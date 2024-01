Peugeot E-Lion 2024: mobilità, efficienza ed ecologia le parole d'ordine

Il 30 gennaio si sono tenuti i Peugeot E-Lion Days 2024, un'occasione per scoprire le novità e gli orizzonti che si nascondono nel domani della Casa francese. Ovviamente è stato il momento ideale per parlare di transizione energetica e della proposta di modelli che Peugeot ha in listino per stuzzicare la fantasia e, soprattutto, per tranquillizzare gli automobilisti ancora scettici riguardo alle vetture elettriche. Linda Jackson, CEO di Peugeot, è intervenuta durante la conferenza dando degli spunti interessanti, confermando quanto il Leone francese abbia la soluzione ideale per tutti, dalla E-308 alla E-3008, vetture con un'autonomia ampia per qualunque tipo di avventura. Peugeot, inoltre, ha chiuso il 2023 come primo costruttore in Francia, un orgoglio.

La sfida dell'elettrico

I prezzi delle EV sono un ostacolo alla loro diffusione? Secondo Linda Jackson non proprio. Grazie agli incentivi statali e al leasing sociale, vigenti in Francia, sono già partiti 12.000 ordini: "Offriamo E-208 a 99 euro al mese e E-3008 a 139€/mese”, dice la CEO del Leone.

Come si convince uno scettico a passare all'elettrico? A questa domanda ha risposto Jérôme Micheron, direttore Prodotto della Casa: "La E-3008 ha 700 km di autonomia, mentre la E-308 ne ha 500. Numeri sufficienti per superare l'ostacolo psicologico della poca percorrenza, inoltre, offriamo ai clienti anche una wall-box per la ricarica domestica e l'opportunità di poter ricarciare alle colonnine di Free 2 Move, una delle realtà più importanti e che può vantare una vasta presenza sul territorio europeo (circa 600.000 punti), con strutture in grado di effettuare ricariche rapidissime".

I tecnici di Peugeot hanno ipotizzato anche un scenario plausibile: un viaggio da Tolosa a Parigi, circa 700 km. Per compierlo sarà necessario sostare giusto una trentina di minuti, anche se a una vettura come la E-3008 bastano appena 10 minuti per ricaricare di almeno 100 km.

Peugeot, tra nuovi modelli e ChatGPT

Il 2024 sarà condizionato anche da alcune novità di prodotto, a cominciare dal debutto della E-408 e della E-5008. Ci sarà spazio anche per un veicolo a 7 posti e per tre nuovi mezzi commerciali, naturalmente alla spina. Un'altra succulenta news riguarda lo sbarco di ChatGPT che verrà integrato nel noto i-Cockpit di Peugeot. Ci sarà una prima fase pilota che vedrà protagoniste le auto commercializzate in Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna.

Un altro strumento per ridurre la paura e avvicinare il grande pubblico alla guida elettrica è il Peugeot Allure Care: una garanzia di 8 anni o 160.000 km, che debutterà prima di tutto su E-3008. Il Brand francese è il primo a utilizzare questa formula, che riguarderà guasti al motore, al powertrain, alle parti meccaniche e alla batteria.

Ecologia, un caposaldo

Ultimo ma non ultimo, il ruolo dell'ecologia. Peugeot sta portando avanti il concetto di ecologia circolare, nel quale si utilizzano meno materiali, ma per più tempo. Adesso i veicoli del Leone sono contraddistinti da un 40% di materiali ecologici e da un 23% di elementi riciclati e biologici. Un grande passo in avanti. A dimostrazione di una volontà ferrea riguardante la salvaguardia del pianeta, il Marchio francese appoggia una realtà come Born Free, che si occupa di proteggere gli animali selvatici, sempre più minacciati, e di dare speranza a molteplici realtà dell'Africa.