allestimento di ingresso, forse fin troppo spoglio mentre Alpine è quasi fin troppo vistoso e accessoriato. Consigliamo così vivamente Techno, dal giusto rapporto qualità prezzo e appagante alla vista.