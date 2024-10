Peugeot E-3008: alla scoperta del nuovo SUV fastback elettrico

Peugeot 3008 è stata, fin dal principio nel 2009, una delle vetture più amate dagli italiani. Soprattutto con la penultima generazione, capace di alzare l’asticella della qualità percepita, con un design innovativo e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Con quest’ultima nata, Peugeot 3008 è in grado di vantare la nuova piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, pensata per accogliere veicoli endotermici, ibridi e anche elettrici, massimizzando comfort ed efficienza energetica. Crescono anche le dimensioni e si trasforma in un SUV coupè/fastback, più ricercato nel design e di tendenza, mentre la qualità all’interno effettua un salto “quantico” rispetto alla progenitrice. Con la versione Long Range - che debutterà prossimamente - l'autonomia potrà spingersi fino a 700 km. Il listino però cresce - in linea con l’equipaggiamento più ricco e le migliori finiture – con l’elettrica a partire da 41.980 euro.

Design futuristico e forme da fastback

Basta uno sguardo per accorgersi delle novità più impattanti. Peugeot E-3008 (così si chiama la variante elettrica) conquista con forme moderne, linee tese e taglienti, giochi di luce e un sapiente studio di design sul frontale. Su strada è una calamita per gli sguardi, come testimoniano le molteplici richieste di informazioni riscontrate fin dai primi giorni di test. “Ma è davvero una Peugeot?”, “Che modello è?”, “È la nuova 3008?” le più frequenti, anche da clienti di altri marchi. Il frontale è iconico, riprendendo gli stilemi del brand, ma riscritti in chiave moderna. La griglia è ad effetto tridimensionale e sfuma gradualmente integrandosi con la colorazione della carrozzeria. I gruppi ottici - full-led di serie ma anche con tecnologia a matrice adattiva - sono ora più sottili e replicano il triplice graffio del leone con il led diurno, ormai marchio di fabbrica. Molto elaborata anche la zona inferiore, che per le versioni GT (da noi provata), includono modanature nere lucide a contrasto, che enfatizzano lo studio di design.

Lateralmente appare più affilata e sofisticata, con una linea di cintura più alta: questa fa sfilare lo sguardo fino alla coda, vera novità del modello. Infatti, nel retro la forma tipica da SUV cambia, avvicinandosi al mondo delle coupè / fastback. Il tetto inizia una discesa graduale poco prima del lunotto, raccordandosi con la coda alta e tronca. A fini aerodinamici (per il quale si ottiene un valore considerevole sul fronte Cx, solo 0,28), appare anche uno spoiler a “orecchie di gatto” sopra al lunotto. Impattanti anche le modifiche sui gruppi ottici led posteriori, che possono beneficiare anche della finitura tridimensionale per i tasselli luminosi, riproponendo sempre il motivo a tre elementi. Anche nel retro troviamo due tagli netti nelle forme del portellone, mentre nella zona bassa appare un paraurti molto elaborato che dona omogeneità alla linea generale.

Nuovo i-Cockpit Peugeot, più tecnologia e spazio

Ma anche all’interno nuova Peugeot 3008 è pronta a stupire, evolvendo ulteriormente il concetto dell’i-Cockpit, cavallo di battaglia del brand francese. La posizione di guida riprende i pilastri dell’impostazione, con il volante piccolo e ribassato (in pelle, dal look sportivo per la versione GT) mentre la strumentazione è quasi ad altezza occhi, per non distogliere lo sguardo dalla strada. Eppure, è stata rivista per toccare migliori livelli di ergonomia, spazio e facilità d’uso, anche per i conducenti più alti di 1,85 m. Di fronte al guidatore si staglia il nuovo display ricurvo da oltre 21”, che unisce senza soluzione di continuità sia la strumentazione digitale che il sistema d’infotainment – in alternativa, di serie è presente un doppio display da 10” ciascuno. Molto scenico, sembra sospeso sulla plancia, con le luci soffuse ambientali intorno, decisamente suggestive. La parte multimediale beneficia ora di un nuovo software, aggiornato per risultare più pratico e sensibile al tocco, capace di integrare Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre all’assistente vocale che, prossimamente, vanterà anche l’intelligenza artificiale, per una migliore esperienza d’uso.

