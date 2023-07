Nuova Skoda Superb: novità, motori e dotazione dell'ammiraglia

La nuova generazione della Skoda Superb verrà presentata ufficialmente nel corso del mese di novembre, sia in versione berlina che nella variante station wagon. Nonostante manchi ancora qualche mese all’atteso debutto dell’ammiraglia del marchio ceco, vi offriamo una interessante anteprima di un modello che punta ad essere sempre più importante nell’orbita del Gruppo Volkswagen.

Nuova Skoda Superb, maggiori dimensioni

Lunga 4.912 mm, larga 1.849 mm, alta 1.481 mm e con un passo di 2.841 mm, la Superba berlina cresce di dimensioni, così come la variante wagon che misura 4.901 mm lunghezza, 1.849 mm in larghezza, 1.482 mm in altezza, mentre il passo è di 2.841 mm. In totale notiamo 40 mm in più di lunghezza totale. Realizzata sulla piattaforma MQB Evo, la Superb berlina vanta un bagagliaio di 645 litri e la wagon di ben 690 litri.

Design

Le prime immagini diffuse dal Costruttore mostrano un muletto completamente camuffato, ma osservando bene le foto a disposizione è possibile apprezzare il nuovo frontale con mascherina di inedito disegno e nuovi proiettori a Led di serie, mentre optional saranno disponibili i matrix LED.

Interni

L’abitacolo è stato completamente rivisto grazie all’adozione di una plancia che può contare su un ampio schermo che raggiunge i 12,9 pollici nella versione top di gamma e permette di gestire l’infotainment dotato di nuovo software. Il costruttore assicura l’uso di materiali ancora più curati e assemblaggi senza sbavature, inoltre non mancano le soluzioni “simply clever” che migliorano la vita di tutti i giorni e sono in totale 28 (tra cui l’utile ombrello inserito nella portiera).

I motori

La gamma di propulsori della nuova Superb comprende tre motori a benzina e due diesel, a cui si aggiunge un nuovissimo mild-hybrid e un nuovo ibrido plug-in dotato di maggiore autonomia elettrica. Quest'ultimo è riservato alla versione Wagon e abbina un 1.5 TSI da 150 CV a un motore elettrico per una potenza complessiva di 204 CV. Il tutto viene gestito da un cambio DSG a 6 rapporti e rispetto al modello precedente, la batteria ad alto voltaggio è cresciuta da 12,7 kWh fino a 25,7 kWh, aumentando l'autonomia in modalità 100% elettrica ad oltre 100 chilometri.