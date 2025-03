Le nuove Officine Fuoriserie Maserati: enclave di lusso, creativitá e design

Ascolta ora 00:00 00:00

I sogni son desideri ma quelli di chi si mette al volante di Maserati si plasmano con la velocità del vento e con uno stile e un’audacia senza tempo. Da oggi sono sogni ancor più tailor made nelle nuove Officine Fuoriserie Maserati, un’enclave migliorativa di lusso, creativitá, design nello storico stabilimento Maserati di Modena dedicato alla personalizzazione più esclusiva e raffinata delle automobili del Tridente, accostata ad una nuova e innovativa area verniciatura di 4.000 mq con 20 postazioni pronte a pitturare ogni giorno, con un mix di artigianalità e tecnologia, Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio con livree ispirate al DNA Corse e Heritage del brand.

“Con l’apertura di Officine Fuoriserie vogliamo tornare ad avere risultati di mercato positvo e capovolgere il trend che ultimamente ci sta penalizzando. Il tridente Maserati è da sempre sinonimo di lusso e design italiano nel mondo e celebrare questo concetto ai massimi livelli significa mettere al primo posto i desideri del cliente e, in particolar modo, nella realizzazione di vetture esclusive. L’attenzione ai dettagli e alle esigenze di chi decide di acquistare una Maserati è ciò che ci contraddistingue: con le nuove Officine Fuoriserie Maserati offriamo un’ulteriore esperienza su misura, un nuovo capitolo nella storia del marchio che celebra la nostra tradizione di eccellenza artigianale e innovazione e su cui abbiamo investito 11 milioni di euro”, spiega Santo Ficili, ceo Maserati durante l’inaugurazione dello spazio avvenuto virtualmente. Un modo inconsueto per entrare nelle Officine Fuoriserie, che rappresentano l’apice della produzione artigianale su misura secondo Maserati: lo scorso anno è stato trasformato dal programma Fuoriserie il 12% delle Maserati acquistate ma l’ambizione del management Maserati è che nel 2025 un’auto su cinque si distingua da tutte le altre con una personalizzazione più o meno estrema che può far aumentare del 20% il prezzo della Grecale ma addirittura del 100% quello degli altri modelli.

Un processo di creatività che parte dall’ascolto del cliente che può personalizzare in ogni aspetto la propria vettura, dai colori della carrozzeria ai materiali degli interni, immergendosi completamente nel processo di configurazione per costruire a tavolino la propria Maserati dei sogni. Un’auto in technicolor, merito di una gamma più ampia di colori esterni, livree, pinze freno, cerchi e combinazioni di interni. Chi acquista una Maserati Fuoriserie diventa in questo modo lo stilista della propria vettura, avvalendosi di un personal car designer all’interno di un atelier dotato non soltanto di materiali da toccare ma anche di un innovativo configuratore, dove costruire il proprio sogno a quattro ruote dialogando con i designer del Centro Stile Maserati.

I livelli di personalizzazione sono due: il primo è costituito dal catalogo, dove, per aiutare ad orientarsi tra migliaia di combinazioni possibili, la seconda è il mondo Bespoke nel quale vengono realizzate auto con contenuti specificatamente richiesti dal cliente o esemplari unici su vetture one of one. Due le collezioni, Fuoriserie Corse e Fuoriserie Futura, dedicate agli amanti dello stile senza tempo e ai cultori della storia Maserati. La collezione Corse si ispira alla gloriosa eredità del brand in pista, con interni caratterizzate da colorazioni nuove della pelle più heritage e rivestimenti che ricordano la tradizionale lana melange pettinata, mentre Futura, è pensata per chi vuole proposte più all’avanguardia, per gli amanti della tecnologia: un laboratorio stilistico dove Maserati combina nuovi materiali con la sperimentazione cromatica anche estrema delle tinte della carrozzeria. L’apice della sartorialità si raggiunge, infine, con le vetture Bespoke, con auto dalla creatività senza limiti e confini, con esemplari unici e irripetibili, come le opere d’arte.

Come lo è Maserati MC20 Cielo “Less is More..

?”, una nuova esclusiva One-Off, simbolo del programma Fuoriserie ispirata al movimento artistico Bauhaus, con una livrea dalle geometrie che percorrono la vettura Blu Corse Matte per tutta la sua lunghezza, con punti, linee, triangoli e rettangoli che vanno a formare un Tridente stilizzato sulla copertura del vano motore con una successione di colori quasi musicale che va dal Rosso Capannelle Glossy, tonalità che identificava le prime vetture da corsa di Maserati, al Giallo Avia Pervia Glossy, a richiamare lo stemma di Modena, fino al Bianco Audace, tinta di lancio di Maserati MC20 nella sua finitura matte, qui proposto lucido attraverso una meticolosa lavorazione manuale. E come non dare ragione a Klaus Busse, head of design Maserati, quando afferma: “Nostre auto sono come una tela che vuol essere dipinta. E trasformare il cliente in un artista diventa l’ultimate luxury experience”.