Al centro del tunnel rialzato sono poi presenti dei comodi tasti fisici, per attivare le principali funzioni del clima, mentre per la parte multimediale ritroviamo il celebre i-Toggles display che propone fino a dieci scorciatoie digitali per richiamare rapidamente le funzioni più importanti dallo schermo. Non mancano vani porta oggetti, anche a scomparsa, per oltre 30 litri di spazio utile: la tasche nelle portiere sono rivestite in materiale felpato, una chicca ormai introvabile in commercio. Si può richiedere anche la ricarica ad induzione per smartphone, e sono presenti due prese USB-C. Migliorano gli assemblaggi – più solidi – così come i materiali ovunque arrivino le mani, con plastiche morbide, superfici gommate, simil pelle ma anche tessuto grigio, che abbraccia plancia e pannelli portiera, ricreando un clima da salotto. Grazie alla nuova piattaforma cresce anche lo spazio a bordo per tutti i passeggeri. C’è ampio margine per le gambe anche nel retro e la forma discendente del tetto non preclude lo spazio in altezza. Non mancano bocchette dell’aria, possibilità di riscaldare i sedili e anche un pavimento completamente piatto nel centro. Notevole anche il bagagliaio, che Peugeot dichiara essere di almeno 582 litri come valore minimo, fino a quasi 1.500 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Peugeot E-3008, buona la prima per la STLA Medium

A calamitare l’attenzione è in primis la nuova architettura del Gruppo Stellantis. Prende il nome di STLA Medium. Pensata per accogliere sia motori endotermici, che ibridi ma anche elettrici, rappresenta il fulcro dei futuri modelli. A testimoniare la bontà di questo progetto ci pensa il pacco batteria standard da ben 73 kWh (il cui peso è di 520 kg, mentre in futuro arriverà anche quella da 98 kWh), un valore considerevole per un’architettura di questo tipo e per un’auto lunga ora 4,54 m (+10 cm rispetto al passato). È spinta da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 210 CV collocato sull’asse anteriore, ma arriverà anche una versione a quattro ruote motrici e doppio motore, così come debutterà anche la variante “Long Range”, che avrà batteria maggiorata, un solo motore e 700 km di autonomia. Sorprende la maneggevolezza dell’auto, nonostante le dimensioni e il peso di 2.183 kg. Infatti, è stato rivisto l’assetto, ora più corposo e robusto, per contenere meglio il rollio in curva e rendere più rapida l’auto nei cambi direzione.

In tale ottica lavora anche lo sterzo, decisamente più soddisfacente da impugnare rispetto alla passata generazione: è più diretto, preciso e rapido, esattamente la regolazione si vorrebbe su una corona del volante così contenuta nel diametro. Migliora anche sul fronte insonorizzazione, grazie ad una maggior presenza di materiale fono assorbente, che rende più silenziosa la marcia, unita allo “scudo” acustico fornito dalla batteria sotto al pianale e ai vetri a doppio strato. Ma nuova E-3008 appaga anche nelle prestazioni, grazie ad uno spunto grintoso e deciso: i 343 Nm di coppia disponibili all’istante rendono agile e scattante la vettura, per uno 0-100 km/h concluso in 8,7 secondi, un valore più che soddisfacente. Aggiornato anche il fronte sicurezza, grazie ad un pacchetto ADAS più che completo che si spinge fino al livello 2. Non mancano quindi cruise control adattivo, centraggio attivo nella corsia, frenata automatica di emergenza, lettore dei segnali stradali, allerta collisione laterale e posteriore, ma anche, tra le novità, il cambio di corsia semi-automatico in autostrada: basterà inserire la freccia e l’auto si sposterà se le condizioni del traffico lo consentiranno.

Autonomia, ricarica e consumi

Durante un percorso prevalentemente urbano, con clima spento e temperatura esterna di circa 23 gradi, i consumi medi registrati sono stati di 13,8 kWh/100 km. Su un percorso misto, con anche statali e strade provinciali, si passa a medie di circa 17 kWh/100 km, mentre su un tragitto autostradale a 130 km/h, i consumi passano a circa 22/23 kWh/100 km. Questo ci porta a considerare veritiero il valore di 527 km dichiarato da Peugeot in ciclo WLTP per ciò che riguarda l’autonomia. In città è tranquillamente raggiungibile (oscillando tra 480 e 520 a seconda dello stile di guida), mentre in autostrada si riduce a circa 370 km. La pompa di calore è disponibile – a richiesta - mentre la frenata rigenerativa è disponibile su tre livelli, senza però una vera e propria guida ad un solo pedale.

Parlando invece di ricarica, da colonnine a corrente continua si può arrivare fino a 160 kW (si tratta di un’architettura a 400 V), mentre in AC rimane confermato il valore standard di 11 kW. Tra gli altri accessori utili sul fronte ricarica/pianificazione, è presente il Trip Planner sul sistema multimediale, che consente di pianificare un viaggio organizzando soste e relativa durata. È anche possibile impostare la percentuale di carica alla destinazione o ad una stazione intermedia. Si può sfruttare anche l’App da mobile e-ROUTES, per gestire l’intero processo anche da telefono.

Accede anche gli incentivi statali

Il listino di nuova Peugeot E-3008 risulta piuttosto interessante, considerando che l’allestimento Allure di accesso alla gamma (già ampiamente accessoriato) è disponibile da 41.980 euro, ovvero entro la soglia degli ecoincentivi statali. La versione GT da noi provata, sale invece fino a 49.

, con un estetica dedicata, cerchi fino a 20”, assetto specifico e un design per gli interni maggiormente curato. Non sono ancora noti i prezzi per gli altri allestimenti, con batteria maggiorata o doppio motore.