Opel Omega, l’ammiraglia del Fulmine compie 30 anni

Anche se oggi SUV e crossover la fanno da padroni indiscussi nel mercato automotive, negli anni ’80 e ’90 le berline alto di gamma erano un vero e proprio “must”. Tra le ammiraglie più in voga in quel periodo spicca senza ombra di dubbio l’indimenticabile Opel Omega che proprio quest’anno festeggia i 30 anni dalla presentazione.

Opel Omega, presentata nel 1993

Erede della Opel Omega-A, eletta Auto dell’Anno 1987, l’ Opel Omega-B, fu presentata ufficialmente nel 1993 e commercializzata nella primavera dell’anno successivo, mentre la sua produzione durò fino al 2003. Disponibile nelle varianti di carrozzeria berlina e station wagon, l’Omega sfoggia un design muscoloso, ma allo stesso filante, con il frontale caratterizzato dai due grandi proiettori separati dalla classica mascherina cromata. L’abitacolo spazioso si distingue per gli alti livelli di qualità e tecnologia.

Dotazione tecnologica

Il ricco equipaggiamento comprendeva, cosa all’epoca di assoluta rarità, un particolare kit per l'installazione di un telefono cellulare digitale GSM da auto, a cui si aggiungeva un potente impianto audio da 160 Watt, e per la massima sicurezza, un antifurto a raggi infrarossi attivabile dalla chiusura centralizzata e che agiva sulla centralina elettronica in modo da bloccare l’auto.

Motorizzazioni e handling

La vettura era equipaggiata con una serie di propulsori inediti o rinnovati che risultavano già in regola con le stringenti normative sulle emissioni che sarebbero entrate in vigore nel 1996. Nell’offerta spiccano gli inediti motori ECOTEC 4 e 6 cilindri con 4 valvole per cilindro, con potenze da 136 CV a 210 CV , in grado di consumare fino al 12,5% in meno di quelli precedenti. Lo speciale sistema di aspirazione a 3 fasi in risonanza Multi Ram assicurava elevate caratteristiche di coppia motrice a basso regime ai motori V6 di 2.500 e 3.000 cc. Anche il nuovo e parco 6 cilindri turbodiesel da 130 CV richiedeva mediamente appena 7,4 litri di gasolio ogni 100 chilometri percorsi. Anche lo sterzo della nuova Opel Omega risulta calibrato per offrire maggiore precisione in curva e rispetto alla serie precedente vanta una grande differenza in termini di agilità.

Produzione e allestimenti

Prodotta nella storica fabbrica Opel di Rüsselsheim, in Germania, la Omega-B fu proposta negli allestimenti GL, CD e MV6, con quest’ultima dedicata al vertice della gamma ed equipaggiata esclusivamente con il motore 3.000 V6.