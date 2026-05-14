Pirelli e BMW iX3, il P Zero entra nella nuova era elettrica

La nuova BMW iX3 non nasce soltanto come un Suv elettrico di nuova generazione. È il primo modello della piattaforma Neue Klasse, il manifesto tecnologico con cui la Casa di Monaco vuole ridisegnare il proprio futuro a zero emissioni. In questo passaggio, anche il pneumatico diventa parte integrante del progetto: non più semplice componente, ma elemento decisivo per tradurre a terra coppia istantanea, autonomia, comfort e precisione di guida. È qui che entra in scena Pirelli, con due fitment P Zero sviluppati appositamente per la iX3.

Due anime per la stessa elettrica

Per la nuova iX3, Pirelli ha realizzato due soluzioni distinte: il P Zero di quinta generazione, pensato per esaltare sportività e controllo, e il P Zero E, sviluppato per valorizzare efficienza, silenziosità e sostenibilità. Entrambi adottano la tecnologia Elect, dedicata ai veicoli elettrici e ibridi plug-in, progettata per contribuire a una minore resistenza al rotolamento, a un migliore comfort e a una maggiore durata del pneumatico, secondo quanto comunicato da Pirelli.

P Zero, quando la prestazione incontra la coppia elettrica

Il P Zero dedicato alla BMW iX3 è stato progettato per gestire le sollecitazioni tipiche della trazione elettrica, dove la coppia arriva in modo immediato e richiede una struttura capace di garantire stabilità, rapidità di risposta e sicurezza anche alle alte velocità. La mescola, sviluppata con il supporto dell’intelligenza artificiale, punta a migliorare handling e frenata, con un’impostazione coerente con il carattere dinamico della nuova generazione BMW.

P Zero E, efficienza e sostenibilità senza rinunciare alla sicurezza

Accanto alla declinazione più sportiva, Pirelli porta sulla iX3 anche il P Zero E, pneumatico simbolo della strategia Eco-Safety del gruppo. La sua carta d’identità è ambiziosa: oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati e tripla classe A nell’etichetta europea per resistenza al rotolamento, frenata sul bagnato e rumorosità. Un equilibrio che guarda alla sostenibilità, ma anche alla sicurezza e al comfort acustico, aspetti centrali su un veicolo elettrico di fascia alta.

Sviluppo virtuale tra Germania e Monaco

Il lavoro sui nuovi fitment è passato anche dal Virtual Development Center Pirelli di Breuberg e dal Driving Simulation Centre BMW di Monaco. La simulazione ha permesso di affinare materiali, struttura e comportamento dinamico, riducendo i tempi di sviluppo del 30% e diminuendo di circa un terzo il numero di prototipi fisici necessari. Un metodo che conferma quanto la progettazione del pneumatico sia ormai parte della stessa architettura dell’auto.

La firma “a stella” del Perfect Fit

I nuovi pneumatici riportano sul fianco la marcatura “a stella”, che identifica i prodotti sviluppati specificamente per BMW.

È la filosofia Perfect Fit di Pirelli: pneumatici nati su misura per un modello, non adattati in un secondo momento. Il P Zero sarà disponibile nelle misure da 20 pollici all-around e da 21 pollici differenziate, mentre il P Zero E arriverà nella configurazione da 22 pollici, sempre con misure diverse tra anteriore e posteriore.