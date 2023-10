Perché Jeep Renegade e Fiat 500X non saranno più prodotte

Sono tutt'ora tra le vetture più vendute in Italia, due crossover di tendenza, alla moda e dal design che riesce a riscuotere un fragoroso consenso. Eppure, anche Fiat 500X e Jeep Renegade, a breve non verrano più prodotte. Nel corso degli ultimi anni questi due modelli a ruote alte della galassia Stellantis sono riusciti a "perfomare" alla grande sul mercato europeo, anche se quello principale è stato proprio il nostro. Sbarazzine ma spaziose, alla moda ma pragmatiche, le due vetture dell'ex Gruppo FCA, dopo aver venduto milioni di unità, sono giunte ormai al passo d'addio. Perché?

La Fiat 500X esce di scena nel 2024

La 500 a ruote alte ha avuto un impatto straordinario sulla scena, fin dal suo esordio. Nel corso degli anni si è rinnovata e ha aggiornato, non solo il suo desing esterno (già ampiamente riuscito), ma anche i contenuti interni, rispondendo alle sempre più impellenti richieste di chi desidera un impianto multimediale coinvolgente. Le motorizzazioni diesel sono le predilette, anche negli ultimi tempi, ma il listino è completato anche da unità ibride e benzina. Dai piani alti del Lingotto, sotto l'egida di Stellantis, è arrivato il semaforo rosso alla produzione di questo crossover a partire dal 2024, perché all'orizzonte la gamma dovrà concentrarsi sempre più sull'elettrico e in quest'ottica la sostituta è già arrivata, e si chiama 600e. In ogni caso, il Brand torinese è molto attivo e dinamico e nel prossimo futuro dovrebbero arrivare tanti altri modelli di nuova generazione, pronti a non far rimpiangere questo delizioso e compatto SUV.

Jeep Renegade, si ferma nel 2025

La Jeep Renegade avrà dodici mesi in più per salutare il suo pubblico che l'ha tanto amata. All'orizzonte potrebbe esserci anche una seconda generazione, che potrebbe poggiare sulla piattaforma STLA Small, mentre la produzione dovrebbe essere affidata a uno stabilimento spagnolo. Anche in questo caso la decisione di tagliare un modello di così grande successo, risiede nel fatto che la Renegade cavalca il mercato da moltissimo tempo e ha raggiunto il massimo dell'evoluzione. Inoltre, il richiamo dell'elettrico è molto forte e sulla piattaforma attuale non c'è spazio per una trazione elettrica.

Il futuro di Melfi

Quindi, che futuro ci sarà per la fabbrica di Melfi, in Basilicata, che per tanto tempo si è occupata dell'assemblaggio di questi veicoli? Le catene di montaggio italiane saranno convertite per far spazio alle nuove Opel Manta, Lancia Gamma, DS 8 e Jeep Compass di nuova generazione. Dunque, Stellantis sembra continuare a puntare sull'impianto italiano, dove l'occupazione dovrebbe essere garantita anche negli anni a venire anche se non sono chiari ancora i numeri.