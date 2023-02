Opel festeggia i suoi primi 95 anni in Italia

Il legame tra Opel, il famoso fulmine di Rüsselsheim, ha annodato i fili della sua storia con l'Italia a partire dal 1928, ben 95 anni fa. Il costruttore tedesco aprì la sua prima filiale diretta a Milano, una scelta coraggiosa e lungimirante, seguita nel tempo da altri soggetti che scelsero di divenire concessionari importatori come, ad esempio, il Gruppo Motori Roma, nel 1950. Nel Bel Paese, in quel periodo, si tastavano i primi cambiamenti sensibili della percezione dell'auto, che divenne gradualmente un fenomeno di massa fino a esplodere definitivamente negli anni Sessanta. Fu allora che, per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più numerosa e variegata, Opel sentì il bisogno di essere presente direttamente sul mercato nostrano creando una propria organizzazione nazionale, costituendo, il 15 febbraio 1963, una società a Milano, nella centralissima via Tommaso Grossi.

Le affermazioni di Opel Rekord e Kadett

Nei primi anni Sessanta si assistette all'affermazione solida di Opel sul mercato, grazie a due modelli in particolare: Rekord e Kadett. La prima diede lustro al costruttore tedesco, trovando collocazione tra le vetture di fascia superiore, mentre la seconda servì per la diffusione capillare nel nostro Paese e per riportare il livello di produttività della fabbrica tedesca ai livelli antecendenti alla guerra. Proprio per suggellare una sorta di relazione amorosa con l'Italia, per la campagna pubblicitaria della Kadett nel 1964, venne scelta la città di Roma, con un esemplare della berlina di Opel, di colore rosso, che iniziò a muoversi per le strade capitoline e sulla linea di partenza dell'autodromo di Vallelunga. Il messaggio era diretto: l'utilitaria teutonica piace per la sua affidabilità e per la sua linea americaneggiante, ma sa anche farsi valere nelle competizioni.

I successi degli anni Settanta

Nei turbolenti anni Settanta, Opel si trasferì da Milano a Roma, riuscendo a sottoscrivere una serie di lunghi successi. Prima di tutto le vendite iniziarono a salire, tanto che nel 1970 venne toccata quota 50.000 unità in Italia per la prima volta. Questo numero sarebbe stato destinato a crescere ancora, grazie all'introduzione della Rekord a gasolio, la prima vettura con questa alimentazione nella storia di Opel. La 2100D riuscì a inserirsi in una nicchia di mercato che era ad appannaggio esclusivo di Mercedes-Benz e Peugeot, riuscendo a prevalicare sulle avversarie in breve tempo. Inoltre, i successi del programma sportivo e dei rally, aumentarono l'immagine e la presenza del costruttore tedesco nello Stivale.

I record degli anni Novanta

Il legame tra l'Italia e Opel si intensificò negli anni Ottanta, merito della collaborazione con la carrozzeria Bertone, con la quale nacquerò le Kadett Cabrio e Astra Cabrio. Entrambi i modelli en plein air venivano assemblati presso gli stabilmenti di Grugliasco, in Piemonte. Quelli furono anni di ragguardevole successo, infatti nel 1989 venne tagliato il traguardo dei 100.000 esemplari di Opel venduti in un anno, ma il record sarebbe stato raggiunto qualche anno dopo. Nel 1997 grazie ai 200.000 esemplari distribuiti, il marchio teutonico si guadagnò la palma di casa estera più venduta in Italia. Indubbiamente un contributo importante alla causa fu dato dalla Opel Corsa, vettura straniera più diffusa nel mercato nostrano.

Gli ultimi anni

Nel 2014, con un rinnovo di immagine complessivo del marchio, Opel si avvalse di una testimonial d'eccezione: Claudia Schiffer. La modella tedesca dalla raffinata bellezza ed eleganza, si univa alle auto moderne e all'avanguardia di Opel confezionando un claim pubblicitario che è rimasto impresso nella mente: "È una tedesca". Il significato che si nascondeva dietro a questa battuta era relativo al cambiamento di un brand forte e affidabile che diventava raffinato e seduttivo. Per un nuovo stile che appassionava e faceva crescere l’orgoglio di possedere una Opel. Il 24 Marzo 2014, Opel si trasferì nella nuova sede romana di Via Andra Millevoi 10, ma quattro anni dopo, nel novembre 2018, Opel Italia rifece bagagli e tornò a Milano presso la storica sede di Groupe PSA in via Gallarate 199. Attualmente la società ha sede a Torino, in Via Plava 80.