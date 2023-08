Opel Experimental, il futuro della Casa del fulmine svelato all'IAA Mobility

Fra pochi giorni la Casa del Fulmine svelerà ufficialmente l’inedita Opel Experimental, futuristica show car chiamata ad anticipare la visione del futuro del Costruttore teutonico, sia in termini di stile che dal punto di vista dei contenuti tecnici e tecnologici.

Opel Experimental, design futuristico

La Experimental porta in dote la più estrema della filosofia di design del marchio Opel chiamata “Bold and Pure” (Audace e Pura). Il design di questa concept punta tutto su soluzioni aerodinamiche d’avanguardia che regalano una silhouette avveniristica e di forte impatto visivo. Un’altra caratteristica che non passa inosservata è l'assenza di cromature combinata all’adozione di elementi luminosi che offrono una grafica a contrasto in grado di regalare personalità e raffinatezza alle proporzioni dell’auto. Il profilo filante, esaltato dall’uso di telecamere a 180 gradi completamente integrate sui montanti C (che prendono il posto dei tradizionali specchietti retrovisori), si sposa con passaruota affilati e muscolosi.

L’elemento stilistico principale resta però il frontale denominato Opel Vizor 4D e impreziosito dal nuovo logo Opel Blitz, chiamato a separare i proiettori ad ala che si estendono sull'asse orizzontale. Questa soluzione stilistica viene ripresa anche nella vista posteriore, dove troviamo la Bussola formata dalle caratteristiche luci di stop creata dalla tecnologia di illuminazione a rilievo.

Volante retrattile e guida autonoma

Gli interni regalano un ulteriore balzo nel futuro, grazie ad una impostazione minimal e futuristica sviluppata seguendo la filosofia Space Detox che riduce al minimo gli elementi per offrire il massimo spazio e una elevata versatilità. Il volante può ripiegarsi quando viene attivata la guida autonoma grazie al sistema steer-by-wire, mentre i sedili in tessuto mesh 3D riducono gli ingombri e allo stesso tempo offrono un elevato confort.

Stupefacente anche la nuova strumentazione Tech Bridge che sfrutta la realtà aumentata per fornire tutte le informazioni utili alla guida. Tutto questo viene controllato tramite l’uso di comandi vocali o con il Pure Pad integrato nel bracciolo centrale.

Meccanica 100% elettrica e trazione integrale

La Experimental si presenta come un crossover 100% elettrico realizzato su una piattaforma BEV Stellantis all'avanguardia e risulta dotato di trazione integrale elettrica. Degni di nota sono gli pneumatici sviluppati in collaborazione con Goodyear, realizzati in gomma riciclata e avvolti da cerchi Ronal a 3 zone dotati di funzione attiva per aumentare ulteriormente l'efficienza aerodinamica.

Uno sguardo al futuro e uno alla tradizione

La nuova show car Opel verrà svelata sotto i riflettori del’IAA Mobility, in programma dal 5 al 10 settembre a Monaco di Baviera (Germania). Questo prototipo è inoltre un omaggio alla tradizione del marchio teutonico che al 1965, anno in cui al Salone di Francoforte fu esposta la Opel Experimental GT, ovvero la prima concept car mai realizzata da un costruttore europeo che successivamente ispirò l’iconica coupé Opel GT. Oggi come allora, Opel anticipa il proprio futuro con una concept pronta a riscrivere le regole del settore automotive.