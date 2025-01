Omoda & Jaecoo: crescita record con oltre 410.000 vetture vendute in meno di due anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Omoda & Jaecoo ha raggiunto un importante traguardo globale, consegnando oltre 410.000 vetture in meno di due anni dal lancio. Il brand, attivo in 33 Paesi e regioni, si distingue per una crescita rapida e costante. In Italia, il debutto commerciale nell’agosto 2024 ha portato a 2.500 vendite in appena cinque mesi. A livello globale, il 2024 si è chiuso con 248.605 unità vendute, in crescita del 54% rispetto all’anno precedente. Dicembre ha segnato un nuovo record mensile con 23.560 vetture consegnate, registrando un incremento del 72% rispetto al 2023.

La crescita delle vendite globali

Omoda & Jaecoo ha registrato una crescita significativa delle vendite globali nel 2024. In Italia, con il mercato aperto ad agosto, ha totalizzato 2.495 immatricolazioni, conquistando il 25% del segmento CSUV a benzina. In Turchia, le vendite annuali hanno raggiunto 16.064 unità (+23,3%), mentre in Malesia si è verificata una crescita esplosiva con 15.661 unità vendute (+174%). In Spagna, primo mercato europeo, sono state vendute 9.988 unità nei primi 10 mesi dal lancio.

Espansione globale e nuove infrastrutture

Il debutto europeo è avvenuto con il lancio dell'Omoda 5 in Spagna a febbraio 2024, seguito dall'apertura del primo stabilimento europeo a Barcellona e dall'ingresso in altri quattro Paesi, tra cui Italia e Regno Unito. In ASEAN, l'azienda ha stabilito basi produttive in Malesia e Indonesia, da cui a settembre ha riesportato in Vietnam. A dicembre, è stato inaugurato il più grande magazzino di ricambi nel Medio Oriente, segnando un'accelerazione nella creazione di una rete di distribuzione globale.

I veicoli NEV

Omoda & Jaecoo hanno inaugurato una nuova era per i veicoli NEV, sviluppando il sistema SHS (Super Hybrid System), una tecnologia avanzata che combina alte prestazioni ed efficienza. Il modello JAECOO 7 PHEV rappresenta il primo esempio di questa innovazione, con un’accelerazione eccezionale da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi e un consumo di carburante di 6 l/100 km (WLTP) anche a batteria scarica. L’auto offre 90 km di autonomia in modalità completamente elettrica e una percorrenza totale di 1.200 km, rispondendo alle esigenze degli utenti più esigenti.

La gamma

Il Suv 100% elettrico OMODA 5 EV ha riscosso successo a livello internazionale, presentato in eventi chiave in Spagna, Malesia e Cina, dove ha attirato l’attenzione di leader politici e diplomatici. Parallelamente, Omoda & Jaecoo hanno ampliato la loro gamma con modelli innovativi come OMODA 7, un SUV che unisce arte e modernità in un design futuristico, e JAECOO 5, un veicolo off-road urbano dotato di tecnologie avanzate, ideale per chi cerca efficienza e versatilità. Il marchio sta costruendo un ecosistema unico, l’“O-UNIVERSE”, che integra automobili, tecnologia e stili di vita. Collaborazioni con marchi come Garmin e Wicked hanno permesso di espandere i confini dell’esperienza automobilistica, creando connessioni tra reale e virtuale attraverso narrazioni fantascientifiche e innovazioni estetiche.

La sostenibilità come valore principale

Omoda & Jaecoo sono inoltre fortemente impegnati nella sostenibilità, con iniziative globali per la tutela ambientale come il progetto di conservazione delle alghe marine in Spagna e il supporto ad attività

locali in Indonesia. Il loro impegno è stato riconosciuto a livello internazionale, con il sostegno di oltre 70 leader mondiali e la partecipazione a eventi significativi dedicati al benessere pubblico e alla sostenibilità.