Nuovo BMW CE 02: l’eParkourer per la città

BMW Motorrad presenta il nuovo CE 02, un veicolo elettrico pensato per la mobilità urbana. Un mezzo del tutto innovativo, dallo stile ai contenuti, in grado di offrire un grande divertimento di guida.

Si rivolge soprattutto ai giovani. Non è una una e-motorbike né un e-scooter, il BMW CE 02 è stato creato essenzialmente per muoversi in città. Agile, pratico e robusto, ha una linea essenziale. Ha ruote di dimensioni generose, un telaio total dark e un motore elettrico, rifinito in grigio granito metallizzato opaco. Nella versione speciale Highline, si presenta con un look colorato e forcelle anodizzate in oro.

Motore

Il nuovo CE 02 può essere guidato anche da chi si affaccia per la prima volta al mondo delle 2 ruote. Due le versioni disponibili, una meno potente dedicata ai giovanissimi da 3,2 kW (4 CV, per velocità massima di 45 km/h ed una più prestante da 11 kW (15 CV).

Il nuovo eParkouer può essere guidato anche a partire dai 14 anni e da chi è in possesso della sola patente per auto. Nella versione più potente, raggiunge invece una velocità massima di 95 km/h, per un’autonomia dichiarata di oltre 90 km.

Grazie a un peso ridotto di soli 132 kg (versione da 11 kW) o da 119 kg (versione da 4 kW) ed un’altezza ridotta della sella di 750 mm, il nuovo CE 02 si distingue per la sua maneggevolezza.

Tre le modalità di guida:

Flow : consigliato per la guida nel traffico urbano

: consigliato per la guida nel traffico urbano Surf : per un’esperienza di guida dinamica

: per un’esperienza di guida dinamica Flash (optional), disponibile per l’equipaggiamento Highline e come accessorio originale BMW Motorrad.

Di serie il BMW CE 02 è dotato di un caricatore esterno con una potenza di carica 0,9 kW. Per chi vuole una ricarica più veloce, è presente un caricatore rapido da 1,5 kW, disponibile nell’equipaggiamento opzionale Highline e come accessorio originale BMW Motorrad.

Altra peculiarità di questo intraprendente veicolo elettrico è il suo telaio a doppio anello rigido in acciaio tubolare. All’anteriore è presente una forcella telescopica con ammortizzazione idraulica, al retro un forcellone monobraccio e ammortizzatori a perno diretto. I cerchi sono in lega leggera con design a disco pieno e calzano pneumatici extra large. L’ABS BMW Motorrad agisce sulla ruota anteriore.

Tramite un display TFT a colori è possibile accedere a una serie di utili e pratiche informazioni, dallo stato di carica della batteria alla velocità di marcia.

Utilizzando l’applicazione BMW Motorrad Connected, lo smartphone può mostrare i tempi di ricarica grazie al collegamento via Bluetooth, esattamente come sul BMW CE 04. Sulla Highline, il display del cellulare funge da schermo aggiuntivo ed è comandabile tramite la tastiera sul manubrio.

Prova su strada

Milano è la cornice perfetta per un test drive che consentirà di apprezzare l’agilità e il perfetto equilibrio di un veicolo elettrico fuori dagli schemi. Nell’attuale panorama motociclistico, non c’è mezzo paragonabile al nuovo BMW CE 02, tanta la sua poliedricità ma soprattutto il suo essere unico, in tutto.

Ha uno stile che fa discutere, ma che lo rende immediatamente riconoscibile e una dotazione di serie in linea con le aspettative che si possono avere da un Marchio premium. In sella si apprezzano la reattività del motore, la motricità e soprattutto la stabilità, Anche i tanto temuti binari, possono essere affrontati con una disinvoltura incredibile. Gli pneumatici extra size, contribuiscono e regalano una stabilità da primato.

Le tre modalità di guida, consentono di sfruttare l’abbondante potenza del motore, ma anche l’efficace sistema di recupero dell’energia in frenata, utile per incrementare l’autonomia residua.

Con una sola ricarica di

energia è possibile percorrere circa 80 km con il, un’autonomia più che sufficiente a muoversi in città con disinvoltura, senza quell’ansia di ricarica che oramai, sembra un ricordo del passato.