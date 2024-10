Pirelli completa l’equipaggiamento delle Ferrari Supercar con il nuovo Cinturato P7 per la GTO

Ascolta ora 00:00 00:00

Pirelli ha lanciato una versione specifica del Cinturato P7 per la Ferrari GTO, completando così la gamma di pneumatici destinati alle Supercar Ferrari. Il debutto su strada del nuovo pneumatico è avvenuto durante il GTO Legacy Tour 2024. Questa novità si affianca ai pneumatici P Zero, recentemente sviluppati per la Ferrari Enzo, e a quelli già disponibili per le iconiche Ferrari F40, F50, LaFerrari e LaFerrari Aperta.

Il tour Ferrari GTO

Quarant’anni fa veniva lanciata la Ferrari GTO, la prima della gamma Supercar del marchio. Per celebrare l’anniversario, Ferrari ha organizzato un tour per i proprietari di questo modello, con un percorso dalle Dolomiti a Maranello. Durante l'evento è stato presentato il nuovo Cinturato P7 della gamma Pirelli Collezione, una linea di pneumatici progettata per auto d’epoca e youngtimer. Il Cinturato P7, sviluppato grazie all’esperienza del Campionato del Mondo Rally a partire dal 1974 e introdotto sul mercato nel 1976, è stato il primo pneumatico a profilo ribassato. La sua innovazione principale era un rapporto tra fianco e battistrada ridotto, che migliorava l'aderenza in curva. Oggi è disponibile per la Ferrari GTO nelle misure originali (225/50 R16 anteriore e 265/50 R16 posteriore), con un design fedele all'epoca ma realizzato con materiali e tecnologie moderne.

P Zero Corsa

Nel 1987, la Ferrari F40 ha segnato un'importante innovazione essendo la prima vettura di serie ad adottare i pneumatici Pirelli P Zero come equipaggiamento originale. Questi pneumatici, sviluppati appositamente, presentavano un calettamento da 17 pollici, una novità per le auto stradali dell'epoca, e soluzioni tecnologiche avanzate che permettevano alla F40 di superare la soglia dei 300 km/h. Attualmente, Pirelli propone una versione dei P Zero dedicata alla F40 nel suo catalogo Collezione, disponibile nelle misure 245/40 R17 all'anteriore e 335/35 R17 al posteriore. Nel 1995, con il lancio della Ferrari F50 al Salone di Ginevra, Pirelli ha realizzato un altro set di pneumatici specifici, basati sul P Zero Corsa System. Con dimensioni maggiorate (245/35 R18 all’anteriore e 335/30 R18 al posteriore), questi pneumatici erano progettati per offrire prestazioni ottimali ad alte velocità, garantendo una stabilità superiore sia in curva che in rettilineo, rendendoli adatti anche per un utilizzo in pista. Il P Zero Corsa è stato infatti concepito nei primi anni Duemila come il pneumatico più sportivo della gamma stradale di Pirelli.

L’innovazione Pirelli

Pirelli ha recentemente introdotto un nuovo pneumatico P Zero Corsa System, pensato per la Ferrari Enzo, nella linea Pirelli Collezione, con misure 245/35 R19 all'anteriore e 345/35 R19 al posteriore. Questo pneumatico è stato testato in collaborazione con i collaudatori Ferrari, mantenendo il carattere sportivo originale ma con una maggiore sicurezza e affidabilità grazie a mescole avanzate.

Pirelli ha accompagnato l'evoluzione delle supercar Ferrari, dalle classiche GTO fino ai modelli più recenti. Anche la LaFerrari del 2013 e la LaFerrari Aperta del 2016 utilizzano i pneumatici P Zero Corsa Asimmetrico 2, un prodotto ultra-performante derivato dalle tecnologie sviluppate in Formula 1.