Pirelli presenta i nuovi pneumatici P Zero al Goodwood Festival of Speed

Pirelli presenta al Goodwood Festival of Speed tre nuovi pneumatici che ampliano la famiglia dei P Zero.

Un pneumatico che oggi rappresenta il riferimento nel mercato, sono oltre 1.300 le vetture che montano di serie il Pirelli P Zero, una famiglia che accoglie tre nuovi modelli destinati a soddisfare sia le richieste dei costruttori automobilistici sia quelle dei consumatori.

Sviluppati secondo l’approccio “Eco-Safety Design”, durante la fase di gestazione dei P Zero E, P Zero R e P Zero Trofeo RS, sono stati utilizzati processi innovativi come la virtualizzazione ereditata dall’esperienza nel motorsport che consente di abbreviare non solo i tempi di sviluppo ma anche di testare la gomma in situazioni estreme nel breve periodo.

Pirelli P Zero E: alte prestazioni e materiali di origine naturale

Il nuovo Pirelli P Zero E è un pneumatico ad alte prestazioni per auto elettriche. Rappresenta la più alta espressione tecnologica del costruttore specializzato a livello mondiale nella produzione di pneumatici stradali e sportivi, il P Zero E è realizzato con oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati, una gomma che riporta la tripla classe A (etichetta europea) con performance costanti sia da nuovo che usurato.

Una bassa resistenza di rotolamento, l’impiego di mescole specifiche (Rolling Reduction Compounds) ha influito positivamente sull’autonomia ma anche sull’usura del battistrada, le mescole sono fondamentali anche in riferimento al comportamento dello pneumatico alle varie condizioni e situazioni di guida, in particolare nella frenata sul bagnato. La tripla Classe A è stata ottenuto con una rigidiezza del battistrada tale da sopportare anche l’elevata coppia dei motori elettrici, ottimizzata anche la posizione e dimensioni degli incavi.

Lo sviluppo specifico per BEV ne ha consentito la marcatura “Elect” sul fianco, il P Zero E vanta una bassa resistenza al rotolamento e una rumorosità ridotta.

Debutta su questa nuova gomma l’innovativa tecnologia “RunForward” che anche in caso di foratura, consente di raggiungere il gommista più vicino, nella progettazione del P Zero E sono state utilizzate avanzate tecniche di virtualizzazione che si basano sull’intelligenza artificiale e reti neurali e simulazioni di guida.

Grazie all’utilizzo di macchine Learning, è possibile prevedere in anticipo, ancora prima della realizzazione del primo prototipo vero e proprio, il comportamento dello pneumatico nelle varie situazioni di guida, con simulazioni che consentono anche di prevedere il comportamento degli pneumatici sulla base degli sviluppi delle generazioni precedenti.

Il Pirelli P Zero E è realizzato con materiali validati validati da Bureau Veritas, leader mondiale nel servizi di conformità e certificazione per qualità, sicurezza, salute e responsabilità sociale ( ISO 14021), il reparto R&D è riuscito a coniugare le elevate prestazioni della gomma con l’ampio utilizzo, oltre il 55%, di materiali di originale naturale e riciclati.

La Bureau Veritas ha certificato che uno pneumatico Pirelli P Zero E ha emissioni di CO2 inferiori fino al 24% rispetto a un equivalente penumatico Pirelli di seconda generazione, il ricorso a materiali di origine fossile e minerale, ne ha limitato anche il peso: un set di pneumatici P Zero E pesa in meda 12 kg in meno rispetto a un set di P Zero standard di pari misura.

Il nuovo pneumatico Pirelli P Zero E dal mese di settembre affiancherà la gamma già esistente e sarà inizialmente disponibile in 17 misure per il mercato aftermakert a partire dalla seconda metà del 2023.

Pirelli P Zero R: il nuovo pneumatico per le Supercar

Il nuovo pneumatico Pirelli P Zero R nasce per esaltare le performance, anche nell’utilizzo quotidiano, delle vetture più sportive.

Più performante di un P Zero ma anche e soprattutto più versatile di un P Zero Trofeo RS, il nuovo Pirelli P Zero R ha una migliore resa, una bassa resistenza al rotolamento e una rumorosità contenuta. Si rivolge alle supercar, nasce per rispondere alle richieste dei costruttori di modelli prestigiosi ma anche performanti, gli ingegneri della Pirelli nel progettare il P Zero R hanno massimizzato l’impronta a terra dello pneumatico, una soluzione che ha avuto benefici risultati sia in frenata con spazi di arresto contenuti, sia nel comportamento della gomma, su strada e in pista ma anche nei trasferimenti di carico, permettendo il raggiungimento di forze laterali, elevate.

È realizzato con la tecnologia Resin Blend, si tratta di una tripla resina, un mix di materiali che lavorando in modo sinergico, consente di ottenere un’elevata aderenza del battistrada in tutte le condizioni di guida ma anche un’efficienza senza precedenti.

La parte centrale dello pneumatico è stata irrigidita grazie all’utilizzo di tasselli più robusti, mentre quella esterna è caratterizzata da un rapporto pieno di vuoti, il tutto in favore di una tenuta di strada più elevata.

Il Pirelli P Zero R ha una bassa resistenza al rotolamento resa possibile per via della ridotta profondità degli incavi e conseguentemente per una minore dissipazione dell’energia, i tecnici hanno lavorato anche sulla rumorosità al fine di fornire un comfort acustico elevato.

Pirelli P Zero Trofeo RS: il nuovo pneumatico semi-slick

Il nuovo Pirelli P Zero Trofeo RS è uno pneumatico semi-slick che si rivolge alle supercar, la Pagani Automobili è stata la prima casa costruttrice a riciederne una versione specifica, espressamente progettata per la Utopia.

È una evoluzione del P Zero R, rispetto al suo predecessore ha anche un posizionamento differente di mercato, in quanto si rivolge come primo equipaggiamento per quei brand che consentono in fase di acquisto di un loro modello la possibilità di scegliere per la propria vettura, una soluzione che ne massimizzi le prestazioni in pista.

Più performante su asciutto e con una migliore costanza di rendimento, la nuova generazione di P Zero Trofeo RS mantiene prestazioni elevate in circuito, anche dopo un utilizzo intenso, uno pneumatico omologato per la circolazione stradale che nasce come primo equipaggiamento anche di hypercar.

Nel progettare il P Zero Trofeo RS, gli ingegneri Pirelli del reparto R&D si sono concentrati sul definire determinati target in grado di soddisfare gli acquirenti: la tecnologia Multi-compound tread consente di personalizzare lo pneumatico utilizzato diverse mescole battistrada del catalogo Pirelli Prestige.

Con la Pagani Utopia è stato richiesto un set di pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS capace di elevare le performance nella guida sportiva rispetto al P Zero Corsa di primo equipaggiamento ma anche per non compromettere il feeling che la gomma dava al guidatore. Un compito difficile ma brillantemente superato grazie all’utilizzo di mescole scelte in particolare per le gomme posteriori, la scelta effettuata ha enfatizzato la velocità e la prevedibilità del comportamento in pista della hypercar.

Il nuovo pneumatico Pirelli P Zero Trofeo RS è già disponibile sul mercato per le auto che lo adottano come primo equipaggiamento.