Piaggio Liberty, il rinnovo è totale: lo scooter inaugura un nuovo capitolo

A distanza di ventisette anni dal suo lancio e con oltre un milione di esemplari venduti in tutto il mondo, il Piaggio Liberty si presenta in una veste completamente rinnovata, pronto a confermarsi ancora una volta come un punto di riferimento assoluto nel panorama degli scooter a ruota alta. Questo mezzo, da sempre sinonimo di indipendenza e libertà per ragazze e ragazzi alla prima motorizzazione grazie alla sua agile versione 50 cc, ma anche di praticità e razionalità per la mobilità quotidiana di tutti, si evolve profondamente nello stile e nella tecnologia, pur mantenendo inalterati i prezzi rispetto alla precedente generazione. Il nuovo Liberty è la risposta ideale per chi cerca uno scooter leggero, facile da guidare, affidabile e dal tipico stile italiano, perfetto per affrontare le sfide della vita urbana e metropolitana.

Design completamente rivisto

Il design del nuovo Liberty è frutto del lavoro del Centro Stile Piaggio, che ha saputo reinterpretare un classico modernissimo, aggiornandolo sia nella tecnologia che nello stile. Il frontale è stato completamente rivisto, guadagnando una nuova dinamicità e un look più sportivo grazie al nuovo faro a LED a sviluppo orizzontale, elemento distintivo e tecnologicamente avanzato che si integra perfettamente nel disegno generale.

La tradizionale “cravatta centrale”, elemento iconico del marchio Piaggio, presenta ora una nuova griglia a nido d'ape, creando una piacevole continuità stilistica con i modelli Beverly e Medley. Nella vista laterale, le nuove linee compatte raccordano in modo armonioso il frontale più robusto con un posteriore decisamente più snello. Le maniglie del passeggero sono state sostituite da un elegante elemento in alluminio che può ospitare il bauletto posteriore, influenzando positivamente la percezione dimensionale dello scooter.

Piaggio Liberty, come cambia l’ergonomia

Il nuovo Piaggio Liberty eleva ulteriormente gli standard di comfort e facilità di guida delle versioni precedenti. L'ergonomia è stata ripensata, con una riprogettazione del triangolo formato da seduta, impugnatura del manubrio e posizione dei piedi, a tutto vantaggio della comodità e del pieno controllo del veicolo. Il nuovo manubrio, posizionato più in alto, favorisce una postura di guida più verticale, migliorando ulteriormente il controllo in ogni situazione.

Quest’ultimo integra anche la nuova strumentazione full LCD, unendo funzionalità e design. Il dashboard a colori da 5 pollici, con modalità Day e Night, permette di monitorare tutte le funzioni dello scooter, inclusi il consumo medio e istantaneo e il trip computer. Un ruolo importante nel nuovo stile di Liberty è giocato dai grandi cerchi ruota, da 16’’ all'anteriore e da 14’’ al posteriore, con un nuovo design a tre razze sdoppiate che conferisce un tocco di inedita ed elegante sportività.

Ciclistica rivista

La ciclistica del nuovo Liberty nasce dalla consolidata esperienza Piaggio nello sviluppo di scooter di eccellenza. Il telaio in tubi d'acciaio ad alta resistenza garantisce robustezza e, grazie alla leggerezza complessiva dello scooter, ottime doti di maneggevolezza e facilità di guida. Il generoso interasse (1.350mm per 125 e 150 cc, 1.370 mm per il 50 cc) contribuisce a una grande sensazione di stabilità e sicurezza a tutte le velocità.

La scelta di un cerchio anteriore da 16 pollici con pneumatico dalla spalla alta (90/80) e di un cerchio posteriore da 14 pollici con pneumatico 100/80 è frutto di precise scelte tecniche volte a migliorare il comportamento dinamico, aumentare la maneggevolezza e ridurre i consumi di carburante. L'impianto frenante è composto da un disco anteriore da 240 mm con pinza a doppio pistoncino e da un tamburo posteriore da 140 mm, garantendo una frenata sempre pronta, efficace e sicura. Le versioni 125 e 150 sono equipaggiate con sistema ABS.

Le motorizzazioni

Il Piaggio Liberty è disponibile in tre moderne motorizzazioni 4T raffreddate ad aria e dotate di iniezione elettronica: 50 cc, 125 cc e 150 cc. Questi propulsori si distinguono per la brillantezza delle prestazioni, l'affidabilità, l'economicità di esercizio e il contenimento delle emissioni, anche sonore. La versione 50 cc, leggera e maneggevole, è ideale per i giovanissimi alla prima esperienza su due ruote, con consumi di soli 2,5 litri per 100 km (ciclo WMTC). Le versioni 125 e 150 sono spinte da un monocilindrico a 4 tempi con distribuzione monoalbero a camme in testa a 3 valvole e alimentazione a iniezione elettronica ulteriormente migliorata.

Grazie a un accurato lavoro di studio per la riduzione degli attriti e il miglioramento della fluodinamica, questi motori offrono prestazioni elevate e consumi ridotti (2,5 litri/100 km per il 125 e 2,7 litri/100 km per il 150 cc, ciclo WMTC). L'adozione della doppia sonda lambda garantisce il rispetto del nuovo standard Euro 5+, rendendo il Nuovo Liberty ancora più ecologico.

Gli accessori a disposizione

Per il nuovo Piaggio Liberty è disponibile una ricca gamma di accessori, completamente rinnovata per rispondere ai più elevati standard di qualità e tecnologia. Tra questi spicca il pratico bauletto da 31 litri, dotato di un nuovo sistema di aggancio e sgancio rapido che non richiede l'installazione di kit aggiuntivi. Il bauletto è disponibile con cover verniciata in tinta veicolo e schienalino in colore e materiale della sella.

Il parabrezza, realizzato in metacrilato antiurto, è caratterizzato da paramani integrati, mentre il cupolino, disponibile anche in versione fumé, offre ulteriore protezione. Il telo coprigambe, con sistema anti sventolio e antifurto in cavo d'acciaio, e il tappetino in gomma antiscivolo sono pensati per la praticità quotidiana. Il sistema Piaggio MIA (PMP 3.0) permette di connettere lo smartphone al veicolo, gestendo chiamate, musica e visualizzando informazioni sul tragitto e sullo stato dello scooter tramite un'app dedicata.

Piaggio Liberty: listino prezzi

Il nuovo Piaggio Liberty si posiziona sul mercato come una proposta di grande qualità a un prezzo competitivo, a partire da 2.599 euro per la versione 50 cc, 2.999 euro per la 125 cc e 3.099 euro per la 150 cc. Grazie al suo stile rinnovato, alla tecnologia all'avanguardia, al comfort e alla comprovata affidabilità, il nuovo Liberty è pronto a continuare a far sognare e divertire intere generazioni, confermandosi come lo scooter ideale per la mobilità urbana, per i giovani, per il pubblico femminile e per chiunque sia alla ricerca di una soluzione di commuting facile, affidabile ed elegante.

Il talento di Pontedera è disponibile in due diversi allestimenti: Piaggio Liberty e Piaggio Liberty S (Sport).

La versione base è offerta in due eleganti colorazioni: Bianco Luna e Nero Abisso, con dettagli in nero opaco ed effetto satinato. La versione S si distingue per un look più grintoso e sportivo ed è disponibile in quattro colorazioni: Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia, con finiture in nero lucido e dettagli in blu lucido.