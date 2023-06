Nuove Audi A6 e A7 Sportback 2024, presentati i restyling

Sembra incredibile, eppure Audi A6 e Audi A7 di ultima generazione hanno già cinque anni alle spalle e, come vuole la tradizione del marchio, è tempo di un soft restyling di metà carriera per rinfrescare il design e le dotazioni delle due ammiraglie dei quattro anelli. L’intervento generale ha interessati lievi ritocchi estetici ai gruppi ottici, ai paraurti e ad alcune modanature mentre si riscontrato nuovi allestimenti e un equipaggiamento più ricco per tutti i modelli in gamma: per Audi A6 sono presenti gli allestimenti Business, Business Advanced ed S Line, mentre per Audi A7, oltre alla versione di accesso alla gamma, è presente Business Advanced.

Le novità all’esterno

Ad accomunare entrambe le vetture, con questo Model Year 2024 si segnala la presenza di una nuova mascherina frontale single frame, con un’inedita trama tridimensionale. La cornice sulle versioni di accesso è interamente cromata mentre salendo con gli allestimenti diventa opaca e grigia satinata. Per le versioni S Line la trama cambia nuovamente, con bocche d’aerazione più ampie e più sportive. Nuovo anche il look nel posteriore, con un estrattore ridisegnato e più pronunciato sull’allestimento S Line. Anche i gruppi ottici cambiano “faccia”, con una nuova trama luminosa a led per la firma diurna. Full-led di serie per tutti gli allestimenti, diventano Matrix Led a salire con gli allestimenti. Ampliata anche la gamma di colorazioni tra cui poter scegliere nel configuratore: ora sono disponibili 12 tinte, tra cui le nuove bianco Arkona e il marrone Medeira, mentre le versioni S guadagnano anche le specifiche rosso Grenadine e blu Ascari. Sempre dal configuratore è ora disponibile un nuovo modello di cerchi in lega sportivi da ben 21” a cinque razze, così da migliorare il raffreddamento dell’impianto frenante.

Più tecnologia e accessori all’interno

Per le versioni S Line si segnala una nuova scelta cromatica per l’abitacolo, che vede colarsi anche il cielo e i pannelli portiera di nero, creando un effetto total black. Leggermente rivista la forma e la finitura del volante sportivo, con pelle traforata e corona sagomata, per un migliore grip con le mani. Sempre più materiali riciclati all’interno, oltre alla maggior presenza di pelle e Microfibra Dinamica, che ricrea un effetto simile al celebre tessuto Alcantara. Introdotto poi di serie, su tutti gli allestimento, il riconoscimento dei segnali stradali tramite telecamera, così come il display da 12,3” di fronte al conducente con risoluzione in HD, chiamato Audi Virtual Cockpit Plus.

Crescono i prezzi

Come sembra lecito attendersi da tutti i restyling degli ultimi anni, crescono i prezzi di base del listino. Audi A6 berlina parte ora da 57.700 euro, mentre la versione Avant presenta un prezzo base da 60.100 euro. I rispettivi modelli ibridi plug-in presentano invece un prezzo base da 68.500 euro e 70.900 euro. Disponibile anche la versione A6 Allroad quattro, basata sulla carrozzeria Avant, a partire da 68.800 euro. Infine con Audi A7 Sportback, il prezzo di partenza è di 67.800 mentre l’ibrido plug-in attacca da 80.650 euro.